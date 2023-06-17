Во Франции открылся громкий процесс над безработным инженером, обвиняемом в серии убийств из мести за увольнения

13 июня в Валансе на юго-востоке Франции открылся громкий процесс над 48-летним безработным инженером Габриэлем Фортеном. Его обвиняют в убийстве двух и в покушении на убийство еще одного сотрудника отделов кадров, инициировавших его увольнения в 2006 и 2009 годах, и в убийстве сотрудницы агентства занятости в январе 2021 года. В ходе следствия Фортен хранил молчание, а на суде назвал себя «жертвой» системы. Ему грозит пожизненное заключение.

Рисунок с заседания суда над Габриэлем Фортеном, 13 июня 2023 г. Фортен слева в голубой рубашке

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Французская пресса окрестила это громкое дело процессом над «убийцей начальников отделов кадров» («tueur de DRH»). 48-летнего безработного инженера Габриэля Фортена обвиняют в хладнокровном и детально спланированном убийстве трех человек, а также в покушении на еще одно убийство. Серия преступлений произошла в краткий период с 26 по 28 января 2021 года.

Габриэль Фортен проживал в одиночестве на востоке Франции в городе Нанси (Лотарингия). Он не состоял в браке, не имел детей. Безработный инженер-механик был дважды уволен в 2006 и 2009 годах, и с тех пор, по рассказам, вел затворническую жизнь. Был завсегдатаем местного стрелкового клуба.

Трое из четырех жертв непосредственно связаны с увольнениями Фортена. В 2006 году его уволили из компании-производителя газовых баллонов Francel (ныне Emerson), в 2009 году — из компании Faun Environnement, выпускаюшей мусоровозы.

Три убийства и одно покушение

По версии следствия, первое убийство Габриэль Фортен совершил 26 января 2021 году в коммуне Вольфгантсен (департамент Верхний Рейн на востоке Франции), куда он отправился накануне из Нанси на машине, взяв с собой автоматические пистолеты, которыми он пользовался в стрелковом клубе. Вечером в тот день на парковке около своей работы четырьмя выстрелами была убита 39-летняя Эстель Люс, возглавлавлявшая отдел кадров в одной из местных фирм. Преступнику удалось скрыться.

«Белый марш» в память об убитой Эстель Люс в коммуне Оршвир на востоке Франции, 6 февраля 2021 г. © SEBASTIEN BOZON / AFP

Следствие выяснило, что Эстель Люс участвовала в процедуре увольнения Фортена из компании Francel в 2006 году, где она проходила стажировку в отделе кадров. В 2006 году Фортен лишился работы во Francel по процедуре увольнения за проступок. Отдел кадров Francel тогда возглавлял Бертран Мейшель, на которого было совершено покушение вечером 26 янврая 2021 года.

Как установило расследование, вскоре после убийства Эстель Люс преступник явился к дому Бертрана Мейшеля в соседней коммуне Ваттвиллер. На лице злоумышленника была хирургическая маска, в руках у него — коробка от пиццы. Бывший начальник отдела кадров Francel открыл дверь неизвестному. Потерпевший потом рассказывал, что преступник достал из-под коробки пиццы пистолет, выстрелил в него, но промахнулся, а потом пистолет заклинило. Мейшель пытался остановить стрелка, вступил с ним в драку, но нападавшему удалось сесть в машину и скрыться.

Бертран Мейшель, получивший ранения при драке, сыграл важную роль в расследовании и помог следователям идентифицировать Габриэля Фортена и связать три убийтсва. Мейшель до сих пор работает в сфере управления кадрами.

По данным следствия, после неудавшейся попытки убийства бывшего коллеги по Francel Габриэль Фортен отправился на машине на юг Франции, в город Валанс. Там утром 28 января 2021 года он зашел в отделение местного агентства занятости и застрелил 54-летнюю его сотрудницу Патрисию Паскион. В начале 2010-х безработный инженер зарегистрировался в этом агентстве в качестве соискателя. По данным расследования, Габриэля Фортена и Патрисию Паскион ничто не связывало, он ее лично не знал.

Люди несут цветы к агентству занятости в Валансе, где была убита его сотрудница Патрисия Паскион, 29 января 2021 г. © PHILIPPE DESMAZES / AFP

Убийце удалось скрыться, но коллега убитой сотрудницы центра занятости успела записать его автомобильный номер.

Как указывает следствие, Фортен направился на другой берег Роны, в расположенную неподалеку коммуну Гийеран-Гранж, где ворвался в здание предприятия Faun Environnement и застрелил начальницу отдела кадров 51-летнюю Жеральдин Каклен. В 2009 году она участвовала в процедуре увольнения Габриэля Фортена за «профессиональную недостаточность».

Фортен был задержан полицейскими через несколько минут после убийства Жеральдин Каклен. Он пытался скрыться от погони, но полицейская машина преградила ему дорогу на мосту Фредерик-Мистраль, связывающему департаменты Дром и Ардеш через реку Рону.

«Параноидальный профиль

Фортен был помещен в предварительное заключение. В ходе следствия он не дал никаких показаний и отказался участвовать в реконструкциях преступлений, отказался признать себя виновным.

Тем не менее масса собранных улик свидетельствуют в пользу того, что Фортен совершил убийства, чтобы отомстить за увольнения, которые он пережил как несправедливость, и за свое положение безработного. По данным прокуратуры, убийства были тщательно спланированы.

Несмотря на свое молчание в ходе следствия, Фортен присутствовал и говорил на суде. Журналисты отмечают, что он внимательно слушал всех выступавших и делал записи.

Первые показания Фортена возмутили потерпевших. Так, в первый день слушаний Фортен назвал себя «жертвой» системы, рассказал, что многократно пытался обжаловать свои увольнения, однако «люди, имеющие возможность действовать» не удовлетворили его требования. Он в частности указал, что обращался к прокурорам в Шартре, Валансе и Нанси, «депутатам» и «министрам юстиции». Их он назвал «виновниками» своего положения.

Рисунок с заседания суда над Габриэлем Фортеном, сделанный13 июня 2023 года. Фортен наверху © BENOIT PEYRUCQ / AFP

В ходе четвертого дня слушаний Фортен в ответ на вопрос председателя суда заявил, что отрицает свою причастность к вменяемым ему преступлениям.

На суде выступала 78-летняя мать Фортена, призвавшая сына объясниться перед близкими жертв и ответить на их вопросы, на что Фортен отказался, отрезав: «Дело кончено».

Опрошенные в суде знакомые семьи говорили что, Фортен тяжело пережил увольнения, но они не ожидали от него совершения тяжких преступлений, которые ему вменяют. Все отмечали, что им ничего не известно о личной жизни Фортена, о его возможных отношениях.

Выступивший на суде психиатр Тьерри Балэ, сделавший в рамках этого дела психиатрическую экспертизу обвиняемого, сказал, что не обнаружил у Фортена патологий, но при этом можно говорить о «явно параноидальном профиле» и переоценке собственной личности. Фортен не отказывался от психиатрической экспертизы как таковой, но при этом отказался разговаривать с психиатром (как и психологом), поэтому речь идет об «усеченной» экспертизе, основанной на свидетельствах его знакомых, документах из дела и наблюдениях за Фортеном.

Молчавший в ходе следствия и живший в затворничестве Габриэль Фортен оставил за собой огромный бумажный архив: десятки тысяч электронных файлов и сотни тысяч рукописных страниц, сделанных за последние два десятилетия. Среди документов — масса жалоб, адресованных Фортеном в органы юстиции, депутатам и министрам. Некоторые файлы составляют по сотни страниц каждый.

Как отмечают следователи, Фортен записывал буквально все. Среди его бумаг были найдены записи о расходах, передвижениях, еде, машинах, домашних животных и многом другом. А также письма, где говорится, что он чувствует себя жертвой преследований, почтовые отчеты о письмах, которые он направил лидеру французских крайне левых Жан-Люку Меланшону и бывшему минсистру культуры Жаку Лангу. Записи он продолжил делать и в тюремной камере. Для анализа этого массива данных потребовалось привлечь несколько полицейских служб.

Сам Фортен на суде усомнился в достоверности некоторых фигурирующих в деле файлов. Он также заявил, что расследование в целом носило «заранее обвинительный уклон».

Высенение приговора ожидается 30 июня. Если присяжные признают Фортена виновным в трех убийствах и покушени на убийство, ему грозит пожизненное заключение.

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