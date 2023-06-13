Макрон предложил меры по борьбе с дефицитом лекарств во Франции

Эпидемия ковида выявила нехватку производства во Франции целого ряда самых необходимых лекарств. Для того, чтобы справиться с этой проблемой, президент Франции Эмманюэль Мкрон заявил, что производство около пятидесяти наименований медикаментов, считающихся «критическими» для системы здравоохранения, в ближайшие годы будет перенесено во Францию.

Во вторник, во время поездки в департамент Ардеш, где он посетил фармацевтическую лабораторию Aguettant, Эммануэль Макрон объявил о государственной поддержке фармацевтической промышленности.

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Во вторник, во время поездки в департамент Ардеш, где он посетил фармацевтическую лабораторию Aguettant, Эммануэль Макрон объявил о государственной поддержке фармацевтической промышленности. «В ближайшие дни» правительство должно создать специальное агентство, которое определит список самых необхадимых лекарств, которые должы производиться в стране. Таким образом государство будет выделять фиансовые и другие льготы заводам и лабораторям, которые намерены их производить. Кроме этого, Макрон пообещал, что для разработки новых лекарств во Франции клинические испытания должны быть упрощены.

В качестве примеров Макрон упомянул морфин, детский антибиотик амоксициллин и шесть противораковых препаратов. В целом министерство здравоохранеия насчитало около пятидесяти препаратов, производство которых, по словам президента, должно быть «полностью (…) перенесено» во Францию. Далее правительство намерено предоставить более широкий список из 450 лекарств, которые считаются «основными» и «дефицит которых нам нельзя испытывать», сказал Макрон.

В 2022 году во Франции периодически возникал дефицит нескольких лекарств, а их производство не могло быть возобновлено, так как на складах предприятий отсутствовало около 3500 различных ингредиентов. Согласно исследованию института общественного мнения BVA, проведенному для FranceAssosSanté в марте 2023 года, 37% французов столкнулись с нехваткой лекарств в аптеках.

Ситуация должна какое-то время оставаться напряженной, предупредил глава государства. «В ближайшие месяцы и годы у нас еще будут чрезвычайные ситуации», — в связи с этим предупредил Эмманюэль Макрон.

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