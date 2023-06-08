Иностранное вмешательство во Франции: Россия и Китай в центре внимания парламентского доклада

«Информационная война», «злонамеренные маневры»: во Франции опубликован доклад парламентской комиссии по расследованию иностранного вмешательства, где основными «манипуляторами» названы Россия и Китай. Доклад призывает лучше контролировать деятельность французских политиков и высокопоставленных государственных служащих в иностранных компаниях.

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Части опубликованного в четверг доклада депутата парламента от партии «Возрождение» (Renaissance) Констанс Ле Грип уже просочились в СМИ неделю назад. Они касались связей с Кремлем партии «Национальное объединение», которую возглавляет Марин Ле Пен. Автор доклада обвиняет крайне правых в том, что они были «эффективной передаточной станцией» кремлевского дискурса во Франции. В ответ Марин Ле Пен раскритиковала «нечестный» доклад, назвав его «политизированным».

Помимо «Национального объединения», депутат Ле Грип расшифровывает методы вмешательства во внутренние дела Франции: «кибератаки», «манипулирование информацией», «атаки на научное наследие», «вербовку бывших чиновников» и так далее. Она назыывает Россию «главной угрозой», а также указывает на официальную политику Китая, который, по ее словам, «все чаще прибегает к агрессивным и злонамеренным маневрам», сходным с российскими методами.

Макрон – «основная мишень»

В частности, депутат утверждает (основываясь на расследованиях газеты LeMonde), что «ответственность России не оставляет сомнений» в деле утечки «девяти гигабайтов данных, касающихся предвыборной кампания Эмманюэля Макрона» 2017 года. Названный «Macron Leaks» скандал с утечкой документов заключался в том, что 5 мая 2017, за два дня до второго тура президентских выборов во Франции, были опубликованы внутренние документы его предвыборного штаба, а также проводилась кампания очернения кандидата в социальных сетях путем распространения фейков.

В 2021 году французские власти создали систему «Viginum» – специальную государственную службу, отвечающую за контроль и защиту от иностранного цифрового вмешательства. С тех пор эта служба обнаружила «всего шестьдесят» потенциальных манипуляций с онлайн-информацией во время президентских выборов 2022 года. Самая крупная из них, которая в докладе называется кампания «Beth», была нацелена дискредитацию Эмманюэля Макрона и связана с «галактикой» Пригожина.

«Захват» французских элит

В своем докладе депутат от департамента О-де-Сен также обеспокоена «захватом» некоторых представителей правящих элит, которых автор обвиняет в «наивности» и даже в «умышленном содействии» России. В докладе подчеркивается «склонность» некоторых отставных высокопоставленных французских государственных служащих, «в частности, офицеров французской армии», «развивать в СМИ дискурс, близкий российским позициям».

Констанс Ле Грип выступает за «недопустимость» работы бывших государственных служащих в компаниях, обслуживающих интересы иностранных государств, а также за «обязательство сохранения конфиденциальности».

Такой же тип рекомендаций существует и для бывших политиков: депутат призывает «пересмотреть» правила Высшего органа по обеспечению прозрачности общественной жизни (HATVP) с точки зрения профессиональной реконверсии, которые могут «исключать определенные географические области».

Особое внимание депутат уделяет делу бывшего премьер-министра Франсуа Фийона, избранного в Совет директоров двух российских транснациональных корпораций, которые он покинул после начала войны в Украине. Также в докладе цитируется Морис Леруа, бывший депутат и министр, который до сих пор занимает пост в строительно-девелоперской компании «Мосинжпроект» (МИП), загимающейся управлением проектами в Большой Москве.

«Китайское проникновение в академический мир»

Что касается Китая, то «самая большая угроза» стоит перед французскими «исследованиями и бизнесом». По мнению автора доклада, «Китайское проникновение в академический мир и в исследовательские лаборатории стало абсолютной проблемой для французских властей».

В ходе слушаний в парламентской комиссии глава французской разведки (DGSE) Бернар Эмие также упомянул «массовую шпионскую операцию, проводимую с 2014 года (и, вероятно, раньше) китайскими спецслужбами через социальные сети. В частности, через LinkedInкитайские спецслужбы пытались завербовать около 17000 французов.

В докладе рассматриваются другие страны, такие как Турция. «Засвидетельствована как минимум одна серьезная попытка дестабилизации: антифранцузская кампания, которая распространилась (в сети) из Турции во время убийства Самуэля Пати в октябре 2020 года», — говорится в документе.

Неделю назад утечка этого доклада вызвала конфронтацию между президентской партией и «Национальным объединением». Именно «Нацобъединение» предложило создать парламентскую комиссию, чтобы попытаться пресечь очередные обвинения в близости к России. После выхода доклада она выразила свое возмущение «ударом ниже пояса» и «саботажем» парламентской комиссии. А председатель этой комиссии от крайне-правой партии Жан-Филипп Танги заявил, что в докладе не рассматривается «вмешательство Соединенных Штатов», особенно в экономические вопросы.

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