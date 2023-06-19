В Париже открылся суд над группой ультраправых, обвиняемых в подготовке терактов

Франция

В Париже четверо представителей неонацистской группы в понедельник, 19 июня, предстали перед специальным судом присяжных, разбирающем дела о терроризме. Мужчин в возрасте от 22 до 28 лет обвиняют в подготовке терактов во Франции в 2017 и 2018 годах.

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Это первый процесс по делу о терроризме над группой ультраправых, который слушается в суде присяжных. Несколько других аналогичных дел в последние годы рассматривались в исправительных судах.

На скамье подсудимых четверо мужчин. Еще один фигурант дела, которому на момент вмененных преступлений было 14 лет, уже был приговорен к двум годам условно специальным судом, рассматривающим подобные дела в отношении детей.

Нынешние слушания тоже проходят в суде для несовершеннолетних, поскольку одному из обвиняемых на момент событий было 16–17 лет.

Тем не менее по ходатайству прокурора председатель суда сделал процесс открытым для публики. Прокурор Оливье Дабен заявил, что этот суд должен быть открытым, поскольку он представляет значительный общественный интерес. «Речь идет о новой, вызывающей тревогу и растущей угрозе массовых убийств», инспирированных преступлениями, совершенными в «англо-саксонских странах», и общество «заслуживает быть информированным о реальности этой угрозы», заявил представитель государственного обвинения.

Адвокаты обвиняемых выступали против открытого процесса. В частности, адвокат обвиняемого, который на момент вменяемых преступлений был несовершеннолетним, отметила, что ее подзащитный страдает от психических «патологий», что делает его «уязвимым человеком».

Самодельные бомбы и тренировки со взрывчаткой в лесу

По версии обвинения, пятеро юношей, разделяющих неонацистскую идеологию, были участниками закрытого форума под названием «Проект WaffenKraft» («огневая мощь»), созданном одним из обвиняемых.

Как указывают следователи, «очень быстро» они перешли к «разработке террористических проектов» по инициативе обвиняемого по имени Александр Жиле. Следствие его характеризует как «самого радикального и наиболее мотивированного из группы». Сейчас ему 27 лет.

Александр Жиле был задержан в 2018 году. Он — уроженец Гренобля, жандарм, ранее отслуживший полгода в сухопутных войсках. Незадолго перед задержанием он закупил материалы, необходимые для изготовления взрывных устройств, например пероксид ацетона. Управляющий марки фейерверков, где была осуществлена покупка, тогда счел заказ подозрительным и сообщил о нем в жандармерию.

Дома у Александра Жиле были обнаружено длинноствольное оружие и пистолеты, в том числе два «автомата Калашникова» с 21 магазином, многочисленные боеприпасы, граната и лабораторное оборудование для изготовления взрывчатки.

Также следователи обнаружили у него более полусотни видео и сотни фотографий тренировок в лесу с самодельными бомбами и оружием. На этих тренировках присутствовали и другие люди, что вывело следствие на четырех других подозреваемых.

При этом адвокат подсудимого Александра Жиле утверждает, что ее подзащитный хоть и признает, что допускал недопустимые резкие высказывания, но «никогда никого не вербовал и всегда говорил, что не собирался переходить к действиям».

Среди предполагаемых целей — мечети, Совет еврейских организаций и митинг Меланшона

Среди предполагаемых целей подозреваемые упоминали мечети, собрания Совета еврейских организаций Франции (Crif), офис Международной лиги против расизма и антисемитизма (Licra) в Туре.

По словам одного из обвиняемых, целями также назывался концерт рэпера Медина в клубе «Батаклан» (крайне правые регулярно обвиняют этого рэпера в сочувствии исламизму), а также митинг лидера французских крайне левых Жан-Люка Меланшона.

При этом, по данным источника AFP, знакомого с досье, в электронных устройствах Александра Жиле не было обнаружено следов поиска информации о митингах Меланшона — в отличие от других предполагаемых целей атак.

Следователи обнаружили написанный Александра Жиле документ, где он детально описал нападения с оружием и с использованием грузовика. СМИ проводят параллель с «манифестом», написанном норвежским ультраправым террористом Андерсом Брейвиком. При этом защита утверждает, что это не «манифест», а «личный дневник ненависти», из-за которого Жиле сейчас «испытывает стыд».

Сначала задержанного Жиле отпустили на свободу под судебным контролем (мера пресечения, близкая подписке о невыезде). Во время пребывания под судебным контролем Жиле продолжил лесные тренировки и начал обучаться вождению грузовика. В связи с этим он был заключен под стражу в декабре 2018 года.

За последние годы антитеррористическая прокуратура Парижа открыла около десятка процедур в связи с ультраправыми. По словам парижского антитеррористического следователя, угроза со стороны крайне правых «набирает силу».

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