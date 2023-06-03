Умер Филипп Поццо ди Борго, чья история легла в основу фильма «Неприкасаемые»

Французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго, чья судьба легла в основу всемирно известной комедийной драмы «Неприкасаемые» («Intouchables», в российском прокате «1+1»), умер 1 июня в Марокко в возрасте 72 лет.

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О смерти Филиппа Поццо ди Борго сообщили режиссеры Эрик Толедано и Оливье Накаш, снявшие «Неприкасаемых». Информацию газете Le Parisien подтвердил старший брат Филиппа Поццо ди Борго.

«Согласившись на экранизацию своей истории в „Неприкасаемых“, он изменил нашу жизнь и жизнь многих уязвимых людей», — написали режиссеры Оливье Накаш и Эрик Толедано в социальных сетях.

Сыгравший Филиппа Поццо ди Борго в фильме «Неприкасаемые» Франсуа Клюзе отдал ему дань памяти: «Филипп был светлым человеком в темной ночи своего испытания. Он гнал всякое сострадание, интересовался только вами, задавал вам вопросы. Через пару минут вы забывали, что он в инвалидном кресле. Я сказал ему, что постараюсь подчеркнут его доброту», — вспоминает актер в письменном комментарии газете Le Parisien.

«Он передал свои права режиссерам с единственным условием, чтобы они сняли смешной фильм. Браво, Филипп, и спасибо за любовь, которую ты нам подарил», — продолжил Франсуа Клюзе.

Актер Омар Си, сыгравший в «Неприкасаемых» роль помощника парализованного аристократа, тоже отдал дань памяти Филиппу Поццо ди Борго на своей странице в Instagram: «Навсегда в наших сердцах…».

Филипп Поццо ди Борго родился в дворянской корсиканской семье. Он возглавлял французский винодельческий дом Champagne Pommery. В 1993 году после несчастного случая во время полета на параплане он стал парализованным. Через три года от рака умерла его жена, что погрузило Филиппа Поццо ди Борго в глубокую депрессию.

В качестве помощника он нанял Абделя Ясмина Селлу, недавно вышедшего из тюрьмы жителя неблагополучного пригорода. У парализованного аристократа завязалась с дружба с помощником, о которой он рассказал в своей автобиографической книге «Второе дыхание».

О своем помощнике Филипп Поццо ди Борго писал: «Он невыносимый, тщеславный, гордый, брутальный, непостоянный, человечный. Без него я бы умер от разложения. Абдель заботился обо мне непрерывно, как о младенце. (…) Он спасал меня, когда я был пленником, защищал, когда я был слаб. Он заставлял меня смеяться, когда я сдавал. Он мой дьявол-хранитель».

Экранизация этой истории дружбы стала огромным кинематографическим успехом. Во Франции этот фильм в кинотеатрах увидели 19,5 млн человек, за пределами Франции — еще 32 миллиона человек.

↪Феноменальный успех в прокате фильма «Неприкасаемые»

Филипп Поццо ди Борго согласился на экранизацию с условием, что 5% от прибыли будет пожертвовано ассоциации Simon de Cyrène, которая занимается развитием «общих домов» — мест совместного проживания взрослых людей с инвалидностью и без инвалидности. По словам пресс-секретаря Филиппа Поццо ди Борго, это позволило ассоциации открыть такие дома.

Последние годы Филиппа Поццо ди Борго проходили между городом Эс-Сувейра в Марокко, где он жил со своей второй женой Хадиджей и детьми, и больницей в Нанте, куда он регулярно ездил для лечения.

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