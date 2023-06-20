В оргкомитете парижской Олимпиады прошли обыски

Во вторник, 20 июня, в штаб-квартире оргкомитета парижских Игр-2024 и в других связанных с подготовкой Олимпиады объектах были проведены обыски в рамках расследований, открытых Финансовой прокуратурой (PNF). Расследования ведутся по подозрениями в незаконном получении выгоды и фаворитизме.

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В прокуратуре подтвердили France-Presse информацию об обысках в штаб-квартире оргкомитета Олимпиады (Cojo) в рамках двух предварительных расследований. Обыски прошли также в организации, отвечающей за реализацию олимпийской инфраструктуры (Solideo), и в других местах, сообщили в PNF.

Первое дело было открыто в 2017 году и поручено Центральному бюро по борьбе с коррупцией и финансовыми правонарушениями (OCLCIFF). Оно касается распределения контрактов в рамках подготовки к Олимпийским и Паралимпийским играм 2024 года. Следствие ведется по подозрениям в незаконном получении выгоды, хищении общественных средств и фаворитизме.

Второе расследование было начато в 2022 году по тем же подозрениям и поручено бригаде по борьбе с финансовыми правонарушениями парижской уголовной полиции (BRDE). Расследование было открыто по итогам инспекций Французского антикоррупционного агентства (AFA). По данным осведомленного источника France-Presse, речь идет о «контрактах на консалтинг» по «разным вопросам».

По данным другого источника France-Presse, знакомого с досье, одна из процедур касается возможного конфликта интересов, связанного с исполнительным директором по операциям Cojo Эдуаром Доннелли, который ранее был одним из поставщиков при подготовке Олимпийских игр через свою компанию RNK.

В Cojo и Solideo подтвердили факт обысков и добавили, что «в полной мере сотрудничают со следователями». В Международном олимпийском комитете (МОК) сказали, что «в курсе» обысков и отметили, что сотрудничают с французскими властями, не предоставив других деталей. Министерство спорта со своей стороны, заявило, что не будет давать комментариев на данном этапе расследования.

Французские антикоррупционные инспекторы в своих отчетах в апреле 2021 года указывали на риски конфликтов интересов и непрозрачность, подрывающие имидж парижской Олимпиады, указывает France-Presse. Ранее глава оргкомитета Тони Эстанге говорил, что хотел бы, чтобы парижские Игры стали «настолько образцовыми, насколько это возможно».

В своих отчетах инспекторы AFA напомнили также об уголовных делах, возбужденных в отношении председателей олимпийских комитетов Бразилии и Японии, связанных с двумя последними летними Играми (в Рио в 2016 году и в Токио в 2021 году). Они также отметили, что «риски нарушения принципов честности и неподкупности часто возникают в связи с крупными спортивными событиями».

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, Паралимпийские игры — с 28 августа по 8 сентября.

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