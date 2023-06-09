Французский социолог Ален Турен скончался 9 июня в Париже в возрасте 97 лет

Социолог, блестящий представитель французской интеллигенции Ален Турен скончался в Париже в возрасте 97 лет. Теоретик постиндустриального общества опубликовал четыре десятка книг, посвятив изучению социальных движений 60 лет жизни.

Реклама Читать далее

Ален Турен – автор многочисленных работ с анализом социальных движений, индустриального и постиндустриального общества, социологии труда и методологии социального познания.

France Culture называет Алена Турена «одним из отцов французской социологии». «От заводов «Рено» до «желтых жилетов» и чилийских шахтеров — этот великий мыслитель, изучавший коллективные действия в обществе более 60 лет», – настаивает редакция.

Ежедневная газета Libération отмечает, что этот «специалист по социальному действию и мобилизации и новатор в изучении условий труда пытался более шестидесяти лет расшифровать трансформации постиндустриального мира, где „социальное движение“ было, по его словам, двигателем всех изменений».

France Culture называет Алена Турена «одним из отцов французской социологии» и «великим мыслителем». Alain Touraine, l'un des pères de la sociologie française, est mort. Il avait 97 ans. Des usines Renault aux gilets jaunes en passant les mines chiliennes, ce grand penseur de l’action collective a scruté la société pendant plus de 60 ans https://t.co/9IwzSkm7jd pic.twitter.com/fpZ43YlBoF — France Culture (@franceculture) June 9, 2023

Huffington post пишет сегодня: «Представитель левого интеллектуального движения, но ценимый правыми, Ален Турен посвятил огромное количество работ описанию динамики социальных изменений в годы так называемого „Славного тридцатилетия“, то есть тридцати послевоенных лет экономического процветания».

А правая Le Figaro, напоминает, что его интерес к осмыслению социальных движений и политических влияний начался с протестного движения во Франции в мае 1968 года, а затем он изучал демократические революции в Восточной Европе, в частности в Польше. «Анализ, который он продолжал всю свою жизнь, даже изучая дело «Желтых жилетов» в последние годы. Его также наблюдал появление новой общественной борьбы под культурной призмой, и в частности борьбы за место женщин в обществе « — пишет газета.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться