Изображают «усталость Европы» от Украины: раскрыта работа российских пропагандистов, подделывающих сайты во Франции

Глава МИД Франции Катрин Колонна на текущей неделе опубликовала заявление, в котором говорится о выявлении «кампании по манипулированию цифровой информацией против Франции с участием российских субъектов». Источники RFI во французском правительстве и дипломатии раскрыли детали работы хакеров, которые, по всем приметам, исполняют задания властей РФ в информационной войне против Запада и Украины. Хакеры подделывают сайты французских органов власти и известнейших СМИ, пытаясь посеять среди аудитории сомнения в необходимости поддержки Украины. «Пугают» французов украинскими беженцами, изображают президента Зеленского одновременно «нацистом», «пьяницей» и «наркоманом»… Все эти фальшивки затем «цитируются» российскими посольствами и их «культурными центрами».

Поддельная страница МИДа Франции, на которой разместили фальшивое сообщение о введении для французов "налога на безопасность" для поддержки Украины.

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Российская кампания дезинформации «основана, в частности, на создании фальшивых интернет-страниц, использующих идентичность национальных СМИ и правительственных сайтов (в данном случае — во Франции — Прим. RFI), а также на создании фальшивых аккаунтов в социальных сетях», — говорится в заявлении Катрин Колонна от 13 июня.

Министр опубликовала и скрин фальшивой страницы МИДа Франции, — с адресом diplomatie.gouv.fm вместо diplomatie.gouv.fr — на которой было опубликовано фейковое «официальное сообщение» о введении для французов «налога на безопасность» для финансирования помощи Украине.

«Была использована архитектура сайта и одна страница, с публикацией этого ложного документа, явно направленная на попытку манипулировать общественным мнением против нашей поддержки Украины», — подчеркнул дипломатический источник RFI.

Правительственный источник, в свою очередь, заверил: «эффект был ограниченным, потому что мы действовали очень быстро, в то время как другие правительственные сайты все еще копировались.

И нет никаких сомнений, учитывая масштаб копирования, что целью было начать крупную кампанию по дезинформации против французского общественного мнения…

Целью было не только распространение замаскированной пророссийской пропагандистской кампании, но и создание путаницы в отношении самой позиции французского правительства и ряда решений, принятых нашими властями».

Как отметили во французском Генеральном секретариате по обороне и национальной безопасности (SGDSN), российская дезинформационная компания, за которой компетентные ведомства Франции «наблюдают уже более года», в первую очередь «направлена на дискредитацию поддержки Украины со стороны Запада».

Кампания российской дезинформации строится на четырех основных посланиях: — мнимая «неэффективность санкций» против России, которые, как утверждается, ложатся, в первую очередь, грузом на европейские государства и/или их граждан; — «русофобия» западных государств; — мнимое «варварство украинских вооруженных сил» и «неонацистская идеология», якобы преобладающая среди украинского руководства; — «негативные последствия» для европейских стран от принятия украинских беженцев.

Глава SGDSN Стефан Буйон (слева) на входе в Елисейский дворец перед очередным заседанием Совета по национальной обороне и безопасности. 11.01.2023 AFP - CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Отмечается, что к концу мая находящаяся в подчинении SGDSN служба VIGINUM* обнаружила «355 доменных имен, использующих идентификационные данные СМИ, четыре из которых нацелены на франкоязычную аудиторию и используют графический стиль французских ежедневных газет: 20 Minutes, Le Monde, Le Parisien и Le Figaro». «По этим каналам было опубликовано не менее 58 статей», — заявили в ведомстве.

«Участие российских посольств и культурных центров, которые сыграли активную роль в усилении этой кампании, в том числе через свои институциональные аккаунты в социальных сетях, является еще одной иллюстрацией гибридной стратегии, которую Россия реализует, чтобы подорвать (...) наши демократические институты», — отметил МИД Франции.

Правительственный источник, занимающийся отслеживанием иностранного «цифрового вмешательства», сообщил RFI, что выявленные факты — часть большой дезинформационной кампании под названием RRN, по имени пророссийского сайта RRN.world (Reliable Recent News, вариант — Reliable Russian News), «зачатки которой мы увидели с весны 2022 года», то есть, вскоре после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

«В кампании RRN мы видели ряд утверждений... в частности, о предполагаемом "участии" Франции в военных преступлениях, совершенных в Украине, о радиоактивных рисках, связанных с конфликтом, а также о том, что события в Буче были "инсценированы" украинцами. Параллельно, но в более вспомогательном ключе, кампания RRN также направлена на то, чтобы доказать существование поддержки России среди общественного мнения в Европе,

проявление которой европейские лидеры „пытаются скрыть“», — добавил источник.

Уточнив, что «у RRN — четыре основных способа действий». «Первый — создание сайтов, представленных как новостные… Этот modus operandi иллюстрируется, в частности, сайтом, который дал название этому явлению, — Reliable Recent News, ранее Reliable Russian News. Этот сайт появился в сети примерно в марте 2022 года и сразу же скопировал контент, который уже распространялся на другом пророссийском сайте под названием (мы решили скрыть его название — Прим. RFI). (…) Там не только текстовый контент, но и видео, и карикатуры, — в частности, "очерняющие" личность Владимира Зеленского, на которых он изображен „страдающим“ алкоголизмом, наркоманией и коррупцией».

Несмотря на «контент», эти сайты «не имеют большой аудитории, и поэтому создатели кампании RRN прибегают ко второму методу работы, чтобы попытаться увеличить видимость в Сети производимого ими «продукта». «И этот второй метод — использование неаутентичных аккаунтов в Интернете, в социальных сетях. Для этого они создали на платформах определенное количество фальшивых учетных записей, чтобы как напрямую распространять свой контент, так и привлекать интернет-пользователей на созданные ими сайты псевдо-медиа. Они также пытались сделать „вирусными“ ряд хэштегов, но (тоже) без особого успеха», — заявил источник.

Отметив, что третий метод действия российских пропагандистов из RRN — тайпсквоттинг (от англ. typosquatting) западных СМИ — это метод регистрации доменного имени с написанием, близким к известному, с целью обмана пользователей и перенаправления части трафика на поддельный сайт.

«Они точно воспроизводят внешний вид и графическую структуру настоящих сайтов прессы, просто содержание отличается. И это не только французский феномен; затронуты** и другие европейские СМИ — в Германии, Великобритании, Италии, Украине…», — добавил наш собеседник.

«Четвертый метод — typosquatting органов власти», рассказал источник, отметив, что, помимо МИД, «мы видели следы подготовки акций, которые могли затронуть и другие французские правительственные сайты».

Говоря о стоимости подобных пропагандистских кампаний, наш правительственный источник заявил, что «манипулирование информацией, конечно, требует ресурсов», но это все еще довольно недорогая гибридная угроза, и (одновременно) довольно прибыльная для государств или игроков, которые ее используют».

Пропаганда старается бить прицельно. «Чтобы дать вам представление о темах, затронутых в этих поддельных статьях, назову некоторые», — продолжил собеседник: «На поддельном „сайте Le Parisien“ многие вопросы, связанные с экономическими проблемами, влиянием санкций и украинской пшеницей, были освещены в поддельных статьях, как и газопровод „Северный поток“.

На сайте Le Monde в поддельной статье упоминался визит министра обороны Франции Себастьена Лекорню в Украину в декабре 2022 года, и статья обвиняла министра в „поддержке убийств“ российских солдат. Что касается (консервативной газеты) Le Figaro, там использовалась инструментализация нарратива о беженцах…».

Эта операция является частью долгосрочной российской кампании, объяснил AFP исследователь Ифри Дмитрий Миник, автор книги «Pensée et culture stratégiques russes»: «Информационная война — это концепция, которую они больше всего изучают в течение 30 лет… Я не думаю, что это (подобные кампании) будет очень успешным, но это укрепляет их фан-базу во Франции и Германии, которую они, вероятно, переоценивают, но которая действительно существует».

«Мы в состоянии обнаружить и принять контрмеры против этих маневров; и это, я полагаю, свидетельствует об укреплении наших возможностей в этой области», — отметил, в свою очередь, дипломатический источник. Заверив также:

«Сегодня мы видим устойчивость европейского общественного мнения в поддержке политики, проводимой для помощи Украине, и очевидно, что такие манипуляции вряд ли поставят ее под сомнение, — для нас это является долгосрочным обязательством».

«Франция осуждает эти действия, которые недостойны постоянного члена Совета Безопасности ООН. Никакие попытки манипулирования не отвлекут Францию от поддержки Украины перед лицом агрессивной войны России», — официально подчеркнул французский МИД.

Глава МИД Франции Катрин Колонна (слева) и премьер-министр Элизабет Борн во время встречи на авиабазе под Парижем президента Украины Владимира Зеленского. 14.05.2023 AFP - THOMAS SAMSON

* VIGINUM — созданная в 2021 году Служба бдительности и защиты от иностранного цифрового вмешательства (Service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères).

** Как отмечает France-Presse, объектами атак были и другие крупные западные СМИ, — в частности, итальянские, а такде немецкие (Der Spiegel, Bild, Die Welt и т. д.).

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