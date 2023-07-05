Беспорядки во Франции: предварительные оценки ущерба и срочные меры для ликвидации последствий

ФРАНЦИЯ

Премьер-министр Франции выпустила специальное распоряжение, которое поможет муниципалитетам «без промедления» восстановить общественные здания, поврежденные во время массовых беспорядков. Об этом 5 июля сообщил представитель правительства Оливье Веран после заседания Совета министров. В ближайшее время в парламент будет представлен «чрезвычайный законопроект», который должен ускорить ликвидацию последствий массовых волнений, которые продолжались во Франции после 27 июля несколько ночей подряд. В стране продолжают оценивать ущерб и публиковать данные о беспорядках.

Мэрия городка Персан в парижском регионе после поджога, совершенного в ходе массовых беспорядков. Фото: 3 июля 2023.

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В среду утром, 5 июля, МВД Франции подтвердило постепенное восстановление порядка в стране после многодневного кризиса в проблемных пригородах. Минувшей ночью число зафиксированных правонарушений было незначительным по сравнению с данными, которые поступали на пике кризиса, на прошлой неделе. МВД зафиксировало 116 поджогов на улицах, сообщая о 78 сгоревших автомобилях. Нападений на участки полиции или жандармерии не зафиксировано, ни один сотрудник правопорядка не был ранен. В течение ночи по стране задержано всего 16 человек (против более чем 900 задержаний за ночь в разгар беспорядков или даже 1300 задержанных в ночь на прошлое воскресенье).

В условиях прекращения массовых беспорядков МВД по-прежнему мобилизует каждую ночь 45 000 силовиков для несения дежурства и патрулирования проблемных кварталов.

По последним данным МВД, в ходе беспорядков было задержано 3625 человек, в том числе 1124 несовершеннолетних. Дела порядка 900 человек были переданы в суд. 380 человек получили в качестве наказания различные сроки реального лишения свободы.

Агентство France-Presse отмечает, что во время памятных всем во Франции трехнедельных беспорядков 2005 года было задержано в общей сложности 4728 человек, 400 были приговорены к тюремному заключению.

Правительство Франции предпринимает срочные меры, чтобы обеспечить скорейшее восстановление поврежденного общественного имущества и зданий. Как сообщил 5 июля представитель правительства Оливье Веран, накануне премьер-министр Элизабет Борн подписала циркуляр о мерах, которые должны помочь муниципалитетам «без промедления» восстановить пострадавшие здания. «До летних каникул» это распоряжение премьера будет дополнено специальным законом, упрощающим процедуры и финансирование ремонтных работ. Такой «чрезвычайный закон» 4 июля пообещал президент Эмманюэль Макрон на встрече в Елисейском дворце с мэрами 200 пострадавших от беспорядков коммун.

Президент Макрон 4 июля провел в Елисейском дворце встречу с мэрами более 200 пострадавших от беспорядков коммун. via REUTERS - POOL

France-Presse суммирует предварительные данные об ущербе, который причинили участники беспорядков государственным и общественным зданиям, а также предприятиям торговли.

Так, МВД в ходе волнений зафиксировало 269 нападений на комиссариаты национальной полиции, участки (и казармы) жандармерии и муниципальной полиции.

Сожжено в общей сложности более 5900 автомобилей, сообщило министерство внутренних дел.

Власти парижского региона Иль-де-франс, со своей стороны, насчитали порядка 100 поврежденных «общественных объектов». Сообщили о нападениях на 36 участков муниципальной полиции, на 18 мэрий, ясли, спортзал, три культурных центра и две медиатеки.

Министерство образования сообщило о «серьезных повреждениях» 60-ти школьных зданий. Десяток из них были полностью или частично выведены из строя пожарами. В общей сложности по стране в беспорядках пострадали 243 школы.

Почта Франции вынуждена была прекратить работу 80 отделений (из-за повреждений или проблем безопасности). Из 7000 почтовых отделений страны 150-ти был причинен различный ущерб. Выведены из строя в ходе беспорядков 80 банкоматов Почтового банка.

Федерация французских банков FBF сообщила, что от действий погромщиков пострадали 370 банковских отделений. 40% из них — в регионе Парижа. 80 отделений временно закрыты — до проведения ремонта.

Министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр сообщал, что в ходе беспорядков пострадали более 1000 магазинов: они были либо поврежены, либо подожжены, либо разграблены. Пострадали 200 продуктовых магазинов, в 30 из них были зафиксированы поджоги. Разграблены «десятки магазинов одежды», 60 магазинов спортивных товаров, более десятка магазинов строительных товаров.

Серьезнейший удар нанесен по пунктам продажи сигарет и табачных изделий. Минэкономики сообщило об ущербе, который погромщики нанесли 436 табачным лавкам. Три четверти из них были разграблены. 10% выведены из строя полностью. Отраслевая федерация предварительно оценила ущерб в 15 млн евро.

В Париже и столичном регионе значительный ущерб нанесен общественному транспорту. Сгорело 39 автобусов и один состав на трамвайных линиях. Поджоги были зафиксированы в нескольких крупных автобусных парках. Разгромлены 10 трамвайных остановок. Предварительный ущерб столичные транспортники оценивают в 16 – 20 миллионов евро.

Наконец, страховые компании Франции на данный момент получили от своих клиентов уже 5800 заявлений об ущербе, нанесенном в ходе беспорядков. Страховые выплаты пострадавшим *частным лицам и бизнесу) оцениваются в сумму «не менее €280 миллионов».

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