Число получивших статус беженца во Франции превысило полмиллиона человек

По итогам прошлого года общее число иностранцев, получивших убежище во Франции, преодолело символическую полумиллионную отметку. Об этом сообщает в своем отчете за 2022 год Французское управление по защите беженцев и апатридов (OFPRA). В прошлом году положительные ответы на свои прошения об убежище получили еще более 56 тысяч человек. Общее число имеющих статус беженца во Франции превысило 547 тысяч человек. На 75% в прошлом году выросло число россиян, подавших прошения на получение убежища во Франции.

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На 31 декабря 2022 года статус беженца во Франции имели 547 102 человека, сообщило Французское управление по защите беженцев и апатридов (OFPRA) в своем ежегодном отчете, опубликованном 3 июля.

За прошлый год этот статус получили еще 56 276 человек. В отчете уточняется, что речь идет как о решениях «первой инстанции», принимаемых самой службой OFPRA, так и о решениях Национального суда по правам беженцев (CNDA). В этом суде рассматриваются апелляционные жалобы тех просителей, которым в убежище отказало управление OFPRA.

Важно отметить, что в указанную отчетность не входят беженцы из Украины, которые после начала полномасштабного вторжения РФ получили в странах Европейского союза временную защиту и особый статус. Во Франции насчитывается порядка 100 000 украинцев, бежавших от войны и живущих под временной европейской защитой.

В 2022 году служба OFPRA получила в общей сложности 131 тысячу прошений о защите от новоприбывших во Францию. Это на 27%, чем годом ранее. Пятый год подряд на первом месте по числу просителей убежища остались выходцы из Афганистана (более 17 тысяч человек). Более 8600 прошений было подано прибывшими из Бангладеш. Немногим менее заявок (8463) подали бежавшие из Турции. По-прежнему высокое число прошений о защите подали выходцы из Грузии (8099). Просителей убежища из Демократической республики Конго было зарегистрировано почти шесть тысяч.

Служба OFPRA отмечает, что в условиях российской войны и ужесточения репрессивного режима в РФ в 2022 году на 75% выросло число прошений об убежище, поданных выходцами из России. Впрочем, в абсолютных цифрах речь лишь идет 2617 россиянах, обратившихся в OFPRA.

В службе отмечают изменение причин, по которым выходцы из РФ просят предоставить им убежище. Россияне «теперь сообщают об угрозах [существующих для них на родине] из-за их политических антивоенных взглядов, а также о своем отказе быть призванными или мобилизованными в российские вооруженные силы», — отмечается в отчете французской службы по защите беженцев и апатридов.

Агентство France-Presse сообщает, что Национальный суд по правам беженцев (CNDA) 20 июля вынесет решение, которое должно создать судебную практику по делам российских дезертиров и отказников от военной службы по убеждениям совести.

В своем ежегодном отчете управление OFPRA особо отмечает ускорение собственной работы по рассмотрению прошений об убежище. Средний срок вынесения решений за год удалось сократить почти вдвое — до 159 дней, или пяти месяцев (261 день — в 2021 году). Служба отмечает, что в конце прошлого года срок рассмотрения прошений уменьшился даже до четырех месяцев, «самого короткого срока за последние пятнадцать лет».

В отчете также сообщается, что в 2022 году немного выросло число положительных решений по прошениям об убежище. Защиту получили 29% подавших свои досье — на три процента больше, чем в 2021 году.

В OFPRA подчеркивают, что смогли не только рассмотреть все новые поданные прошения, но и вынести решения по части накопившихся ранее досье. На конец прошлого года нерассмотренными оставались прошения 47 300 человек.

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