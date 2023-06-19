Останки лидера французского Сопротивления Мисака Манушяна перезахоронят в Пантеоне

Поэт, коммунист, участник Сопротивления Миссак Манушян будет перезахоронен в парижском Пантеоне 21 февраля 2024 года. Это символическая дата, поскольку 80 лет назад, 21 февраля 1944 года, он был расстрелян в Мон Валерьен вместе с 22 другими участниками Сопротивления. Таким образом, Мисак Манушян станет девятым членом Сопротивления, вошедшим в Пантеон с момента переноса туда праха Жана Мулена в 1964 году. Он также является первым иностранцем и коммунистом, удостоенным такой чести.

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18 июня 2023, во время церемонии, посвященной памяти погибших борцов Сопротивления в Мон Валерьен, расположенном в западном пригороде Парижа Сюрене, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что бойцы Сопротивления армянского происхождения войдут в Пантеон. В Мон Валериан покоится тысяча бойцов французского Сопротивления и заложников гестапо, расстрелянных там с 1941 по 1944 год. Среди них 65 % были коммунистами, 20% иностранцами и 17% евреями.

«Миссак Манушян несет в себе часть нашего величия», – говорится в пресс-релизе Елисейского дворца. Он «воплощает общечеловеческие ценности» свободы, равенства, братства, во имя которых он «защищал Республику».Елисейский дворец также воздает дань уважения всем его иностранным товарищам по оружию, испанцам, итальянцам или евреям из Центральной Европы: «кровь, пролитая за Францию, имеет одинаковый цвет для всех».

Останки Миссака Манушяна перенесут в Пантеон вместе с останками его супруги Мелине, которая пережила его 45 лет и покоится рядом с ним в кладбище Иври-сюр-Сен (Валь-де-Марн).

Президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии, посвященной 83-й годовщине призыва генерала де Голля к сопротивлению 18 июня 1940 года. Мемориал Мон-Валерьен в Сюрене под Парижем, воскресенье, 18 июня 2023 г. AP - Mohammed Badra

Мисак Манушян родился в Западной Армении, входившей в состав Османской империи. Его родители погибли во время геноцида армян: отец был убит, а мать умерла от голода. Спрятанный курдской семьей, он был затем взят вместе со своим старшим братом в приют в Джубие (ныне Ливан), где он обнаружил вкус к письму и научился плотницкому ремеслу. В 1925 году Мисак Манушян отправляется в Марсель. Проработав некоторое время там плотником, он затем переезжает в Париж, где его нанимают токарем на завод «Ситроен».

В 1934 году молодой человек вступает во Французскую коммунистическую партию (ФКП) и Комитет помощи Армении, где он знакомится с Мелине, также сиротой, пережившей геноцид армян.

После начала войны, в 1939 году, Мисак Манушян был интернирован как иностранный коммунист в лагерь, а затем призван в армию. Вернувшись в 1940 году в оккупированный Париж, он тайно продолжил свою боевую деятельность, распространяя антигитлеровские листовки вместе со своим другом Арсеном Чакаряном.

В Париже Мисак Манушян сплотил вокруг себя армянскую интеллигенцию, ранее сотрудничавшую в журнале «Занг», для создания интернационального отряда Французского Сопротивления и разворачивания антифашистской пропаганды. 22 июня 1941 года, в день нападения нацистов на Советский Союз, гестапо арестовало Мисака Манушяна и членов его группы во время облавы на одну их конспиративных явок. Он был отправлен в концлагерь Компьен, где не прекращал борьбу против фашизма, организовав вместе со своим новым знакомым, врачом-французом, подпольную организацию.

Бежав из лагеря, Манушян в марте 1943 года присоединился к отряду «Сталинград» (назван в честь Сталинградской битвы), подчинявшемуся структуре «Свободных стрелков и французских партизан».

С августа 1943 года группа под командованием Манушяна совершила почти тридцать успешных нападений на немецких оккупантов, включая операцию по ликвидации коменданта Парижа генерала фон Шамбурга, «отличившегося» массовыми расстрелами, и штандартенфюрера СС Юлиуса Риттера, ответственного за отправку 600 000 гражданских лиц на принудительные работу в Германию.

Мисак Манушян был арестован в ноябре 1943 года, и после пыток расстрелян немецкой армией. В честь группы Манушяна поэт Луи Арагон и музыкант-исполнитель Лео Ферре создали песню «Красная афиша» – плакат, расклеенный по всему Парижу нацистской пропагандой во время суда над ним. Эта афиша стала символом мужества и целеустремленности бойцов Сопротивления.

Мисак Манушян также является национальным героем Армении, как и французский певец Шарль Азнавур, которого он знал ребенком, так как его родители принимали его в Париже.

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