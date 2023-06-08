Нападение с ножом на востоке Франции: четверо детей ранены, трое – в тяжелейшем состоянии

В городе Анси на востоке во Франции неизвестный, вооруженный ножом, напал на группу маленьких детей в парке. Как сообщает BFMTV, по меньшей мере 6 человек (из них 4 — дети) получили ранения. Четверо детей находятся в критическом состоянии. На место срочно выехала премьер-министр Франции Элизабет Борн.

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По данным Le Figaro, нападение совершил человек 1991 года рождения. Он напал с ножом на детей «в возрасте около трех лет» в парке у озера Анси примерно в 9:45 утра.

Нападение произошло в «игровой зоне, где есть лодки, катамараны и бесчисленное количество туристов», — сказал в интервью BFMTV Энтони, один из свидетелей.

Нападавший «прыгнул», «начал кричать, направился к коляскам и начал наносить множественные удары ножом детям», — сказал Фердинанд, еще один свидетель.

На место происшествия также выехал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Лин Бонне, прокурор города Анси, планирует выступить в 13:30 по местному времени.

На данном этапе расследованием занимается судебная полиция. Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) пока оценивает ситуацию, сообщает BFMTV.

После задержания нападавший заявил, что является гражданином Сирии, получившим убежище в Швеции.

По словам источника Le Figaro, близкого к следствию, задержанный подал прошение о предоставлении убежища в OFPRA (Французское управление по защите беженцев и апатридов) 28 ноября 2022 года по обычной процедуре. За это время он получил статус беженца в Швеции, а во Франции его ходатайство было отклонено.

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