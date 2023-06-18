Искусственный интеллект, спорт и война: чем запомнился VivaTech

В Париже в субботу завершилась выставка VivaTech — крупнейший в Европе салон, посвященный новым технологиям и инновациям. Уже восемь лет это событие — главный символ «старт-ап нации», идею которой продвигают французские власти. В 2023-м на VivaTech приехал Илон Маск, а центральной темой стал искусственный интеллект.

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«Искусственный интеллект — одна из главных тем нашего салона, — рассказал RFI генеральный директор салона Франсуа Бизютэ. — На VivaTech все говорят на эту тему, и некоторые — с волнением. Мы говорим себе — действительно ли он поменяет мир вокруг нас, и как?».

Искусственный интеллект и то, как он повлияет на технологии — об этом на VivaTech в 2023 году говорят все, от главных лиц мира high-tech до представителей небольших стартапов. По мнению банка Goldman Sachs, в ближайшие годы эта технология угрожает сократить по меньшей мере 300 миллионов рабочих мест, в том числе и в IT. Здесь в ней видят не только возможности, но и источник тревоги.

Президент Франции в первый день салона в среду пообещал выделить на искусственный интеллект 500 миллионов евро, чтобы страна смогла занять достойное место в этой индустрии. «Худший сценарий — если Европа вложится гораздо меньше, чем американцы и китайцы, и вместо инвестиций займется законодательным регулированием. Этот сценарий возможен, но я его не поддержу», — объявил Эмманюэль Макрон.

Впрочем, на VivaTech участники соглашаются, что 500 миллионов и десять IT-кластеров, обещанных в Елисейском дворце — капля в море для мира искусственного интеллекта. Раньше во французском правительстве обещали выделить 1,5 миллиарда, то есть в три раза больше, но экономия бюджета повлияла на планы.

По словам Франсуа Битузэ, в одиночку Франция едва ли сможет стать «чемпионом» искусственного интеллекта, но вместе с другими европейскими странами и Великобританией свое место найти сможет. «У нас лучшие таланты. Ян Ле Кан руководит исследованиями в этой области в Meta, он — француз, и он выступал на VivaTech».

Искусственный интеллект — реальность, которая уже активно используется в практически всех сферах IT, показывает VivaTech. От развлечений — небольшая команда из Страсбурга «оживила» Ван Гога и позволяет задать ему вопросы — до люкса, где чатботы помогают автоматизировать общение с клиентами.

Актуально использование ИИ и в сфере безопасности. Война в Украине на этом салоне, который к политике прямого отношения не имеет, чувствуется. На одном из стендов — программа, которая позволяет в автоматическом режиме анализировать съемки со спутников и выявлять на них перемещение военной техники, от самолетов до танков. Ее создатели отмечают, что прямого отношения к войне в Европе создание этого алгоритма, построенного на искусственном интеллекте, не имеет — но иллюстрирует свою работу анализом фотографий с российских военных баз.

Свой стенд показало и министерство обороны Франции, на нем робот, используемый для разминирования. Отдельно представлены французские спецслужбы — здесь говорится, как разведка республики обеспечивает информационную безопасность страны.

Главной звездой форума стал Илон Маск — его фотографию поместили и на обложку форума. Он обеспечил посетителям VivaTech настоящий спектакль, считают французские СМИ: вновь пообещал колонизировать Марс и вставить импланты в головы людей. Создатель Tesla и SpaceX также объявил о «значительных инвестициях» во Францию, но про строительство завода Tesla в стране не сказал ни слова.

За год до Олимпиады в Париже большую часть экспозиции организаторы посвятили спорту. Спортивные стартапы поместили в отдельный зал. Здесь — лыжи, которые позволяют отслеживать уровень наклона в поворотах, умные часы, с которых можно не только отслеживать маршрут прогулки, но и управлять любительским дроном. За своим состоянием в ходе тренировки атлетам, участвующим в Паралимпийских играх, предлагают следить с помощью электрической капсулы в виде небольшой таблетки — она остается в теле около суток и передает информацию о спортсмене в реальном времени.

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