Макрон: если Путин позвонит, я возьму трубку. О чем еще рассказал президент Франции в интервью RFI

Президент Франции Эмманюэль Макрон дал эксклюзивное интервью RFI, а также France 24 и Franceinfo. Интервью было почти целиком посвящено закрывающемуся сегодня в Париже Саммиту по новому глобальному финансовому пакту. Но в конце у президента спросили о России (которая на саммит, естественно, не приглашена), а потом и о Путине.

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На вопрос, возьмет ли он трубку, если вдруг ему позвонит Путин, президент Франции ответил утвердительно. Впрочем, он подчеркнул, что сделал бы это из дипломатических соображений, и напомнил, что Россия ведет агрессивную войну против Украины.

У Макрона, в частности, спросили, нужна ли Россия для борьбы с глобальным потеплением. Он в ответ лишь напомнил, что Россия «входит в G77».

И подчеркнул: «Что показывает нынешний саммит (SNPF)? Изоляцию России».

На уточняющий вопрос журналиста France 24 о том, «нужно ли возобновить диалог с Россией», президент Франции ответил: «Я думаю, сначала нужно, чтобы Россия остановила войну, согласилась соблюдать международное право. Это фундамент…».

«Если Владимир Путин вам позвонит завтра утром, снимете трубку или нет?», — спросил журналист Franceinfo. Макрон ответил: «Конечно, я сниму».

«Да, всегда, — продолжил журналист. — Но вы ему сами не позвоните?».

«У меня нет причин ему звонить сегодня, — ответил президент Франции. —

Идет украинское контрнаступление. Придет время, я надеюсь, для переговоров на условиях Украины. Но если он мне позвонит, чтобы предложить что-то, я возьму (трубку),

потому что Франция всегда была державой-помощницей в переговорах. Но нужно четко (заявить): сегодня возобновление диалога возможно лишь в случае соблюдения международного права. Единственного, позволяющего нам жить в мире».

«Россия по собственной инициативе поставила себя в ситуацию, которая заключается в том, чтобы больше не уважать международное право, чтобы снова стать одной из единственных колониальных держав XXI века, ведя имперскую войну со своим соседом Украиной», — осудил Эммануэль Макрон.

Кроме того, Макрон обвинил Россию в том, что она является «державой, дестабилизирующей Африку», в частности, посредством своих наемников.

«Это держава, дестабилизирующая Африку через "частные военные формирования", которые приходят к власти и совершают акты насилия против гражданского населения», — сказал глава государства, отметив, что это, в частности, «было задокументировано Организацией Объединенных Наций в Центральноафриканской Республике относительно "ЧВК Вагнера"».

Что Макрон сказал о саммите

Впрочем, ответам на вопросы об РФ и о Путине президент Франции посвятил (и то вынужденно) лишь три минуты 19-минутного интервью в самой его концовке. Но завершил разговор Макрон, как и начинал, объяснением, зачем проводится саммит по финансовому пакту и какие вызовы стоят перед человечеством.

Цель — «не в том, чтобы провести еще один саммит», а в том, чтобы попытаться объединить " борьбу с бедностью, борьбу за биоразнообразие и борьбу с климатическими изменениями», — заявил глава государства: «Спасти планету — значит попытаться примирить» мир, находящийся в состоянии раскола.

Для этого «планета — здесь», в Париже: «глава правительства Китая, президент Бразилии, президент Южной Африки и многие другие лидеры, Сенегал, Кот-д’Ивуар, Вьетнам, Соединенные Штаты, Европа».

Приведя в пример Сенегал, который вчера получил помощь в размере 2,5 миллиарда долларов на развитие своих возобновляемых источников энергии, Макрон сказал, что использование его газа в качестве «энергии переходного периода» не противоречит сокращению выбросов. «Но 40 % возобновляемых источников энергии в 2030 году, зная, что они будут дополнительно производить газ, это очень требовательно для Сенегала, и поэтому это оправдывает то, что у нас есть это обязательство», которое «позволит Сенегалу развиваться», — заявил французский лидер.

Макрон также заверил, что , что Францию теперь нельзя обвинить в «бездействии в области климата». Напротив: «в период с 2017 по 2022 год мы удвоили сокращение выбросов и продолжаем».

«Франция оказывает влияние на всю планету, и мы выполняем свои обязательства», «потому что мы увеличили нашу официальную помощь в целях развития на 50%», — также сказал Макрон. Однако французская редакция RFI отмечает, что объем «официальной помощи в целях развития» составил во Франции в 2022 году 0,5% ее валового национального дохода, что ниже 0,7% необходимых для достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР), поставленных ООН перед процветающими странами.

Говоря об одновной из целей саммита: улучшить финансовое положение бедных стран, чтобы дать им шанс выйти на более высокий уровень развития и, тем самым, получить возможность перехода на более чистые источники энергии, Макрон подчеркнул, что к списыванию долгов этих государств нужно подходить взвешенно. «Если вы аннулируете долг в одночасье, на следующий день никто больше не будет давать взаймы», — подчеркнул президент, по мнению которого «должны быть устойчивые модели финансирования», долги должны проходить реструктуризацию: «Мы сделали это для Чада» и «вчера для Замбии».

«За последние пятнадцать лет, когда проводилась реструктуризация долга», страны обращались к Китаю, «это происходило практически повсюду на африканском континенте», — сказал Макрон, добавив: чтобы избежать этого явления, необходимо включить Китай «в глобальную структуру», структуру ОЭСР, «то есть ту, которая определяет, что такое приемлемый долг».

«Просто необходимо, чтобы все самые богатые страны, включая Китай, были за одним столом», — заявил он, заверив, что говорил об этом с председателем Си Цзиньпином, а также с «премьер-министром Китая» (главой Госсовета КНР Ли Цяном), который приехал на саммит. А пока «наш подход к финансированию экономик Африки больше не является правильным», — заключил он.

Что касается финансирования в целом, «мы должны согласиться тратить больше». «Всемирный банк и МВФ полностью меняют свой подход и собираются обеспечить гораздо больше государственного финансирования», — пообещал президент.

Уточнив: «На каждый евро государственных денег мы должны мобилизовать один евро частных денег». Эту цель он считает достижимой для развивающихся стран, стран со средним уровнем дохода и стран с формирующейся экономикой. Однако, по убеждению Макрона, такое увеличение частного финансирования должно обязательно сопровождаться снижением экономических и политических рисков, которые сейчас сдерживают инвестиции в развивающиеся страны.

Накануне, выступая на открытии SNPF, президент призвал к «шоковому государственному финансированию» для борьбы с климатическим кризисом и бедностью. «Нам нужно намного больше частного сектора (…) есть много ликвидности в этом мире (…), я думаю, мы можем заставить ее работать намного лучше, если эти деньги (...) послужат прогрессу планеты и будут решать двойную проблему: бедность (борьбу с бедностью — Прим. RFI) и биоразнообразие (сохранение биоразнообразия — Прим. RFI)», — подчеркнул Макрон.

Где взять государственные деньги для «шокового финансирования»? Французская редакция RFI напоминает, что в открытом письме, подготовленном накануне саммита, 140 экспертов в области экономики и экологии призвали лидеров, собравшихся на саммит Париже, ввести налог на крупные состояния для финансирования климатического ущерба, понесенного беднейшими странами.

Отвечая на вопрос о возможности введения глобального «климатического налога на богатство», Эммануэль Макрон предпочел остановиться на других решениях, таких как налог на финансовые операции или налог на авиабилеты. Эти меры уже введены во Франции, но для того, чтобы они были эффективными, их необходимо сделать общими, иначе страдают перевозчики тех стран (в даннум случае — Франции), где такие налоги введены. Кроме того, неравенство налоговых правил приводит к тому, что бизнес просто переходит в юрисдикции с более низкими налогами.

Такое «налогообложение в отдельно взятой стране не работает. Потому что это не международное налогообложение, и оно наказывает соответствующую страну», — настаивает президент Франции.

Другой рассматриваемый вариант — налог на морской транспорт, на который приходится 3% глобальных выбросов. По расчетам Международного валютного фонда, такой налог мог бы приносить от 30 до 140 миллиардов долларов в год. Эта тема должна обсуждаться в июле на саммите Международной морской организации. И в этом вопросе Эммануэль Макрон также призвал к мобилизации усилий для достижения соглашения с Китаем.

«Нам необходимо международное налогообложение для климата. Я призываю к мобилизации для введения международных налогов на финансовые операции, билеты на самолет и морские перевозки», — заявил президент Франции.

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