Ле Бурже: «самолет будущего» будут создавать без участия России

Ле Бурже 2023

Крупнейший в мире авиакосмический салон в Ле Бурже работает четвертый день. Его 54-й выпуск позволил наблюдателям констатировать появление, наряду с историческими авиастроителями, новых конструкторов — из Китая, Южной Кореи и Турции. Новые конструкторы, в борьбе за рынки с гигантами авиапрома, предлагают новые решения, используют новейшие технологии. Но Россия, один из крупнейших авиастроителей, остается в стороне от мировой ярмарки авиации. Санкции не могут не сказаться на развитии российского авиастроения.

В Ле Бурже все ведущие конструкторы показывают модели и проекты «самолетов будущего» по трем направлениям.: биотопливо, электричество, водород.

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Истребители «МиГ» и «Сухой» во Францию не прилетели. Впервые за 70 лет посетители салона не увидят в небе Ле Бурже удивительные фигуры высшего пилотажа «кобра» или «сухой лист». После начала войны в Украине участие российской военной техники в показательных полетах представлялось недопустимым.

Макет CityAirbus нового поколения на выставке в Ле Бурже, 21 июня 2023 г. © Nina Desesquelle / RFI

Кроме того, отсутствие России на Paris Air Show 2023 (английское название салона в Ле Бурже) многими воспринимается, как «наглядный пример изоляции России в мире». Один из опрошенных нами экспертов подчеркнул, что отсутствие России в Ле Бурже непременно пагубно скажется на авиационной промышленности» страны в целом, так как сделает невозможным «поддержание на прежнем высшем уровне» российского авиапрома.

Авиационная промышленность сегодня сильно глобализирована, а новые российские самолеты, такие как Sukhoi Superjet, нуждаются в недоступных для неё сегодня западных технологиях. Замкнутая на себе Россия будет вынуждена использовать только собственные разработки. «Есть объективный риск, что завтра она будет строить самолеты "вчерашнего дня”», — подчеркнул собеседник RFI.

Проект, реализованный компанией из Тулузы Ascendance Flight: небольшой пропеллерный самолет с вертикальным взлетом. © Nina Desesquelle / RFI

Самолеты «вчерашнего дня» — это машины с колоссальными выбросами вредных газов и шумными двигателями, не отвечающие современным нормам экологии. Как и нормам будущего: ООН предписывает к 2050 году свести к нулю выбросы воздушного транспорта.

Экологические императивы планеты определили главную тенденцию в Ле Бурже этого года — инженерную гонку в создании «зеленого самолета». Точнее, никто пока не уверен в возможности создать рентабельный самолет с «нулевыми выбросами» СО2. Мир авиации — это мир цифр и фактов. Ставится цель свести загрязнение к минимуму. То есть, значительно снизить «карбоновый след» новых моделей в сравнении с самолетами Airbus и Boeing нынешнего поколения. В то время, когда авиационная промышленность России будет искать решения для консервации и выживания отрасли.

Поиск «самолетов будущего» по трем направлениям

Даже если на воздушный транспорт приходится всего 2,4% мировых выбросов CO2 и, пропорционально, ответственности за глобальное потепление, его доля продолжает увеличиваться, число самолетов в мире постоянно возрастает. Поэтому в Ле Бурже все ведущие конструкторы показывают модели и проекты самолетов «будущего» по трем направлениям.

Водород - одно из трех направлений в разработках самолетов на пути создания самолетов с нулевым выбросом, Ле Бурже 2023. © Nina Desesquelle / RFI

В первую очередь, инженерная мысль взялась за разработку альтернативы керосину — ископаемому топливу, которое наносит сильный вред окружающей среде. Английский термин «Sustainable Aviation Fuels» прочно закрепился за предлагаемыми сегодня вариациями экологичного авиационного топлива. Уже сегодня практикуются добавки в авиатопливо предварительно очищенных отработанных в пищевой промышленности растительных масел. Работают с биомассой. Но есть и другие направления в поиске рентабельных видов биотоплива.

Самолеты Air France уже используют 1% биотоплива в каждом рейсе. Однако это означает, что 99% всё еще составляет керосин. Как говорят дипломаты, «это открывает огромные перспективы» для улучшения ситуации. Европейский авиастроитель Airbus обещает закончить создание самолета с нулевым выбросом углерода к 2050 году.

Другое направление поиска — это электрический самолет, который, как и электромобили, работает на аккумуляторах. Уже существуют маленькие самолеты, которые летают «на электричестве». На авиасалоне можно увидеть множество летающих на электричестве транспортных средств, которые создавались специально к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Летающие электротакси свяжут в недалеком будущем аэропорты столицы с посадочными точками в городе. Но автономия и вместительность таких систем пока ограничена. Главной проблемой остается слишком большой вес аккумуляторов. Вес — первый враг авиации. Поэтому, можно утверждать, что «электрические» дальнемагистральные реактивные самолеты появятся еще не завтра.

Третье направление поиска инженеров — это водород... Исследования пока находятся в самом начале. Водород — самое чистое топливо. Но и самое сложное в работе. Вещество взрывоопасное, водород сжижается при температуре ниже минус 250°C. Для перевозки такого топлива требуется создать решить проблему давления и герметизации баков и поддержания температуры там в пределах минус 200°C. Для авиации это — целый технологический подвиг, который предстоит совершить.

Все эти разнообразные разработки и технологии ускользают от внимания российских авиапромышленников, что непременно затруднит её задачу сохранения статуса «великой авиационной державы».

Международный авиакосмический салон проходит в Ле Бурже с 19 по 25 июня 2023 г.

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