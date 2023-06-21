Взрыв в центре Парижа: в мэрии сообщили об утечке газа

В среду вечером около 17 часов в Париже на улице Сен-Жак произошел взрыв газа. В здании американской частной школы Paris American Academy возник пожар, фасад рухнул прямо на дорогу.

В среду вечером около 17 часов в Париже произошел взрыв газа. В здании возник пожар, фасад рухнул прямо на дорогу.

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«Жители 5-го округа, только что произошел взрыв газа на площади Альфонса Лаверана в районе Валь-де-Грас, горят здания, держитесь подальше, чтобы пожарные могли вмешаться», — указывает Эдуард Сивель, первый заместитель мэра города пятого округа Парижа.

Habitants du 5e, une explosion de gaz vient de se produire place Alfonse Laveran dans le quartier du val de grâce, des immeubles sont incendiés, restez à distance pour permettre aux pompiers d’intervenir @Mairie5Paris — Édouard Civel (@EdouardCivel) June 21, 2023

Мэр Парижа Анн Идальго прибыла на место около 17:30. По ее словам, четыре человека серьезно ранены. У здания работает кризисная служба города, сообщили в мэрии. Позже СМИ сообщили, что серьезные ранения получили семь человек.

По словам очевидцев, под завалами оказались люди. В самом здании несколько человек оказались заблокированы, их число пока неизвестно. В соседних домах эвакуируют людей.

Один из очевидцев указывает, что в соседнем кафе был организован импровизированный госпиталь. «Мы очень шокированы (...) это был достаточно сильный взрыв», – рассказал очевидец телеканалу BFMTV.

В пятом округе Парижа виден большой столб дыма.

UPD. Префект Парижа сообщил, что пожар локализован. В результате взрыва пострадали не менее 16 человек. Семь пострадавших находятся в критическом состоянии, девять – в тяжелом, сообщает префектура столицы.

В здании на улице Сен-Жак, где произошел взрыв, находится Американская академия, школа моды и архитектуры. Премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила, что начавшийся после взрыва пожар распространился на соседние здания.

Прокуратура Парижа начала расследование по факту взрыва. «На данный момент ничто не позволяет определить причину взрыва», – сообщили в прокуратуре. Один из очевидцев сообщил, что до взрыва около здания чувствовался сильный запах газа.

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