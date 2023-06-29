Высший совет по климату Франции призывает «осознать срочность и выделить средства»

КЛИМАТ

Франция не готова действовать, чтобы справиться с последствиями изменения климата, — считает французский Высший совет по климату и говорит об этом в опубликованном 28 июня ежегодном отчете. Он призвал правительство срочно «предоставить для этого средства» и действовать соответственно этой «чрезвычайной ситуации».

Жители Марселя уже несколько раз выступали против загрязнения, вызванного портом, как здесь, 11 июня 2022 года.

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В докладе Высшего совета по климату отмечается: «2022 год был исключительно жарким и сухим во Франции и имел серьезное воздействие на людей, экономическую деятельность, инфраструктуры и экосистемы». Эксперты подчеркнули, что «ни антикризисные, ни управленческие структуры не помогли избежать всех последствий погодных и климатических явлений 2022 года, несмотря на выделение беспрецедентный антикризисных ресурсов».

Специалисты напоминают, что Франция входит в число стран Европы, где последствия глобального потепления ощущаются особенно остро. Однако, она «не готова к борьбе» с потеплением. Они пишут, что страна должна не реагировать на отдельные явления, а адаптироваться, перейти к стратегии преобразования, «предвосхищая» явления в нескольких временных масштабах: на ближайшие годы, в ходе определенных сезонов и т. д.

Эксперты считают, что параметры 2022 года должны стать ориентиром для правительства, точкой для сравнения для дальнейших действий. Они пишут, что в 2022 году выбросы парниковых газов во Франции снизились на 2,7% по сравнению с 2021 годом. Но «темпы снижения выбросов за последний период во всех секторах были недостаточны», чтобы к 2030 г. добиться снижения выбросов не менее чем на 55% по сравнению с уровнем 1990 г.

Верховный совет по климату считает, что для соблюдения вышеуказанное европейской нормы Франции следует сократить выбросы вдвое и принять меры, позволяющие значительно ускорить забор углекислого газа из атмосферы.

В докладе подчеркивается: «Французская стратегия в области энергетики и климата (SFEC) должна быть быстро принята и адаптирована для каждого сектора выбросов и на региональном уровне». Она должна учитывать вклад Франции в климатическое обязательство сократить глобальные выбросы метана на 30% к 2030 г.

Высший совет по климату был создан в ноябре 2018 года. В состав этого независимого органа входят эксперты, которых премьер-министр Франции. В их задачу входит составление ежегодного отчета о выполнении задач по снижению выброса парниковых газов, а также оценка социально-экономического воздействия программы по охране климата, включая занятость населения, сохранение биоразнообразия и различные политические аспекты.

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