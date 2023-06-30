БТРы жандармерии и отмена наземного транспорта по вечерам: власти Франции объявили план борьбы с беспорядками

беспорядки

Французское правительство объявило меры для борьбы с уличными беспорядками, которые длятся по всей стране уже три ночи подряд. Для наведения порядка в городах будут использоваться бронемашины жандармерии, правительство также распорядилось отменить все массовые публичные мероприятия и остановить работу общественного наземного транспорта после 21 часа по всей стране. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает AFP со ссылкой на премьер-министра и главу МВД.

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Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о развертывании бронированных машин жандармерии для предотвращения беспорядков и погромов, которые захлестнули многие города Франции на протяжении последних трех ночей. В канцелярии премьер-министра также добавили, что будут отменены «крупномасштабные мероприятия», которые могут «представлять угрозу общественному порядку в зависимости от ситуации на месте».

В свою очередь, министр внутренних дел Жеральд Дарманен распорядился приостановить до особого распоряжения работу городских автобусов и трамваев по всей стране после девяти часов вечера из-за того, что общественный транспорт стал одной из целей для вандалов. По заявлениям транспортных операторов Парижа и столичного региона Ile-de-France Mobilités и RATP, из-за нападений вандалов были сожжены около 30 автобусов и один трамвай. Метро и пригородные поезда продолжат работу в обычном режиме.

Эти особые меры были объявлены по итогам уже второго заседания межминистерской кризисной группы, которое прошло в пятницу под председательством Эмманюэля Макрона в здании МВД. Президент выступил со словами осуждения в адрес зачинщиков беспорядков. «Я самым решительным образом осуждаю всех тех, кто использует эту ситуацию и этот момент, чтобы пытаться разжечь беспорядки и атаковать на наши институты. На них лежит огромная ответственность. И я самым решительным образом осуждаю — мы все осуждаем — абсолютно нелегитимные акты чистого и неоправданного насилия», — заявил после заседания Макрон.

Беспорядки во Франции начались после того, как в парижском пригороде Нантер 27 июня полицейский застрелил 17-летнего подростка во время проверки его автомобиля. Согласно данным предварительного расследования, прокуратура установила, что не были соблюдены условия для применения оружия полицейским. Стрелявший в подростка 38-летний сотрудник полиции был сразу же задержан, его обвинили в непредумышленном убийстве и заключили под стражу.

Накануне ночью для борьбы с беспорядками были мобилизованы 40 тысяч полицейских и жандармов. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. В течение ночи полиция провела 875 задержаний, ранения и травмы получили 249 полицейских и жандармов, были повреждены 492 здания, сожжены две тысячи автомобилей, а пожарные зафиксировали по всей стране около четырех тысяч возгораний.

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