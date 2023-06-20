«Я смешила свою мать до 99 лет»: ушла из жизни французская медиалегенда Клод Саррот

Журналистка и писательница Клод Саррот скончалась в Париже в возрасте 95 лет. Об уходе из жизни одной из самых ярких, эпатажных и популярных фигур французских масс-медиа 20 июня сообщили агентству France-Presse ее родственники. Клод Саррот, старшая дочь знаменитой французской писательницы Натали Саррот, в течение 35 лет работала обозревательницей газеты Le Monde, выпустила более десятка романов, а также была постоянной участницей ряда культовых передач, вошедших в историю французского радио и телевидения.

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Клод Саррот обладала настоящим даром «свободной женщины» и «независимого журналиста», умением «сочетать серьезность работы в газете LeMonde» cлегкостью, непринужденностью и «причудами» популярнейших разговорных телешоу и радиопередач. Так об ушедшей из жизни соратнице отозвался культовый французский телеведущий Лоран Рюкье.

Клод Саррот (Claude Sarraute), родившаяся 24 июля 1927 года в Париже, была старшей дочерью знаменитой французской писательницы Натали Саррот (урожденная Наталья Черняк) и адвоката Рэмона Саррота. Получив филологическое образование, Клод в молодости несколько лет увлекалась театром, а затем посвятила себя журналистике. С 1952 года в течение 35 лет она работала в одном из ведущих французских изданий — газете LeMonde. Писала обзоры для разделов, посвященных культурной жизни и телевидению. Из-под ее легкого и свободного пера почти десять лет подряд также выходила ежедневная колонка «Sur le vif» (на острие, на злобу дня). Эти заметки на последней странице выделялись своим непринужденным стилем среди строгих текстов серьезного и влиятельного издания, отмечает LeMonde в некрологе своему бывшему автору.

Вспоминая окружавшую ее с детства серьезность среды интеллектуалов, Клод Саррот признавалсь в интервью Libération: «Я смешила свою мать до 99 лет. Я была неизменно жизнерадостной. С такой женщиной, как она, это был мой единственный шанс выжить, не так ли? (...). Сравнивать нас — все равно, что сравнивать "В поисках утраченного времени" и комиксы про "Пса Пифа". Для нее было важным то, что я работала в такой газете, как Le Monde».

Клод Саррот и телеведущий Лоран Рюкье в передаче "Grand journal journal" на телеканале Canal Plus 17/11/2009. AFP - THOMAS COEX

С 1985 по 1995 год Клод Саррот была неизменной участницей знаменитой разговорной передачи с ироничным названием «Grosses têtes» (умники) радиостанции RTL. В эту передачу она вернулась в 2014 году, когда ведущим популярного шоу стал Лоран Рюкье. В составе «банды Рюкье» Клод Саррот с 1990-х годов участвовала во многих популярных проектах ведущих французских медиа — телеканала France 2, радиостанций Europe 1 и FranceInter.

«У меня полно морщин, но это не проблема» для участия в телепередачах, — говорила Клод Саррот, решительно выступая против эйджизма и предрассудков, связанных с возрастом, которые она называла «расизмом по отношению к пожилым».

Почти 40 лет Клод Саррот прожила в браке с философом и эссеистом Жан-Франсуа Ревелем. Они поженились в 1967 году, через тридцать лет Ревеля избрали членом Французской академии. О своем более чем серьезном супруге, «бессмертном» академике Клод Саррот говорила: «Мое ребячество и безответственность должны были его забавлять. Я была его самой преданной поклонницей». «Он знал все, я не знала ничего», — не без кокетства добавляла она.

Пока супруг в составе Французской академии пристально следил за чистотой родного языка, Клод Саррот сочиняла свои романы, которые сама иногда называла «клоунадой». Из-под ее пера вышли порядка пятнадцати книг, в том числе «Алло, Лолотта, это Коко», «Ах, любовь, всегда любовь», «Саррот, девчонка года».

Клод Саррот, которая метала прожить столько же, сколько и ее мать (99 лет) говорила в 2014 году: «Физически у меня все в порядке... У меня было время привыкнуть к проблемам со здоровьем! И спасибо прогрессу медицины! В этом возрасте нас так “латают”, чтобы мы держались как можно дольше».

В 2007 году, в свои 80 лет, Клод Саррот снялась в картине Катрин Брейя «Давняя любовница».

Натали Саррот (1964) ASSOCIATED PRESS

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