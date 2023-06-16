Франция объявила о плане многомиллионной финансовой поддержки для разработок экологически чистых самолетов

16 июня, за три дня до открытия в Ле Бурже Международного авиакосмического салона, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о выделении сотен миллионов евро для разработки самолетов с «нулевым уровнем выбросов». Многолетний план дотаций и инвестиций включает, в частности, строительство завода по производству биотоплива на юго-западе страны.

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Заявления о государственных вложениях в развитие «зеленой авиации» Эмманюэль Макрон сделал в пятницу, в ходе посещения производственного и испытательного центра производителя авиационных двигателей Safran в Вилларош, в 50 км от Парижа. France-Presse цитирует словам президента, убежденного, что «французы должны стать чемпионами в области самолетов со сверхнизким энергопотреблением». И государство намерено предоставить для этого сотни миллионов евро в момент, когда разворачивается жестокая конкуренция за новый рынок между Европой, США и Китаем.

300 миллионов евро в год на двигатели, 200 миллионов на инновационное топливо

Чтобы поддержать своих авиастроителей, государство «утроит свои усилия в период 2024–2030 годов», то есть обеспечит разработчиков двигателей и систем нового поколения бюджетом в «300 миллионов евро в год».

Государство инвестирует также 200 миллионов евро в разработку инновационного биотоплива, рассчитывая довести его производство к 2030 году до 500 000 тонн в год.

Президент объявил об открытии завода по производству «зеленого» топлива BioTJET на основе структуры бывшего газового месторождения в городе Лак (Lacq), на юго-западе Франции. Производство биотоплива позволит создать только непосредственно для предприятия 700 рабочих мест. Как известно, любое производство обрастает всегда сопутствующими инфраструктурами и создает благоприятные условия на рынке труда. Правительство рассчитывает поэтому на активизацию экономической жизни региона.

Кроме того, Эмманюэль Макрон сообщил о выделении 50-тимиллионного бюджета для стартапов, создающих «небольшие гибридные, электрические или водородные самолеты».

Вопрос обезуглероживания авиации стоит сегодня чрезвычайно остро, от выбора решений зависит будущее этого сектора, во многом определяющего экономическое здоровье регионов. Но экономическое здоровье сегодня не может рассматриваться без учета экологической составляющей. Потому, что на авиасообщение сейчас приходится от 3 до 4% глобальных выбросов парниковых газов.

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