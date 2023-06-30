Беспорядки во Франции продолжились третью ночь подряд, полиция задержала 875 человек

Беспорядки во Франции продолжились третью ночь подряд. В регионе Парижа и ряде городов страны в ночь на 30 июня вновь громили административные здания и магазины, поджигали машины. МВД, которое для охраны порядка мобилизовало 40 000 сотрудников, сообщило о задержании 875 человек. Травмы в столкновениях получили 249 правоохранителей. Волнения начались после того, как в парижском пригороде Нантер 27 июня полицейский застрелил 17-летнего юношу во время проверки его автомобиля.

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В ночь на пятницу полиция провела 875 задержаний, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. «Минувшей ночью наши полицейские, жандармы и пожарные вновь проявили отвагу в противостоянии редкому по масштабу насилию», — заявил утром министр внутренних дел, сообщая о 667 задержанных. После полудня министр назвал окончательную цифру — 875 задержаний. В ведомстве агентству France-Presse сообщили, что, по предварительной информации, в ходе беспорядков не было зафиксировано «никаких серьезных травм». В течение ночи ранения и травмы получили 249 полицейских и жандармов.

В общей сложности были повреждены 492 здания, сожжены 2000 автомобилей, а пожарные ​​​​​​​прошлой ночью зафиксировали по всей стране 3880 возгораний.

Чтобы обуздать новую волну насилия в пригородах, минувшей ночью власти мобилизовали для охраны порядка по всей стране 40 000 полицейских и жандармов (из них 5000 — в Париже), а также подразделения спецназа полиции Raid и жандармерии GIGN.

Во второй раз за два дня президент Эмманюэль Макрон проведет в эту пятницу в 13 часов заседание межведомственной кризисной группы.

Утром премьер-министр Франции Элизабет Борн провела в Матиньонском дворце совещание министров внутренних дел и юстиции, глав ведомств, отвечающих за городскую политику. «Насилие и бесчинства» минувшей ночи она назвала «нетерпимыми и непростительными».

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►В парижском пригороде Нантер начались беспорядки после того, как полицейский застрелил 17-летнего юношу

Высокопоставленный полицейский отметил в интервью AFP, что участники беспорядков не вступали в «жесткие столкновения» с полицией, но нанесли существенный ущерб административным зданиям и магазинам. Акты вандализма были совершены в самом центре Парижа, в районе улицы Риволи и торгового центра Les Halles, а также в пригородах столицы, в Руане, Нанте, Рубэ, Бресте, Марселе и Бордо.

Компания-оператор парижского общественного транспорта RATP сообщила о нападении на свой парк автобусов в Обервилье, где были совершены поджоги. Сгорело 12 автобусов. В пятницу утром не возобновили работу порядка двадцати автобусных линий. Накануне вечером с 21 часа движение автобусов и трамваев в столице и пригородах было прекращено из соображений безопасности.

Трагедия, ставшая причиной волнений, произошла 27 июня в Нантере возле станции пригородных поездов RER, во время полицейской проверки автомобиля, которым управлял несовершеннолетний Наэль.

Как указывает AFP, прокуратура, опираясь на данные предварительного расследования, в четверг заявила, что установленные законом условия для применения оружия полицейским, стрелявшим в юношу, «не были соблюдены».

38-летнему полицейскому, от выстрела которого погиб Наэль, в четверг днем было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На видеозаписи случившегося видно, что сотрудник полиции, участвовавший в дорожной проверке, стоял рядом с машиной Наэля и держал его на мушке, а затем выстрелил в упор.

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