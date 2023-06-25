Ле Бурже: украинская «Мотор Сич» хочет заменить российских партнеров западнными

Ле Бурже 2023

В Международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже участвуют 47 стран. В их числе, несмотря на войну — Украина. Стенд единственной украинской фирмы, производителя авиадвигателей «Мотор Сич», не пустеет. Посетители сменяют друг друга, чтобы собрать информацию о возможном рынке сбыта или специфике украинских авиавигателей. Либо просто — пожать руку. Член наблюдательного совета АТ «Мотор Сич» Сергей Корж объяснил RFI, что предприятие стремится переориентироваться на рынки Запада.

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RFI: Но какой аргумент выдвигают представители «Мотор Сич» в многочисленных контактах с представителями западных фирм, чтобы заинтересовать в сотрудничестве с ними?

Сергей Корж: Аргумент в том, что умение работать с авиационной техникой — её изготавливать, ее обслуживать и, тем более, разрабатывать — это школа, которая формируется десятилетиями. Стран, способных разрабатывать качественные крупные двигатели не больше, чем пальцев на одной руке. Украина — одна из них. Хотя мы не обладаем, так называемым, полным циклом разработки и производства. У нас не хватает материалов, компонентов. Но, всё-таки, опыт советский, в данном случае, он — положительный. Стране нельзя потерять своих специалистов. Это — передача опыта между поколениями, династии специалистов. В том числе — в Высшей технической школе. Этот актив гораздо ценнее, чем то, чем Украина славится: высокие урожаи и вкусная еда. Кроме этого, есть высокие технологии в авиационной сфере.

Для вас важно об этом говорить сейчас, в Ле Бурже, во время войны?

Очень важно. Потому, что мы думаем о будущем. Мы верим в победу Украины. Для этого пришла наша команда сюда. Вера движет нами.

В день открытия авиавыставки СМИ сообщали о присутствии в Ле Бурже заместителя министра стратегических отраслей Украины. Сергей Боев сообщил, что Киев ведет переговоры с западными производителями оружия о его производстве непосредственно в Украине. Первые контракты могут быть подписаны в ближайшие месяцы, — уточняет агентство Reuters.

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