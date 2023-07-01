«Мы не хотим таких сцен на улицах»: как реагируют политики в мире на беспорядки во Франции

Беспорядки во Франции, продолжающиеся уже несколько дней подряд в результате гибели от рук полицейского 17-летнего юноши Наэля М., вызывают бурную реакцию не только в стране, но и за ее пределами. Начиная с дипломатического ведомства Алжира, потребовавшего от французских властей «обеспечить безопасность соотечественников», и заканчивая грубым заявлением никак не могущего завоевать настоящую популярность блогера из России Дмитрия Медведева.

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Алжир «с большим вниманием » следит за этим делом

Алжирское министерство иностранных дел и национальной общины за рубежом заявило о своем «шоке» после смерти Наэля М. (подростка алжирского происхождения, родившегося и погибшего в парижском пригороде Нантере), заверив, что «заботится о спокойствии и безопасности» своих соотечественников во Франции. Хотя во Франции тогда «еще никто не знал, что молодой Наэль, убитый во вторник (27 июня) выстрелом полицейского при отказе подчиниться, был алжирцем по происхождению, Алжир не преминул это подчеркнуть», — отметила правая французская газета Le Figaro.

Вечером 29 июня МИД Алжира опубликовал коммюнике, в котором, помимо соболезнований семье погибшего подростка, а также «шока» от его смерти и «чрезвычайно будоражащих обстоятельств» этой смерти, выражен призыв к французским властям относительно необходимости защитить французских алжирцев.

Алжир «доверяет французскому правительству в том, что оно выполнит свой долг по защите, заботясь о спокойствии и безопасности, которыми должны пользоваться наши выходцы на земле их приема», — написало министерство. И подчеркнуло, что «алжирское правительство продолжает с очень большим вниманием следить за этим трагическим делом». Напомним, полицейский, стрелявший в подростка, находится под стражей, 29 июня ему предъявлено обвинение в предумышленном убийстве.

Одновременно стоит отметить, что отношения между Алжиром и Парижем еще до этой трагедии продолжали оставаться достаточно натянутыми — алжирские власти недовольны тем, как во Франции продолжают относиться к войне между странами (60-летней давности). Например, признавая вину Франции перед Алжиром, президент Макрон в то же время поминает французов и алжирских солдат французской армии («харки»).

Польский премьер призвал «остановить нелегальную миграцию»

Вероятно, в политических целях решил воспользоваться трагедией и беспорядками во Франции и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Разграбленные магазины, сожженные полицейские машины, баррикады на улицах — это происходит сейчас в центре Парижа и многих других французских городов. Мы не хотим таких сцен на улицах Польши. Мы не хотим таких сцен ни в одном европейском городе. Именно поэтому мы будем защищать выводы Европейского совета 2018 года, мы будем защищать принцип добровольного приема мигрантов. Остановить нелегальную миграцию. Безопасность превыше всего», — написал глава польского правительства, чья власть во многом держится на антимиграционной риторике.

При этом премьер Польши не стал уточнять, откуда ему известно о том, что погромы во Франции устраивают именно и только нелегальные мигранты, или — преимущественно они. МВД Франции не публикует такой статистики.

Венгрия: «обвинения» в адрес убитого подростка

Хотя националистическое правительство Виктора Орбана еще официально не отреагировало на события во Франции, многие подконтрольные ему СМИ взяли на себя ответственность распространить информацию, тоже связав беспорядки с иммиграцией, отмечает Le Monde.

«Параллельные общества (открытой для иммиграции) страны, которая распадается, сталкиваются», — осудил французские события комментатор, оплачиваемый правительственным агентством пропаганды, которого цитирует сайт Mandiner. Сайт Origo, который ведет свою линию от штаб-квартиры правительства, утверждает, что Наэль М. — «алжирский наркоман» и что «исламо-левые орды подожгли французские города». «Брюссель хочет заставить нас создать гетто для мигрантов», — обвинил г-н Орбан в то же время в Брюсселе, где проходило обсуждение пакта Европейского союза о предоставлении убежища и миграции.

Италия и Испания: что думают крайне правые второго плана

Маурицио Гаспарри, заместитель председателя итальянского Сената из партии Forza Italia взялся критиковать главу МВД Франции. «Министр внутренних дел Франции [Жеральд] Дарманен подробно объяснил нам, как управлять иммиграцией. В один день они подожгут Париж, на следующий день — пригороды. Дарманен, если вам нужна помощь, я дам вам свой номер телефона», — сказал этот журналист по первой профессии, работавший министром связи в правительстве Берлускони.

В Испании, где на 23 июля намечены выборы, глава ультраправой неофранкистской партии Vox Сантьяго Абаскаль в своем твиттере объяснил происходящее на французских улицах «антиевропейскими вихрями, разжигаемыми крайне левыми», чье «насилие остается безнаказанным из-за слабости прогрессивизма». «Европа должна изменить курс. Я поддерживаю французский народ, которому придется снова начать борьбу за свою свободу», — заверил испанский деятель.

Бельгия: «солидарность» погромщиков

В Бельгии, где главные заголовки основных СМИ в последние дни посвящены инцидентам во Франции, тоже произошли беспорядки. Несколько сотен молодых людей вышли на улицы в четверг вечером, 29 июня, в Брюсселе, а в социальных сетях появились призывы «почтить память» Наэля М. Полиция произвела 64 задержания, общественный транспорт в городе был остановлен, пишет Le Monde.

«То, что происходит во Франции, не имеет ничего общего с тем, что происходит в нашей стране. Такие потасовки абсолютно неприемлемы», — прокомментировал премьер-министр Бельгии Александр де Кроо в пятницу утром. Le Monde отмечает, в то же время, что в начале июня в бельгийской столице произошли беспорядки после драки между полицейскими, многие из которых были пьяны, и молодыми людьми из Моленбека. Двенадцать человек получили ранения.

Россия: «словесный понос» от Медведева

От имени российской «дипломатии» выступила — в свойственной ей грубоватом стиле — официальная представительница МИД РФ Мария Захарова.

Госпожа Захарова решила воспользоваться вспыхнувшими во Франции беспорядками для того, чтобы «ответить» на недавнее высказывание президента Макрона по поводу пригожинского мятежа в РФ, когда глава «ЧВК Вагнера» с несколькими тысячами своих подчиненных едва не дошел до Москвы.

Макрон, комментируя эти события, отмечал, что они «показывают разногласия, которые существуют в российском лагере, хрупкость как его армии, так и вспомогательных сил, таких как группировка „Вагнер“».

Госпожа Захарова, комментируя нынешние беспрядки во Франции, заявила, что они якобы демонстрируют, что французский президент не контролирует ситуацию в стране. Напомнив, что это не первые случаи проявления беспорядков во Франции. По мнению Захаровой, даже протесты французов против пенсионной реформы продемонстрировали «разобщенность власти и общества» (при этом Путин, выступая после пригожинского мятежа, — который проходил при полном отстутствии реакции не только со стороны «общества», но и со стороны армии, полиции и Росгвардии — наоборот заверил, что мятеж якобы помогла остановить «сплоченность» граждан РФ и власти — Прим. RF).

Покритиковав Макрона, госпожа лицо российской дипломатии обратилась к французскому министерству иностранных дел с «призывом»: «Дорогой МИД Франции, через пару недель в Вильнюсе должен пройти очередной саммит НАТО, куда, вроде как, собирался ваш патрон, обещавший поддержать Зеленского. (…) Раз так, рекомендую вам сделать темой предстоящего саммита, словами Макрона, разногласия во Франции, слабость французской армии и вспомогательных органов. Может быть, партнёры и союзники помогут: поставят Франции вооружения с обеднённым ураном для защиты полиции от народа или народа от полиции — это уж как сами решите».

При чем здесь «поставки вооружений», да еще и с обедненным ураном, для «защиты полиции от народа или народа от полиции», какая связь между саммитом НАТО и протестами во Франции — понять трудно, но в своем телеграм-канале госпожа Захарова заслужила (или оставила) в основном только лестные комментарии соответствующего уровня. «Не бровь, а в глаз!», «Правильно Машенька», Ответочкаааааа!!! Просто Классссс!», «Так, получил Эммануэль шпильку в бок», «Лягушатник траханый», — это лишь малая часть аналитических отзывов со стороны «поклонников таланта» Марии Захаровой, оставивших еще и множество оскорблений личного характера, как в адрес президента, так и в адрес первой леди Франции Брижит Макрон.

«Кстати, мы боремся с врагом, а вы во Франции — друг с другом. Поэтому, прежде чем пытаться лечить нас, вылечитесь сами», — закончила свое сообщение госпожа Захарова, не став уточнять, кто же именно выдумал врага для России, решив напасть на Украину, чтобы вот уже почти 500 дней убивавать тысячи людей в ходе полномасштабной войны.

Позднее в тот же день, 1 июля, экстравагантный блогер,

экс-президент РФ Дмитрий Медведев, тоже в свойственном ему элегантном стиле, «обратился» к президенту Франции. «Макрон несколько раз говорил, что он на стороне Украины. Возможно, пришло время положить конец этому словесному поносу и встать на сторону Франции», — написал Медведев на русском и французском языке на своей странице в Twitter.

И привычно назвал президента Украины почему-то «наркоманом».

Германия: отмена визита Макрона

Берлин «с некоторой тревогой наблюдает за тем, что происходит во Франции», заявил 30 июня официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

1 июля Елисейский дворец объявил об отмене ранее планировавшегося со 2 по 4 июля визита президента Макрона в Германию.

«Президент Французской Республики и Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провели переговоры в субботу 1 июля 2023 года. Учитывая внутреннюю ситуацию, президент республики сообщил, что хотел бы иметь возможность остаться во Франции в течение следующих нескольких дней. Поэтому оба президента договорились перенести визит в Германию на более поздний срок», — заявили в пресс-службе Макрона.

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