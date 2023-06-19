Авиакосмический салон в Ле Бурже впервые с 1957 года проходит без участия России

На выставочных площадках Ле Бурже, вокруг 140 летательных аппаратов и в холлах у стендов идет интенсивный обмен деловой информацией. Конечно же, говорят по-французски, но больше всего по-английски. Английский давно стал доминирующим языком мира авиации. Однако ведутся переговоры на китайском, корейском, немецком, португальском, румынском и даже иногда на украинском. Потому, что Украина открыла здесь свой стенд авиадвигателей. Звучат в Ле Бурже все языки мира, кроме русского. После вторжения России в Украину и последовавших за этим санкций самолеты МиГ, «Сухой», «Туполев» и «Илюшин» были запрещены к участию в крупнейшем в мире авиасалоне.

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Отсутствие российских авиастроителей не мешает парижскому авиасалону Paris Air Show работать по уже отработанному сценарию. Открытие ознаменовало начало битвы двух крупнейших мировых производителей авиатехники — европейского Airbus и американского Boeing. Какой из двух гигантов получит наибольшее количество заказов от авиакомпаний в конце авиашоу? В первый день в этом матче счет пока в пользу европейского Airbus, который объявил о получении «исторического» по объему заказа от индийской авиакомпании IndiGo на поставку 500 узкофюзеляжных самолетов A320neo на период с 2030 по 2035 год. Теоретическая стоимость самолетов (такой объем заказа должен, безусловно, сопровождаться коммерческими уступками) составляет 55 миллиардов долларов.

«Мёртвая петля» в честь президента

Другим медиатийным событием дня была собственно инаугурация авиашоу президентом Франции. Эмманюэль Макрон провел в Ле Бурже несколько часов, посещая преимущественно стенды французских авиастроителей и производителей оборудования (Dassault, Safran, Thales и др.) и европейский Airbus. Это была для него возможность напомнить о важности сектора, где французская промышленность обладает передовым опытом. Именно поэтому президент Макрон считает, что страна должна оставаться в авангарде создания самолетов будущего: экологически чистых самолетов. Он в очередной раз напомнил об этом в понедельник. Отметим также, что президент прибыл в Ле Бурже не на самолете, а на последней модели вертолета Airbus H160. Он имел возможность наблюдать демонстрацию в полете истребителя Rafale, который выполнил для президента так называемую «мёртвую петлю», а также маневры в воздухе одного из гибридных самолетов с электрическим двигателем Cassio французского конструктора VoltAero.

В поисках лучшей идеи для безуглеродного самолета

По-настоящему «зеленый самолет», то есть «почти» зеленый, который бы наименьшим образом загрязнял окружающую среду и, таким образом, вызывал наименьший парниковый эффект, был в центре внимания бесед на всех стендах. Airbus работает над самолетом с нулевым выбросом углерода, но он не увидит свет раньше 2050 года.

Стоит, наконец, обратить внимание на огромное количество дронов на Paris Air Show – 2023. Они установлены чаще всего прямо рядом с боевыми самолетами и вертолетами. Российское вторжение в Украину показало, что эти малые и большие беспилотные аппараты в зоне конфликта вытеснили традиционную боевую авиацию. Поэтому производители военных самолетов, и в первую очередь французская компания Dassault, уже предлагают новейшие разработки.

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Парижское авиашоу на 54 гектарах площади аэропорта — наиболее старая и крупнейшая авиавыставка в мире. Салон предоставляет компаниям редкую коммерческую возможность показать свою продукцию или найти партнеров, так как в Ле Бурже в течение недели работают ключевые игроки мировой авиаиндустрии.

Кроме самой выставки в Ле Бурже проходят показательные полеты новейшей гражданской и военной авиации, представлены последние разработки космических агентств, направленные на изучения вселенной и нашей планеты. Авиашоу Ле-Бурже 2023 проходит с 19 по 25 июня 2023 года.

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