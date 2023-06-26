Тенденции Ле Бурже: технологическая и энергетическая революция в авиации

Ле Бурже 2023

В воскресенье в Ле Бурже закрылся Международный салон авиации и космоса. После четырехлетнего перерыва технологическая ярмарка познакомила мир с тенденциями развития сектора на ближайшие десять лет. Экологическая доминанта объясняет разнообразие предложения в авиации электротранспорта.

Реклама Читать далее

Результаты закрывшегося 25 июня в Ле Бурже одного из крупнейших авиасалонов мира заставили забыть кризис авиации, вызванный пандемией COVID. Выставку за неделю посетили около 400 000 человек. Почти половина из них — профессионалы сектора. Внимание к экспозиции объясняется перспективами развития авиатранспорта, который, как показали авиаконструкторы, встал на путь глубокой реорганизации и энергетической революции.

Специалисты ожидают, что в течение десяти ближайших лет на рынке появится более 21 000 новых коммерческих самолетов всех категорий вместе взятых. Причем, как показывает статистика, в далекое прошлое уходит эпоха самолетов-джумбо. Двухпалубные дальнемагистральные А380 пользовались спросом и производились с 2004 по 2021 год. А вот теперь 78% заказов авиакомпаний составляют узкофюзеляжные аппараты вместимостью максимум до 290 пассажирских мест. Рыночная доля одних только самолетов Airbus достигнет 50% этого нового парка.

Летающее такси VoloCity во время показательного полета в аэропорту Париж-Ле-Бурже, 20 июня 2023 года. AFP - GEOFFROY VAN DER HASSELT

Битва за рынок между европейским авиастроителем Airbus и американским Boeing не прекращается. Первые же результаты авиасалона 2023 года позволяет французским СМИ, говорить о некотором преимуществе Airbus. Европейцы собрали 846 заказов, опционов и обязательств (в 2019 году 363), а Boeing 288 заказов, опционов и т. п. по сравнению с 292 в 2019 году.

Окончательные результаты авиастроителей-конкурентов будут известны в начале июля, когда производители самолетов опубликуют свой пересмотренный официальный список заказов.

Новые игроки на авиарынке

Курс на обезуглероживание определил появление нового направления в авиапроме. Здесь появились новые игроки. Сотнями заказов заручились производители электрических и гибридных легких самолётов и летающих такси. Франция представила в Ле Бурже демонстраторы таких новых игроков альтернативного рынка, как VoltAero, Aura Aero, Elixir Aircraft, Blue Spirit Aero, Beyond Aero или Ascendance Flight Technologies. Были на выставке близ Парижа и несколько зарубежных производителей: немецкий Volocopter, американо-британский создатель самолетов на водороде ZeroAvia, калифорнийский Universal Hydrogen и китайский создатель квадрокоптера EHang.

Вертикальный взлет в условиях города

Многие электросредства отдают предпочтение вертикальному взлету и посадке, на манер дронов. Они получили название eVTOL. Первую летающую модель электротакси представил немецкий конструктор Volocopter. Такси можно было увидеть в программе воздушных полетов в Ле Бурже. Вертикальный взлет и посадка могут стать хорошим аргументом для нового транспорта в условиях перегруженного городского трафика. Во всяком случае, предприятие Аэропорты Парижа (ADP) обещает наладить сообщение между Орли, Руасси и столицей, благодаря службе такси класса eVTOL, к открытию Олимпийских игр 2024 года.

Drone Aarok французской группы Turgis & Gaillar на выставке в Ле Бурже 19 июня 2023 г. © ThanhPhương@rfi.fr

Малые, средние и многотонные дроны

Салон в Ле Бурже проходил на фоне войны в Украине. Этот конфликт обусловил беспрецедентный интерес военных к беспилотникам. Такие аппараты были на стендах крупнейших авиастроителей оборонной промышленности. Конструкторы предлагают системы самых разных габаритов —от мини-тронов до многотонных аппаратов с автономией полета до 24 часов. Последняя характеристика отличает прототип боевого беспилотника под названием Aarok французской компании Turgis & Gaillard из Блуа. Дрон категории MALE (средневысотный и большой дальности) еще не прошел летные испытания. Машина весит 5,5 тонн, может оставаться в полете сутки и преодолевать до 35 км. Модель может стать для французской армии эквивалентом используемых сегодня и дорогих американских Reaper.

Над другой разработкой–конкурентом Reaper, трудятся европейские специалисты. Их дрон Eurodrone был представлен на стенде Airbus. Машина эта весть в два раза больше Aarok – 11 тонн. Проект этот был запущен в 2015 году и объединил, под руководством Германии, конструкторов Франции, Италии и Испании. Первый полет Eurodrone запланирован на 2026 год, а первые поставки для армий стран Европы возможны не ранее 2028 года. Но, всё же, Европа значительно отстает в сфере дронов от Америки, где армия получила первые военные Predator еще в 1995 году.

Несмотря на новые разработки и интерес инвесторов, специалисты-экологисты продолжают ставить под сомнение возможность перехода авиации на безвредную для климата энергию. «На выставке ... как экспоненты, так и инвесторы, кажется, твердо верят в безуглеродное будущее сектора. В то время как технологии, которые они представляют, не существуют или далеки от функционирования.» - писал в эти дни обозреватель сайта Reporterre.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться