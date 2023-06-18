Ле Бурже 2023: 19 июня Международный авиакосмический салон откроет президент Эмманюэль Макрон

Ле Бурже 2023

19 июня в Ле Бурже, близ Парижа, открывается 54-й Парижский авиакосмический салон. Вплоть до 25 июня легендарный аэропорт будет представлять собой мировой центр воздухоплавания. Потому, что в авиасалоне примут участие 2500 фирм, в том числе 300 стартапов из 47 стран мира. Авиасалон будет иметь две главные темы: «перезапуск» сектора гражданской авиации после его болезненной остановки из-за кризиса COVID и забота о проблемах климата. Авиасалон откроет президент Франции Эмманюэль Макрон.

С 19 по 25 июня Международный авиакосмической салон в Ле Бурже посетит до 320 тысяч профессионалов и сотни тысяч любителей авиации и космоса в выходные.

Реклама Читать далее

Как ожидается, 54-й выпуск станет исключительным во всех отношениях. После отмены авиасалона 2021 года из-за кризиса COVID-19 салон этого года примет около 2500 фирм из 47 стран мира. Из них 1130 кампаний будут представлять 10 регионов Франции. Президент страны Эмманюэль Макрон, напомнивший несколько дней назад о намерении вывести страну в мировые лидеры в области альтернативных видов транспорта и топлива, откроет престижный салон Paris Air Show 2023 (так он называется на английском) в Ле Бурже.

Крупнейшая страна-производитель самолетов США будет представлена в Ле Бурже 400-ми предприятиями. Это, считают эксперты, мощный сигнал о динамичном возвращении американцев в Европу в качестве основных поставщиков оружия в Украину в частности и поставщиков вообще в европейские страны.

Возвращение динамики

После кризиса авиасообщений, вызванного пандемией, авиакомпании почти восстановили прежней уровень трафика. В этом году они рассчитывают перевезти 4,3 миллиарда пассажиров (против 4,5 миллиарда в 2019 году).

Задолго до открытия авиасалона появилась информация о готовности авиакомпаний делать мегазаказы на новые самолеты. Проведенное в июне агентством AlixPartners стат-исследование говорит о том, что авиакомпании уже сделали заказы на 2000 самолетов. Как в ходе каждого салона, здесь встает вопрос о том, что получит больше заказов — европейский Airbus или американский Boeing? Как известно, на долю этих двух крупнейших авиаконструкторов приходится 8 из 10 эксплуатируемых пассажирских самолетов.

Как всегда, Airbus против Boeing?

Итоги Ле Бурже 2023 покажут, какие самолеты получать наибольший спрос. Ведь если одни авиакомпании не особенно беспокоится об экологической составляющей и будут предпочитать проверенные образцы авиации, другие уже сейчас стремятся воспользоваться появлением новых систем. Хотя бы потому, что самолет нового поколения обещает экономию топлива в размере 20–25%.

Но экология — это не только концепция самолетов. Это также экономия энергии благодаря оптимальным расчетам траекторий полетов и минимальным простоям в аэропортах. Это и производство в необходимых объёмах биотоплива, либо других альтернативных источников энергии. Конструкторские бюро, производители, посредники, авиакомпании и многопрофильные стартапы — вся движущая сила мирового рынка авиации будет предлагать свои новейшие решения в Ле Бурже до 25 июня.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться