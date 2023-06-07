Лувр примет на хранение музейные экспонаты из Украины

Лувр принимает на временное хранение 16 произведений искусства, в том числе драгоценные византийские иконы из Киева, чтобы защитить их от войны в Украине. Об этом в среду рассказал директор музея.

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«С самого начала войны, как и другие крупные музейные учреждения, мы думали о том, как поддержать наших украинских коллег. Осенью, столкнувшись с накалом конфликта, мы решили спасти (украинские произведения искусства – ред.)», — сказал Лоранс де Карс агентству France-Presse. «Это мелочь в океане печали и запустения, но это настоящий символ, — добавила она.

Среди этих произведений – пять византийских икон из Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве. Они будут выставлены на всеобщее обозрение в Лувре с 14 июня по 6 ноября.

Одиннадцать других произведений, «из числа наиболее знаковых и хрупких», были отобранны из украинского музея для научного сотрудничества по реставрации произведений, они будут размещены в запасниках Лувра.

В конце октября 2022 года Лоранс де Карс принимала украинскую делегацию представителей музеев, в том числе директора музея Ханенко. В реестре Министерства культуры Украины тогда было зарегистрировано 468 поврежденных или разрушенных объектов культуры, в том числе 35 музеев. По состоянию на 31 мая 2023 ЮНЕСКО подтвердило, что с момента российского вторжения 24 февраля 2022 были повреждены 258 культурных объектов: 111 культовых сооружений, 22 музея, 93 исторических и/или художественных здания, 19 памятников, 12 библиотек и 1 архив.

В начале октября прошлого года рядом с музеем Ханенко упала ракета, выбив окна. За исключением больших картин, произведения искусства по большей части были «перемещены в заповедники, где они подвержены перепадам температур и отключениям электроэнергии, что беспокоит наших украинских коллег», — сказала директор Лувра в интервью France-Presse.

Операция по спасению 16 отобранных произведений, при финансовой поддержке Международного альянса защиты наследия в зонах конфликтов, была официально утверждена во время визита в Украину министра культуры Франции Римы Абдул Малак в феврале. В начале мая произведения направились в сопровождении военного конвоя через Польшу и Германию.

Выставка византийских икон под названием «У истоков священного образа» станет прообразом открытия в 2027 году нового отдела византийского искусства и восточного христианства Лувра.

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