Молодежные бунты во французских пригородах: с 1979 по 2023

Во вторник, 27 июня, в городе Нантер под Парижем полицейский убил оказавшего неповиновение 17-летнего подростка. После этого французские пригороды и города охватила волна беспорядков. Впервые подобные случаи были зафиксированы в 1970-е годы. Некоторые выступления пригородной молодежи были локальными, другие охватывали всю страну. Беспорядки также раличались по длительности и по средствам, вплоть до нападения на полицейские участки и обстрелы сил охраны порядка.

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Первый пригородный бунт вспыхнул неподалеку от Лиона в городе Ла Граппиньер в 1979 году. В 1983 году после гибели от рук полиции молодого человека впервые прошел «Марш за равенство и против расизма», который сами участники прозвали «Марш «бёров» (кличка арабских эмигрантов во Франции — RFI). Далее восстания в пригородах крупных городов проходили регулярно. Некоторые из них были локальными, другие охватывали всю страну. Городские бунты также раличались по длительности — от одной ночи «сожженных машин» до нескольких недель.

6 октября 1990 года в лионском пригороде Во-ан-Велен, парализованный на обе ноги молодой человек, ехавший на большой скорости на мотоцикле, погиб при столкновении с полицейским автомобилем. Это была одиннадцатая жертва, связанная с полицией, с 1980 года. Во время беспорядков были ранены четыре журналиста и семь пожарных. Начиная с этог времени бунты в пригородах вспыхивают ежегодно, как в результате столкновений с полицией так и как следствие конкурентной борьбы между бандами.

Полицейский перед горящей машиной в северном пригороде Парижа Клиши-су-Буа. 2 октября 2005 года. AFP PHOTO / THOMAS COEX

Наиболее громкими на сегодняшний день являются беспорядки 2005 года, исключительные по своей продолжительности и масштабам. 27 октября трое подростков, преследуемых полицией, укрылись в ограждении трансформатора. Двое погибли на месте, третий получил сильные ожоги. В тот же вечер в парижском пригороде Клиши-Су-Буа вспыхнули беспорядки. На протяжении трех недель молодые люди жгли машины и нападали на пожарных и полицию. 8 ноября правительство объявило чрезвычайное положение. Обстановка нормализовалась только к 17 ноября. За это время было сожжено более 10 000 автомобилей, разрушено 300 зданий, 6 000 человек задержано и 1300 человек заключено под стражу. Двое полицейских были отданы под суд, один за невмешательство, поскольку он знал об опасности для детей. Второй, находившийся во время погони в полицейском участке, за то, что не предупредил компанию, которой принадлежал трансформатор. 18 мая суд оправдал обоих.

25 ноября 2007 года в городе Вилье-ле-Бель под Парижем полицейский автомобиль столкнулся с мопедом без номеров, на котором без шлемов ехали двое подростков. Оба погибли. Выбравшись из окружения враждебно настроенной толпв, полицейские поспешно покинули место происшествия. Командир бригады, выехавший для наведения порядка, чудом избежал линчевания.

За этим последовали две недели беспорядков, охвативших несколько соседних пригородов. На этот раз бунт принял другой характер. Организованные группы нападали на полицию, впервые применяя огнестрельное оружие. К поджогам и сценам насилия добавились грабежи магазинов и нападения на выборных лиц, членов местной администрации и журналистов. В общей сложности 25 полицейских получили ранения, пятеро из них были серьезно ранены картечью или патронами еще большего калибра. Ответный огонь полиция не открывала.

В июле 2009 года десять участников беспорядков были приговорены к срокам от двенадцати месяцев лишения свободы условно до трех лет заключения. Троих человек, признанных виновными в стрельбе по полицейским, приговорили к лишению свободы на срок от трех до пятнадцати лет. 13 сентября 2013 года апелляционный суд приговорил полицейского, сидевшего за рулем автомобиля, который столкнулся с мопедом, к шести месяцам лишения свободы условно за непредумышленное убийство по причине неосторожности.

7 июля 2009 года 21-летний Мохамед Бенмуна, находившийся под стражей, повесился в полицейском участке на самодельном ремне, оторванном от покрытия матраса. Вскрытие не выявило следов насилия, но в течение трех ночей беспорядков в пригороде Сент-Этьена подростки и молодые люди жгли машины и закидывали камнями полицейских и спецназ. От коктейля молотова загорелся парикмахерский салон, огонь перекинулся на торговый центр.

16 июля 2010 года двое молодых людей ограбили казино неподалеку от Гренобля. Во время преследования грабители обстреляли из автоматов полицейскую машину, ранив одного представителя службы порядка. Один из грабителей, трижды судимый за вооруженное ограбление, был застрелен. На следующую ночь вспыхнули беспорядки, во время которых полиция стреляла боевыми патронами. Участники беспорядков грабили и разрушали магазины и муниципальное имущество, в том числе автобусные остановки.

Сестра Адамы Траоре Асса — лицо движения, требовавшего справедливого расследования смерти своего брата. AP - Michel Euler

В 2016 году в результате беспорядков после смерти задержанного Адамы Траоре пять человек предстали перед судом за стрельбу по полицейским. Дело Адамы широко освещалось прессой и стало самым известным юридическим процессом, касающимся гибели молодого человека в условиях задержания. Оно потребовало многочисленных экспертиз и вызвало многочисленные политические реакции, в том числе за рубежом.

2 февраля 2017 года полиция в городе Ольне-су-Буа под Парижем остановила группу молодых людей. Один из них не позволил надеть на себя наручники и стал сопротивляться. Полицейский ударил его дубинкой в область прямой кишки, разорвав сфинктер, по его словам, непреднамеренно. Первоначальное обвинение в изнасиловании было снято, трое полицейских должны предстать перед судом в 2024 году.

Вслед за этими событиями беспорядки охватили парижский пригород Сена-Сен-Дени, а также Марсель, Руан, Виллербан, Шамбери и Родез. Кроме ставших уже привычными во время городских выступлений такого рода поджогов автомобилей и вандализма, бунты были отмечены нападениями на полицейские участки.

Сгоревший автомобиль перед пострадавшим от пожара зданием в городе Рубе на севере Франции. 30 июня 2023 года. AFP - DENIS CHARLET

3 июля 2018 года 22-летний Абубакар Фофана был убит спецназовцами во время рутинной проверки в пригороде Нанта. В В это время он находился в розыске за «организованную групповую кражу, укрывательство и участие в преступной организации». Полицейский сначала ссылался на самооборону, а затем заявил о «случайной стрельбе». На протяжении пяти дней молодежь в пригородах бросала в полицию коктейли Молотова, грабила магазины и жгла автомобили, в том числе автомобиль мэра Нанта. Полицейский находится под судом.

В марте 2021 года в пригороде Сан-Рафаэля, известном активной наркоторговлей, беспорядки вспыхнули без видимых причин и длились три ночи. Полицейские, которых заманили в засаду, в последний момент вырвались из окружения. В ноябре там же были подожжены экскаватор и строящееся здание. Полицейские попали под обстрел коктейлями Молотова и пиротехническими зарядами. Один полицейский был тяжело ранен.

Локальные беспорядки меньшего масштаба также имели место в 2021 и 2022 годах.

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