Поль-Анри Наржоле объявлен погибшим вместе с остальными членами экипажа батискафа «Титан»

Компания-владелец батискафа «Титан», пропавшего в воскресенье во время спуска к обломкам затонувшего «Титаника», объявила погибшими всех пятерых членов экипажа. Француз Поль-Анри Наржоле, находившийся на борту судна был бывшим подводником, который стал специалистом по глубоководному погружению и энтузиастом морской археологии.

Поль-Анри Наржоле, директор по подводным исследованиям компании Premier Exhibitions, сидит за моделью "Титаника" в Нью-Йорке в 2012 году.

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Перед началом миссии бизнесмен Хэмиш Хардинг, который находился на борту «Титана», приветствовал участие Поля-Анри Наржоле, — подтвердила его вторник семья последнего телеканалу BFMTV.

Родом из Верхней Савойи, 77-тилетний исследователь морских глубин провел первую половину своей карьеры в качестве морского офицера.

После службы в качестве командира группы водолазов-разведчиков в Шербуре (Манш, северо-запад Франции), Поль-Анри Наржоле стал пилотом подводной лодки в Группе подводного плавания (Groupe d’intervention sous la mer), входящей в состав ВМС Франции.

Оттуда он перешел к морской археологии, участвуя в раскопках нескольких затонувших кораблей в составе Исследовательской группы по археологии ВМФ (Groupe de recherche d'archéologie navale).

Поворотный момент в его карьере наступил в 1986 году, когда он стал руководителем отдела глубоководных подводных аппаратов во Французском научно-исследовательском институте эксплуатации моря (Ifremer). Годом ранее команда под руководством американского ученого Роберта Балларда в сотрудничестве с Ifremer обнаружила затонувший «Титаник».

В 1987 году Поль-Анри Наржоле подошел к затонувшему судну на борту французской подводной лодки Nautile. Несколько лет и десятки погружений спустя были обнаружены сотни предметов. Последнее погружение состоялось летом 2021 года, — вспоминает подводник в длинном интервью, опубликованном на сайте музея La Cité de la Mer в Шербуре.

«Во время нашего последнего погружения на нос „Титаника“, при отсутствии течения, что бывает очень редко, мы впервые смогли увидеть части затонувшего судна под другим углом, что сделало это погружение особенно интересным», — говорит он.

В 2007 году Поль-Анри Наржоле стал директором исследовательской программы компании RMS Titanic/Phoenix International, которой принадлежит затонувший корабль.

Он не ограничивал свою деятельность изучением корабля, принимая участие в нескольких поисковых кампаниях пропавших судов и даже Airbus A330-203, который исчез во время рейса Рио-Париж в 2010 году.

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