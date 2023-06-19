В Ле Бурже открылся 54-й Международный авиакосмический салон

В 50 километрах от Парижа, в Ле Бурже 19 июня открылся Авиакосмический салон. Это первая выставка за 4 года. Потому, что выпуск 2019 года стал «жертвой пандемии» . Сегодня же все указывает на активизацию авиарынка.

Легкий военный вертолет Guepard на стоянке у представительства Министерства обороны Франции в Ле Бурже. 19 июня 2023 г.

Реклама Читать далее

После невольной паузы во время кризиса COVID, вечные конкуренты Aibus и Boeing того гляди начнут объявлять о гигантских заказах на производство самолетов. На 50 гектарах выставки можно увидеть 140 самолетов. 20 машин – в из числе истребители Rafale и F35, а также европейский транспортный А400 – участвуют в показательных полетах. В конце салона, во время трех дней для широкой публики, показательные полеты будут включать 35 самолетов. Это редкий случай увидеть в воздухе самолеты эпохи зарождения авиации или периода Второй мировой войны.

Много в Ле Бурже и дронов - гражданских и военных. Но эта техника в показательных полетах не участвует, по соображениям безопасности, чтобы избежать столкновений легких аппаратов с самолетами. Ведь Ле Бурже находится поблизости от аэропорта Шарль де Голль.

Свою технику во Францию привезли 47 стран. Несмотря на войну, Украина представляет свои двигатели. А вот России нет, как говорят организаторы, «по понятным причинам». Впервые с 1957 года.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться