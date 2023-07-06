МИД Франции: на саммите НАТО союзники подтвердят поддержку Украины в решающий момент ее наступления
6 июля официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр провела в здании на Quai d'Orsay еженедельный брифинг, в ходе которого сделала несколько заявлений относительно французской позиции на ближайшем саммите НАТО, где в центре внимания будет Украина. Кроме того, госпожа Лежандр прокомментировала перспективы «работы» боевиков «ЧВК Вагнера» в Африке, а также была вынуждена ответить на очередную экстравагантную реплику официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
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Итоги миссии французских криминалистов
Помимо прочего, Лежандр упомянула коммюнике, которое сразу после брифинга официально опубликовал МИД Франции. Оно касается участия французских криминалистов в расследованиях, совершенных российскими оккупационными войсками на территории Украины.
В июне RFI рассказывало, как Франция увеличила помощь украинским властям по сбору доказательств военных преступлений, отправив в Украину две новые команды следователей.
Сегодня МИД указал, что команды завершили свою работу 15 и 25 июня соответственно. Одна команда работала «на месте расположения нефтебазы в Калиновке (Киевской области), которая была поражена двумя российскими ракетами 24 марта 2022 года, в результате чего почти 5 000 тонн нефти вылилось в почву и грунтовые воды».
«Вторая группа, состоящая из экспертов IRCGN (Института криминальных исследований Национальной жандармерии) в области моделирования, оцифровки мест преступлений, беспилотников и взрывчатых веществ, была развернута под эгидой канцелярии прокурора Международного уголовного суда (МУС).
Французские жандармы провели обучение по организации и фиксации сложных мест происшествий для украинских подразделений, действующих как можно ближе к линии фронта.
Они также смогли посетить место разрушенной 26 мая 2023 года больницы в городе Днепре, чтобы помочь украинским следователям применить на практике методы моделирования, представленные во время обучения», — говорится в совместном заявлении МИД и МВД Франции.
«Кроме того, были проведены обследование и оцифровка жилого дома, разрушенного в ночь с 12 на 13 июня 2023 года (в результате российского ракетного удара по жилому дому в Кривом Роге погибло 13 человек, ранено более 30 — Прим. RFI), для сбора следов и доказательств ущерба, нанесенного гражданскому имуществу. Собранные доказательства были переданы МУС и украинским судам для поддержки их расследований», — уточняется в коммюнике.
Наконец, украинским властям было предоставлено оборудование «для документирования и фиксации сложного места происшествия»: «пять комплектов для моделирования, каждый из которых включает компьютер для создания трехмерных цифровых моделей на основе аэрофотоснимков, камеру 360° для создания виртуальных туров по местам происшествия и планшет с возможностями лазерного моделирования».
МВД и МИД пообещали, что Франция будет «и впредь будет поддерживать украинские власти и народ» «в борьбе с безнаказанностью тех, кто несет ответственность за преступления, совершенные Россией в Украине».
В связи с этим Анн-Клер Лежандр упомянула и последнее российское военное преступление, о котором было известно к тому моменту: удар по жилому дому во Львове.
«Франция самым решительным образом осуждает российский ракетный удар, нанесенный вчера вечером по городу Львову (в результате которого погибли по меньшей мере 5 человек и 40 получили ранения — Прим. RFI). Этот удар в очередной раз преднамеренно нанесен по жилому дому, что является грубым нарушением международного гуманитарного права. И как неоднократно подчеркивала министр по делам Европы и иностранных дел мадам Колонна, эти неприемлемые действия представляют собой военные преступления и не должны остаться безнаказанными», — заявила официальная представительница МИД Франции. Подчеркнув еще раз: «Франция будет продолжать оказывать Украине военную поддержку для укрепления возможностей ее противовоздушной обороны, а также поддерживать украинские и международные суды для борьбы с безнаказанностью за подобные преступления».
Продолжение поддержки Украины: Франция надеется на председательство Испании
Официальная представительница французского МИДа также рассказала, что утром 6 июля министр иностранных дел Франции Катрин Колонна «поговорила со своим испанским коллегой» (главой МИД Испании Хосе Мануэлем Альбаресом): «Это была возможность для нее выразить полное доверие Франции по поводу предстоящего председательства Испании в Европейском Союзе (с 1 июля 2023 г. — Прим. RFI). И нашу полную уверенность в том, что испанское председательство будет продолжать продвигать поддержку, которую мы должны оказать Украине».
Франция, Украина и НАТО
Министр Катрин Колонна вместе с президентом Эмманюэлем Макроном примут участие в саммите НАТО 11 и 12 января в Вильнюсе, уточнила г-жа Лежандр: «Очевидно, что Украина будет в центре внимания этого саммита, и эта встреча станет возможностью подтвердить поддержку союзниками Украины в решающий для ее контрнаступления момент. Как вы знаете,
во время разговора с президентом (Зеленским) несколько дней назад президент (Макрон) повторил свое желание, чтобы этот саммит позволил достичь прогресса в связях между Украиной и НАТО, и чтобы он стал возможностью для союзников предоставить Украине более длительную поддержку в плане безопасности».
«Вы слышали, как наши власти очень четко высказались по этому поводу, — министр (Колонна), президент республики (Макрон)… — мы хотим, чтобы Вильнюсский саммит стал положительным сигналом и действительно мог
дать гарантии безопасности — конкретные и ощутимые для Украины, которые позволят противостоять любой угрозе будущей агрессии России против Украины и предотвратить эту будущую агрессию.
Так что это будет частью обсуждения в Вильнюсе», — добавила госпожа Лежандр.
И подчеркнула, что в вопросе предоставления гарантий безопасности для Украины будет и «европейская составляющая» (со стороны ЕС), а кроме того — «поддержка (со стороны различных государств) на двусторонней основе». Франция «собирается подтвердить» такую поддержку на долгосрочную перспективу.
«Речь также идет о предоставлении Украине ощутимых и конкретных элементов в плане (военных) возможностей и поддержки (...). Вы слышали, как министр повторила это еще раз на своей пресс-конференции (с главами МИД) стран Балтии», — подчеркнула представительница французского дипломатического ведомства.
Франция и пропаганда РФ
У представительницы французского дипломатического ведомства спросили, что она думает о сегодняшнем высказывании ее «российской коллеги Марии Захаровой», которая заявила, что оружие, поставленное Западом Украине, якобы оказалось в руках участников недавних беспорядков во Франции. Ответ Анн-Клер Лежандр был коротким, она не стала втягиваться в пропагандистскую игру.
«Я не имею привычки комментировать необоснованные заявления госпожи Захаровой. В данном случае мы, как вы знаете, поставляем оружие Украине в поддержку ее действий по легитимной обороне от незаконной агрессии России на украинской территории», — заявила официальный представитель МИД Франции.
Франция, «ЧВК Вагнера» и Африка
На вопрос, что думают в МИДе Франции по поводу прозвучавшего на прошлой неделе заявления Сергея Лаврова (который сказал, что российские «военнослужащие» продолжат «работу» в ЦАР и Мали), Лежандр ответила: «Что касается вагнеровских наемников, я считаю, что последние элементы показали, в какой степени (…) — это преступная и мафиозная группа, известная не только систематическими нарушениями суверенитета государств, народов, но и прав человека. И я могу только еще раз осудить злоупотребления, о которых Организация Объединенных Наций смогла сообщить в контексте отчета о резне в (малийском населенном пункте) Мура, которая произошла в марте 2022 года, и где причастность наемников „Вагнера“ установлена ООН. Поэтому
сегодня мы говорим странам, которые сделали выбор в пользу „Вагнера“ и, возможно, сожалеют об этом, видя развитие событий последних недель, что пора отмежеваться от него.
И что мы можем только опасаться, что — перед лицом ослабления вагнеровской системы и выявленных недостатков внутри российской системы — грабежи, злоупотребления, которыми занимается вагнеровские наемники, будут только возрастать — в ущерб населению и государствам, которых это касается».
Париж также планирует продолжить оказывать санкционное давление на причастных к этой группировке: «Вы знаете, что мы уже приняли в европейских рамках целый ряд мер и санкций по наказанию наемников этой преступной и мафиозной группировки. Мы продолжаем наши обсуждения с европейскими и другими партнерами по этому вопросу».
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