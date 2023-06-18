Мощное землетрясение на западе Франции: двое пострадавших, сотни человек остались без крыши над головой

Вечером в пятницу, 16 июня, на западе Франции произошло землетрясение магнитудой более 5 баллов по шкале Рихтера, за которым последовали повторные подземные толчки разной мощности. В ряде коммун зафиксированы разрушения, сообщается о двух пострадавших. Сотни человек остались без крыши над головой, мэрии ищут возможности их размещения.

Последствия землетрясения в коммуне Ла-Лень на западе Франции, 17 июня 2023 г.

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Случившееся в пятницу вечером землетрясение оценивают как самое мощное в регионе с 1972 года. Специализированные службы озвучивали разные оценки магнитуды основного толчка. Назывались оценки в 5,3 и 5,8 балла.

За основным толчком последовало несколько мощных афтершоков. В ночь на субботу был зафиксирован повторный толчок магнитудой 5 баллов, сообщили в префектуре департамента Де-Севр (Deux-Sèvres).

Местные власти сообщают о двух пострадавших, получивших легкие ранения.

26 km au SW de Niort (79, a 18h38 locale, Magnitude 5.8 (MI) selon CEA

Intensités macrosismiques préliminaires (sévérité de la secousse) : la carte du bcsf-renass pic.twitter.com/dxssbD9kbp — FranceSeisme (@FranceSeisme) June 16, 2023

Наибольшие разрушения зафиксированы в коммуне Ла-Лень (La Laigne) в Приморской Шаранте, недалеко от города Ла-Рошель, где 170 жителей (треть населения) потеряли свое жилище. В общей сложности трещины были зафиксированы в 135 домах, 71 признан непригодным для проживания, сообщает France Bleu. В этой коммуне обрушение грозит церкви, школа была закрыта в связи с повреждениями.

Мэр коммуны Ла-Лень Филипп Пеллетье в воскресенье сообщил, что переселению подлежат почти две сотни человек. По его словам, пока они нашли временное пристанище у родственников или друзей, но в мэрии ищут возможность их размещения в соседних коммунах.

Разрушения есть и в других коммунах на западе Франции. В трех населенных пунктах департамента Де-Севр 38 человек временно поселились у родственников или были размещены при поддержки мэрий.

В префектуре Приморской Шаранты вскоре после землетрясения сообщили, что более тысяч домов оставались без электричества в связи с повреждением высоковольтной линии.

Местные СМИ пишут, что поздемные толчки ощущались на обширной территории запада Франции от Ренна до Бордо.

Как отмечают специалисты, землетрясения магнитудой в пять баллов и более являются редкостью во Франции. «В среднем в метрополии Франции такое происходит один раз в 10 лет», — говорит Жером Вернь, сейсмолог из Института Земли и окружающей среды в Страсбурге.

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