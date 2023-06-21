Взрыв в центре Парижа: в мэрии сообщили об утечке газа

В среду вечером около 17 часов в Париже на улице Сен-Жак произошел взрыв газа. В здании американской частной школы Paris American Academy возник пожар, фасад рухнул прямо на дорогу.

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В среду вечером около 17 часов в Париже произошел взрыв газа. В здании возник пожар, фасад рухнул прямо на дорогу.
В среду вечером около 17 часов в Париже произошел взрыв газа. В здании возник пожар, фасад рухнул прямо на дорогу. REUTERS - GONZALO FUENTES
RFI
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«Жители 5-го округа, только что произошел взрыв газа на площади Альфонса Лаверана в районе Валь-де-Грас, горят здания, держитесь подальше, чтобы пожарные могли вмешаться», — указывает Эдуард Сивель, первый заместитель мэра города пятого округа Парижа.

Мэр Парижа Анн Идальго прибыла на место около 17:30. По ее словам, четыре человека серьезно ранены. У здания работает кризисная служба города, сообщили в мэрии. Позже СМИ сообщили, что серьезные ранения получили семь человек. 

По словам очевидцев, под завалами оказались люди. В самом здании несколько человек оказались заблокированы, их число пока неизвестно. В соседних домах эвакуируют людей.

Один из очевидцев указывает, что в соседнем кафе был организован импровизированный госпиталь. «Мы очень шокированы (...) это был достаточно сильный взрыв», – рассказал очевидец телеканалу BFMTV.

В пятом округе Парижа виден большой столб дыма.

UPD. Префект Парижа сообщил, что пожар локализован. В результате взрыва пострадали не менее 16 человек. Семь пострадавших находятся в критическом состоянии, девять – в тяжелом, сообщает префектура столицы.

В здании на улице Сен-Жак, где произошел взрыв, находится Американская академия, школа моды и архитектуры. Премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила, что начавшийся после взрыва пожар распространился на соседние здания.

Прокуратура Парижа начала расследование по факту взрыва. «На данный момент ничто не позволяет определить причину взрыва», – сообщили в прокуратуре. Один из очевидцев сообщил, что до взрыва около здания чувствовался сильный запах газа.

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