Беспорядки во Франции: Макрон осудил «не имеющее оправдания» насилие

Беспорядки

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг, 29 июня, осудил беспорядки в нескольких французских городах и пригородах и призвал к спокойствию. Беспорядки продолжались вторую ночь подряд после того, как в парижском пригороде Нантер полицейский застрелил 17-летнего юношу.

Пожарные сражаются с огнем в ночь с 28 на 29 июня. Беспорядки в парижских пригородах вспыхнули после того, как 27 июня полицейский застрелил 17-летнего водителя по имени Наэль.

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«Последние несколько часов были омрачены актами насилия, направленными против комиссариата полиции, а также школ, мэрий и, следовательно, в основном против государственных учреждений и Республики, и это не может иметь абсолютно никакого оправдания», — заявил Макрон утром во время заседания кризисной группы в министерстве внутренних дел. «На мой взгляд, следующие несколько часов должны быть, прежде всего, временем сосредоточенности и уважения, и «белый марш» [памяти погибшего] должен пройти под таким знаком», — добавил он. Позже президент Франции опубликовал твит аналогичного содержания.

Les violences contre des commissariats, des écoles, des mairies, contre la République, sont injustifiables.



Merci aux policiers, aux gendarmes, aux sapeurs-pompiers et aux élus mobilisés.



Le recueillement, la Justice et le calme doivent guider les prochaines heures. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 29, 2023

«Белый марш» — траурное шествие после гибели 17-летнего Наэля М. от выстрела полицейского — намечен в Нантере на 14 часов по парижскому времени. Наэль был застрелен во вторник 27 июня. По версии полиции, юноша, который находился за рулем автомобиля, отказался подчиниться требованиям правоохранителей при проверке на дороге. Выстреливший в молодого человека полицейский был взят под стражу. После случившегося в Нантере вспыхнули беспорядки.

В последние годы фиксируется рост числа смертей во время полицейских проверок на дорогах. В 2022 году во Франции было зарегистрировано рекордное количество смертей — 13 — в результате отказа подчиниться приказам силовиков в подобных обстоятельствах. По этим эпизодам обвинения были предъявлены пяти сотрудникам полиции, остальные пока были освобождены без судебного преследования. Эксперты и правозащитники связывают рост трагических случаев с изменениями в законодательстве, которое с 2017 года расширило основания, дающие полицейским право применять оружие.

►В парижском пригороде Нантер начались беспорядки после того, как полицейский застрелил 17-летнего юношу

Расширение географии беспорядков

По сравнению с первой ночью, вторая ночь беспорядков охватила большую территорию: беспорядки и столкновения прошли не только в Нантере, но и в других парижских пригородах, а также в пригородах Лиона, Руана и Тура, в Амьене, Дижоне, Тулузе, на севере Франции. В ходе беспорядков пожары вспыхивали в зданиях мэрий, комиссариатов полиции и школ.

Une nuit de violences insupportables contre des symboles de la République : mairies, écoles et commissariats incendiés ou attaqués. 150 interpellations. Soutien aux policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers qui font face avec courage. Honte à ceux qui n’ont pas appelé au calme. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 29, 2023

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен объявил утром 29 июня, что за ночь беспорядков были задержаны 150 человек, и осудил «недопустимое насилие». Пресс-секретарь французского МВД заявила о нескольких десятках пострадавших среди полицейских. «Сообщения поступают из всех департаментов, так что цифры пока сводятся воедино. Что касается участников беспорядков, у нас пока нет никаких данных, потому что большинство из них не заявили о себе нашим службам. Было проведено более 150 задержаний, и это тоже предварительная цифра», — сообщили в ведомстве. Во время первой ночи беспорядков были задержаны 24 человека.

На фоне происходящего после гибели Наэля премьер-министр Франции Элизабет Борн отменила запланированную поездку в Вандею. В четверг утром в эфире BFM-TV пресс-секретарь правительства Оливье Веран заявил, что насилие, имевшее место прошлой ночью, «не является реакцией, направленной (...) на восстановление справедливости». По его словам, это было «покушение на Республику» и ее институты.

Но не Республика находится под стражей, не Республика убила (Наэля М. — RFI), не полиция Республики несет ответственность, а человек (полицейский, который стрелял — RFI), который должен быть судим, если следствие сочтет это необходимым.

Оливье Веран

Лидер правой партии «Республиканцы» Эрик Сиотти призвал власти незамедлительно ввести режим чрезвычайного положения.

Ход расследования убийства Наэля

Прокурор Нантера выступил 29 июня с заявлением. Он сообщил, что 38-летний сотрудник полиции, от выстрела которого скончался 17-летний Наэль, по истечении срока временного задержания будет помещен в предварительное заключение.

На основании проведенного расследования и собранных доказательств прокурор считает, что законные условия для применения оружия не были соблюдены.

Прокуратура Натера.

По сообщениям СМИ, полицейский заявляет, что увидел в поведении молодого человека угрозу своей жизни, и поэтому открыл огонь.

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