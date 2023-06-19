Renault в Ле Бурже вместо автомобиля и самолета предложила летающий автомобиль

Практически при входе на авиакосмическую выставку в Ле Бурже, на заметном ярко красном стенде автомобилестроитель Renault представляет свою летающую машину Air4 – своего рода гибрид автомобиля с авиадроном.

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Модель-концепт создана в сотрудничестве со специалистом по промышленному дизайну The Arsenal и приурочена к 60-летию выхода легендарной черырехлитровой модели Renault «La Quatrelle». Этот, своего рода «автомобиледрон» повторяет простые угловатые формы «Катрели», но движется благодаря четырем винтам, установленным на крестовидной основе.

Air4 может подниматься на 700 метров, двигаться с максимальной скоростью 94 км/час. Такие технические показатели возможны благодаря легкому весу этого транспортного средства. Машина весит около 200 кг, так как сделана из композитных материалов. Первая её презентация состоялась в 2021 году. Но пока, во время показательных полетов, она пилотируется дистанционно. Занять место водителя можно будет после всех необходимых сертификаций.

Стенд Renault в Ле Бурже, как бы, демонстрирует связь времён. Ведь первый самолёт был представлен в ходе выставки автомобилей в 1908 году.

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