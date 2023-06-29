КЛИМАТ

Высший совет по климату Франции призывает «осознать срочность и выделить средства»

Франция не готова действовать, чтобы справиться с последствиями изменения климата, — считает французский Высший совет по климату и говорит об этом в опубликованном 28 июня ежегодном отчете. Он призвал правительство срочно «предоставить для этого средства» и действовать соответственно этой «чрезвычайной ситуации».

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Жители Марселя уже несколько раз выступали против загрязнения, вызванного портом, как здесь, 11 июня 2022 года.
Жители Марселя уже несколько раз выступали против загрязнения, вызванного портом, как здесь, 11 июня 2022 года. © Christophe Simon / AFP
Нина Карель
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В докладе Высшего совета по климату отмечается: «2022 год был исключительно жарким и сухим во Франции и имел серьезное воздействие на людей, экономическую деятельность, инфраструктуры и экосистемы». Эксперты подчеркнули, что «ни антикризисные, ни управленческие структуры не помогли избежать всех последствий погодных и климатических явлений 2022 года, несмотря на выделение беспрецедентный антикризисных ресурсов».

Специалисты напоминают, что Франция входит в число стран Европы, где последствия глобального потепления ощущаются особенно остро. Однако, она «не готова к борьбе» с потеплением. Они пишут, что страна должна не реагировать на отдельные явления, а адаптироваться, перейти к стратегии преобразования, «предвосхищая» явления в нескольких временных масштабах: на ближайшие годы, в ходе определенных сезонов и т. д.

Эксперты считают, что параметры 2022 года должны стать ориентиром для правительства, точкой для сравнения для дальнейших действий. Они пишут, что в 2022 году выбросы парниковых газов во Франции снизились на 2,7% по сравнению с 2021 годом. Но «темпы снижения выбросов за последний период во всех секторах были недостаточны», чтобы к 2030 г. добиться снижения выбросов не менее чем на 55% по сравнению с уровнем 1990 г.

Верховный совет по климату считает, что для соблюдения вышеуказанное европейской нормы Франции следует сократить выбросы вдвое и принять меры, позволяющие значительно ускорить забор углекислого газа из атмосферы.

В докладе подчеркивается: «Французская стратегия в области энергетики и климата (SFEC) должна быть быстро принята и адаптирована для каждого сектора выбросов и на региональном уровне». Она должна учитывать вклад Франции в климатическое обязательство сократить глобальные выбросы метана на 30% к 2030 г.

Высший совет по климату был создан в ноябре 2018 года. В состав этого независимого органа входят эксперты, которых премьер-министр Франции. В их задачу входит составление ежегодного отчета о выполнении задач по снижению выброса парниковых газов, а также оценка социально-экономического воздействия программы по охране климата, включая занятость населения, сохранение биоразнообразия и различные политические аспекты.

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