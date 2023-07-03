Во Франции скончался последний французский участник высадки союзников в Нормандии

Леон Готье, последний из 177 французов, участвовавших в высадке союзных войск в Нормандии в день «Д» 6 июня 1944 года, скончался в понедельник в Кане в возрасте 100 лет.

Леон Готье, последний из 177 французов, участвовавших в высадке в день «Д» 6 июня 1944 года в Нормандии, скончался в понедельник в Кане в возрасте 100 лет.

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Леон Готье был последним из доживших до наших дней бойцом легендарного «коммандос Киффера», подразделения из 177 морских пехотинцев, высадившегося на побережье Нормандии. Он скончался в понедельник утром, 3 июля, в больнице в Кане, сообщило издание Ouest-France со ссылкой на мэра города Уистреам (департамент Кальвадос).

Леон Готье родился в 1922 году в Ренне. В июле 1940 года он присоединился к генералу де Голлю, который 18 июня обратился из Лондона ко всем французам, призвав их вступать в движение Сопротивления и продолжать борьбу с нацистской оккупацией.

«Для Леона было очень важно присутствовать 14 июля 1940 года в Лондоне на национальном празднике Франции, в котором принимал участие генерал де Голль», — вспоминает друг Готье Франк Леконт, глава организации ветеранов Сопротивления департамента Кальвадос. Леконт посетил Леона Готье в больнице в минувшее воскресенье, «не зная, что это будет последний визит» к «этому великому человеку, который всегда сохранял свое очень английское по характеру чувство юмора».

Леон Готье не гнался за почестями: «В 2014 году, в 70-летнюю годовщину высадки в Нормандии, его пригласили на официальную церемонию и обед с главами государств, — вспоминает Франк Леконт, участвовавший в организации мероприятия. — Но поскольку с 1945 года он всегда отмечал день 6 июня со своей супругой-англичанкой Дороти, а ее на официальный обед не пригласили, Готье ответил, что сперва устроит в этот день барбекю с женой, а на церемонии прибудет позже».

«Выросший на семейных историях о Первой мировой войне, Леон Готье, ни секунды не колеблясь, взялся за оружие, чтобы “выгнать оккупантов вон”» из Франции, — передает слова самого ветерана Франк Леконт.

Присоединившись к де Голлю в Лондоне, Леон Готье затем отправился воевать в составе французских сил в Камерун, Конго, Сирию и Ливан, перед тем как принять участие в освобождении Франции после высадки союзников в день «Д» 6 июня 1944.

Из 177 французских спецназовцев, высадившихся на побережье 6 июня 1944 года, 10 были убиты в тот же день и 10 — в последующие дни. Только 24 человека завершили кампанию в Нормандии без ранений после 78 дней боев.

После окончания войны Леон Готье переехал в Англию с женой, где в течение семи лет «работал более 60 часов в неделю», затем вернулся во Францию ​​и снова уехал работать мастером цеха в Африку еще на семь лет. Домой во Францию он вернулся после несчастного случая. Отец двоих детей, он жил в Уистреаме с 1990-х годов.

В своих публичных выступлениях и интервью Леон Готье неустанно выступал за мир и против войн.

Самое худшее, что мы можем увидеть, это война. Потому что мы убиваем людей, которые нам никогда ничего не делали, у которых есть семья, дети. Все это для чего?,

– произнес Леон Готье во время церемонии награждения орденом офицера Почетного легиона по случаю его 100-летнего юбилея, 27 октября 2022 года.

После известия о кончине Леона Готье президент Франции Эмманюэль Макрон написал в Twitter:

"Мы не герои, мы только выполнили свой долг", – так повторял он. Последний член Коммандос Киффера, высадившийся со своими 176 французскими товарищами в Нормандии 6 июня 1944 года, герой Освобождения, Леон Готье, ушел от нас. Мы никогда его не забудем.

«Уистреам очень опечален сегодня, мы немного осиротели из-за кончины отца, дедушки, известного всем героя», — заявил мэр города Ромен Байль. По его словам, в Нормандии состоится общенациональная церемония прощания с ушедшим из жизни героем Леоном Готье.

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