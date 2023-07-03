После шестой ночи массовых волнений глава МВД заявил о постепенном восстановлении порядка во Франции

ФРАНЦИЯ

По данным французского МВД, в ночь на понедельник, 3 июля, полиция задержала 157 человек (более 400 было задержано в предыдущую ночь), ни о каких крупных инцидентах не сообщалось. В одном из районов Лиона и городе Нейи-сюр-Марн полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих. Шестая по счету ночь массовых беспорядков во французских городах была отмечена снижением интенсивности действий погромщиков. Президент Эмманюэль Макрон объявил о начале долгосрочных консультаций по выявлению причин случившегося.

По данным МВД, в ночь с воскресенья на понедельник полиция задержала 157 человек.

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Министерство внутренних дел Франции сообщило о трех раненых минувшей ночью полицейских, выявило 352 возгорания на дорогах общего пользования, а также 297 возгораний транспортных средств. Нападению подверглись полицейский участок и казарма жандармерии. В МВД отметили, что интенсивность ночных беспорядков заметно снизилась по сравнению с предыдущими днями, когда число задержанных по всей стране превышало иногда 900 человек.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в понедельник утром, 3 июля, заявил, что минувшей ночью в стране не было зарегистрировано никаких серьезных инцидентов. Он отметил, что «порядок восстанавливается», «благодаря проявленной властями твердости». Однако, как указал министр, «полиция и жандармы, по распоряжению президента Республики, останутся по-прежнему предельно мобилизованными в ближайшие» несколько суток.

Массовые волнения начались в ночь на 28 июня, после того как накануне вечером в парижском пригороде Нантер полицейский застрелил во время дорожной проверки 17-летнего Наэля М (по версии силовика — за отказ подчиниться требованиям полиции). 38-летний сотрудник полиции, стрелявший в несовершеннолетнего автомобилиста, арестован, ему предъявлено обвинение в предумышленном убийстве. После этой трагедии массовые беспорядки во французских городах продолжались каждую ночь.

Мэры Франции призвали к «гражданской акции» в понедельник перед муниципалитетами всех французских городов, чтобы осудить волну беспорядков. По призыву Ассоциации мэров Франции (AMF) в полдень все ратуши во Франции включили сирены в знак солидарности с мэром пригорода Парижа Л'Аи-ле-Роз Венсана Жанбрена, который накануне подвергся нападению (его дом злоумышленники протаранили автомобилем).

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который отменил визит в Германию в минувшие выходные, проводит в понедельник совещание с председателями двух палат парламента, а во вторник примет в Елисейском дворце мэров более 220 муниципалитетов, в которых проходили беспорядки. Глава государства также намерен «начать кропотливую и долгосрочную работу по выявлению причин, приведших к этим событиям», говорится в сообщении Елисейского дворца.

В этот понедельник министр внутренних дел Жеральд Дарманен подвел предварительные итоги нескольких ночей массовых беспорядков в стране. Около 3200 человек были задержаны полицией со вторника по воскресенье, в ходе ночных волнений. 60% задержанных ранее не попадали в поле зрения полиции, отметил глава МВД.

60% из этих 3200 задержанных «не имеют судимостей, неизвестны полиции» и «никогда не подвергались каким-либо проверкам», заявил 3 июля Жеральд Дарманен во время поездки в Реймс.

Средний возраст задержанных — 17 лет. Но среди погромщиков, по словам министра, были и «дети — другого слова не подберешь — 12 – 13 лет, которые совершали поджоги, нападали на сотрудников правопорядка или на народных избранников».

Глава МВД указал на «ответственность родителей и семей» в надзоре за этими несовершеннолетними, поскольку «ни национальная полиция, ни жандармерия, ни мэр и ни даже государство» не должны решать проблемы поведения «12-летних подростков, поджигающих школы».

За пять ночей беспорядков (до утра воскресенья) МВД Франции насчитало около 5000 подожженных автомобилей, 10 000 поджогов мусорных баков, почти 1000 сожженных или поврежденных огнем зданий, 250 нападений на участки полиции и жандармерии. В ходе волнений более 700 сотрудников сил правопорядка получили травмы или ранения.

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