В парижском пригороде Нантер начались беспорядки после того, как полицейский застрелил 17-летнего юношу

Во вторник, 27 июня, 17-летний автомобилист был застрелен в парижском пригороде Нантер. В полиции заявляют, что водитель отказался подчиниться требованиям при проверке на дороге. Выстреливший в молодого человека полицейский был взят под стражу. После случившегося в Нантере вспыхнули беспорядки. В 2022 году во Франции было зарегистрировано рекордное количество смертей — 13 — в результате отказа подчиниться приказам полицейских при проверке на дороге.

Реклама Читать далее

Во вторник, 27 июня, около 8:30 утра 17-летний автомобилист по имени Наэль М. был застрелен в парижском пригороде Нантер. Полиция заявляет, что Наэль отказался подчиниться требованиям полицейских. 38-летний полицейский, выстреливший в молодого водителя, был взят под стражу по подозрению в умышленном убийстве. После случившегося в Нантере вспыхнули беспорядки.

Видео случившегося разлетелось по соцсетям 27 июня. На записи видно, что двое полицейских проверяют желтый автомобиль. Один из них, стоя со стороны водителя, держит его на мушке. Автомобиль пришел в движение, полицейский выстрелил и попал молодому человеку в грудную клетку. Приехавшим на место врачам скорой помощи не удалось реанимировать юношу. Сооющалось, что в автомобиле Наэля находились еще два человека: один пассажир сбежал, другой - также несовершеннолетний - был задержан. К настоящему времени его отпустили.

Вечером 27-го и в ночь на 28 июня в Нантере и еще нескольких парижских пригородах разгорелись беспорядки. По данным префектуры полиции, были задержаны 24 человека и 24 полицейских пострадали. По словам префекта Лорана Нуньеса, 42 машины были сожжены. Утром 28 июня мэрия Нантера опубликовала заявление, в котором призвала к спокойствию после ночи беспоряков и потребовала «справедливости для Наэля».

Мать убитого Наэля призвала провести акцию в память о сыне в четверг, 29 июня, перед зданием префектуры департамента О-де-Сен. Адвокат семьи юноши сообщила, что подаст иск о преднамеренном убийстве.

По данным полиции, Наэль М. был известен правоохранителям в связи с неоднократным нарушением правил дорожного движения. Что касается двух других пассажиров автомобиля, то один из них скрылся, а второй, также несовершеннолетний, был взят под стражу. Последний был отпущен сегодня рано утром, по данным прокуратуры.

Сначала источники в полиции утверждали, что автомобиль врезался в полицейских, но видео, опубликованное в Твиттере, на котором запечатлен полицейский пост и выстрел в полицейского, поставило под сомнение первоначальную версию полиции.

В связи с происшествием было начато два расследования. Одно из них поручено полицейскому участку Нантера по обвинению в сопротивлении аресту и попытке убийства. Другое расследуется Генеральной инспекций национальной полиции (IGPN) по обвинению в преднамеренном убийстве.

Рекордное количество смертей

В 2022 году во Франции было зарегистрировано рекордное количество смертей - 13 - в результате отказа подчиниться приказам полицейских при проверке на дороге. По этим эпизодам обвинения были предъявлены пяти сотрудникам полиции, остальные пока были освобождены без судебного преследования. Эксперты и правозащитники связывают рост трагических случаев с изменениями законодательства, в последние годы упростившими применения оружия полицейскими.

В Национальном собрании Франции 27 июня также обсуждалась трагедия в Нантере и рекордное количество смертельных случаев при проверках на дорогах. Депутат-эколог Сабрина Себайи заявила:

То, что произошло сегодня утром, было драматично. Обычно видеозаписей событий не так много. В данном случае есть видео, на котором запечатлено произошедшее утром. Как только молодой человек отъехал, они сразу же открыли огонь. Перед машиной не было полицейских, они стояли в стороне, они не рисковали своей жизнью, и поэтому мы считаем, что да, имело место непропорциональное применение силы. Отказ подчиниться не наказем смертной казнью, и в данном случае, как мы видим уже несколько месяцев, 13 смертей в 2022 году — это слишком много. Как только появляются смертельные случаи и (принцип - RFI) явно не работает, значит, доктрина не верна.

На эти слова ответил глава МВД Жеральд Дарманен:

Я с сожалением вынужден констатировать, мадам, что в очень многих случаях, к сожалению, офицеры полиции и жандармы гибнут в результате отказа подчиниться. Конечно, отказ подчиняться недопустим, как и не допустимо то, что полицейские стреляют в молодых мужчин или женщин.

Министр подчеркнул необходимость «уважать горе семей, но и презумпцию невиновности полицейских».

Реакции на трагедию в Нантере

Гибель Наэля прокомментировали в политических кругах Франции. Президент страны Эманюэль Макрон, находящийся в Марселе, заявил: «Прежде всего, я хочу выразить эмоции всей нации по поводу случившегося, смерти молодого Наэля и выразить его семье о нашу солидарность. Смерть подростка необъяснима и непростительна. Дело передано в суд. Я надеюсь, что он выполнит свою работу быстро и спокойно. В такой момент мы должны проявить любовь и уважение к юному Наэлю и его семье. (...) Полиция, как и жандармерия,— мужчины и женщины, преданные делу защиты нас и Республики. Они служат только законам Республики, в рамках этических норм, которые должны соблюдаться. Устанавливать ответственность должен суд. Ничто не оправдывает смерть молодого человека». Позже лидер повторил похожее сообещние в твиттере.

Nous partageons l'émotion et la peine de la famille et des proches du jeune Naël. Je veux leur dire notre solidarité et l'affection de la Nation.



La Justice a été immédiatement saisie.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 28, 2023

Премьер-министр страны Элизабет Борн потребовала установить «абсолютную правду» о произошедшем. Кроме того, по ее словам, действия полиции не соответствовали нормам.

Бывший кандидат в президенты от партии «Непокорная Франция» Жан-Люк Меланшон напомнил, что «во Франции больше не существует смертной казни» и что «ни один полицейский не имеет права убивать, кроме как в целях самообороны». «Полиция, неконтролируемая властями, дискредитирует авторитет государства. Она должна быть полностью перестроена», — написал Меланшон в твиттере.

Лидер партии «Республиканцы» Эрик Сьотти в свою очередь призвал дождаться результатов расследования и назвал слова Меланшона «позорными» и «скандальными».

Помимо политических деятелей трагедию прокомментировали и представители мира спорта и клуьтуры.

«Мне больно за мою Францию, — написал в твиттере капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе. — Это неприемлемая ситуация. Мои мысли с семьей и друзьями Наэля, этого маленького ангела, который ушел слишком рано».

Актер Омар Си выразил соболезнования семье убитого юноши и Пусть правосудие, достойное этого имени, почтит память этого ребенка.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться