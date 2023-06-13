«Операция двойник»: Франция раскрыла российскую кампанию дезинформации с использованием сайтов-клонов СМИ

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ

Франция во вторник, 13 июня, обвинила Россию в проведении широкомасштабной операции по «цифровому вмешательству» и дезинформации путем публикации в интернете подложных статей на «сайтах-двойниках» крупных французских ежедневных изданий, а также в «гибридной войне», ведение которой является «недостойным постоянного члена Совета безопасности ООН».

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«Французские власти выявили цифровую кампанию по манипулированию информацией, которая ведется против Франции с привлечением российских исполнителей (акторов); в ней участвовали государственные или связанные с российским государством структуры путем распространения ложной информации», — заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. В ее заявлении, которое зачитала на брифинге 13 июня пресс-секретарь МИД Анн-Клер Лежандр, говорится, что Париж «тесно сотрудничает» со своими союзниками, «чтобы пресечь гибридную войну, которую ведет Россия».

Согласно отчету, который публикует МИД Франции, кампания была нацелена на сайты ряда французских общенациональных изданий, а также на сайт министерства иностранных дел и другие правительственные порталы путем создания зеркальных страниц.

«Вовлечение российских посольств и культурных центров, которые активно участвовали в расширении этой кампании, в том числе через свои институциональные аккаунты в социальных сетях, является новой иллюстрацией гибридной стратегии, которую Россия реализует для подрыва условий для демократических дебатов», – гововрится в заявлении МИД.

Операция по дезинформации под названием Doppelgänger (в европейском фольклоре Doppelgänger — злой двойник человека, темная сторона личности), была уже задокументирована в 2022 году, в частности, европейской организацией EUDisinfoLab и американским гигантом Meta. Сейчас ведется ее «вторая фаза», «но с более изощренными способами действий, направленными на то, чтобы обойти контрмеры и быть менее заметной», — объяснил агентству France-Presse источник во французских структурах безопасности.

В конце сентября 2022 компания Meta объявила, что ей удалось пресечь проводившуюся из России операцию по «тайному влиянию» и манипулированию информацией на платформе Facebook. Операция велась двумя российскими маркетинговыми консалтинговыми фирмами, которые продвигали в соцсетях статьи, опубликованные на «пиратских сайтах». На это две компании потратили около 105 тысяч долларов США.

Теперь во Франции «жертвами» российской операции стали по меньшей мере четыре французских ежедневных газеты: Le Parisien, Le Figaro, Le Monde и 20 minutes.

С точки зрения техники речь в данном случае идет о создании (публикации) подложных статьей на страницах, идентичных по виду и параметрам официальным сайтам популярных СМИ, но с другим доменным именем (например, с расширением .ltd вместо расширения .fr). Такая практика называется «типосквоттинг». Затем эти фейковые статьи распространяются через социальные сети, чтобы повысить их виральность.

Мы обнаружили десятки купленных русскими доменных имен. Мы имеем дело не с людьми, которые действуют точечно, «гомеопатическими дозами», они находятся в начале процесса индустриализации. При этом мы не знаем их конечной цели. Это микронацеливание на определенные группы населения? Является ли это постоянной малоинтенсивной кампанией? Или готовится для массовой акции в какой-то момент?» — прокомментировал агентству France-Presseисточник в службе безопасности, который также добавил, что операция была очень хорошо скоординирована и структурирована, — сообщил AFP источник во французских службах безопасности.

Первоначальная платформа операции называется RRN, по имени пророссийского сайта RRN.world, от Reliable Recent News (ранее называвшегося Reliable Russian News) – сайта, созданного через несколько месяцев после начала войны РФ против Украины, на котором публиковалось много фейков, в частности, о так называемой «инсценировке» бойни в Буче.

Помимо типосквотинга, платформа распространяла карикатуры на Зеленского или публиковала пророссийский дискурс и фейки через определенные так называемые «реинформационные» сайты.

Данная операция является частью уже длительной и задокументированной практики воздействия, проводимой Россией, говорится в отчете МИД. После вторжения в Украину Москва делает ставку на фейковые новости, чтобы подорвать общественную поддержку украинцев на Западе.

Путин «ждет, пока западные общества устанут», указал в понедельник один высокопоставленный европейский чиновник, напомнив, что в условиях прекращения поставок российских энергоносителей в Европу «прошлая зима была мягкой», но «если следующая будет тяжёлой» и цены на отопление взлетят, это может «вызватьнапряженность в обществе».

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