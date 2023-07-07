Во Франции простились с последним героем высадки в Нормандии

В Уистреаме прошла торжественная церемония прощания с Леоном Готье, последним французским героем высадки в Нормандии, который скончался в понедельник. «Вся его судьба указывает нам путь к спасению нашей родины», — заявил присутствовавший на церемонии президент Франции Эмманюэль Макрон.

В Уистреаме прошла торжественная церемония прощания с Леоном Готье, последним французским героем высадки в Нормандии. 7 июля 2023.

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Леон Готье был последним из доживших до наших дней бойцом легендарного «коммандос Киффера», подразделения из 177 морских пехотинцев, высадившегося на побережье Нормандии. Он скончался 3 июля в возрасте 100 лет.

Церемония прощания прошла на пляже Кольвиль-Монтгомери города Уистреам, где 79 лет назад высадились союзники,чтобы начать освобождение Франции от немецкой оккупации.

Церемония прощания прошла на пляже Кольвиль-Монтгомери города Уистреам. REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

В своей речи президент Франции Эмманюэль Макрон воздал честь «республиканскому духу Сопротивления» Леона Готье, сказав, что его жизнь стала «легендой о том, как обычный человек становится героем».

Президент Франции Эмманюэль Макрон: жизнь Леона Готье стала «легендой о том, как обычный человек становится героем». REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

6 июня 1944 Леон Готье высадился в товарищами на берегу Нормандии. Его первой боевой задачей был захватить бункера казино в Уистреаме. Вторя этой высадке, гроб с телом героя, покрытый французским флагом, пронесли на нормандском пляже члены отряда специального назначения морской пехоты, так называемые «зеленые береты».

Гроб с телом героя пронесли на нормандском пляже члены отряда специального назначения морской пехоты, так называемые «зеленые береты». REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

Гроб с телом героя пронесли на нормандском пляже члены отряда специального назначения морской пехоты, так называемые «зеленые береты». REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

Церемония прощания с Леоном Готье, Уистреам, 7 июля 2023. REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

Церемония прощания с Леоном Готье, Уистреам, 7 июля 2023. REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

Церемония прощания была открыта для публики «в соответствии с пожеланиями Леона Готье и его семьи». Она прошла в присутствии главы правительства Элизабет Борн и многих министров, в том числе министров внутренних дел Жеральда Дарманена и обороны Себастьяна Лекорню.

Церемония прощания прошла в присутствии главы правительства Элизабет Борн и многих министров. REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

Леон Готье жил в Уистреаме с 1990-х годов, где он рассказывал о своих пяти годах войны ученикам средних и старших классов. В своей речи президент Франции почтил память всех 177 членов «коммандос Киффера», которые «были полны решимости пожертвовать своими молодыми жизнями, чтобы история Франции продолжалась».

«На каждом их шагу продвигалась вперед Республика, та, которая объединяет наши судьбы в едином порыве. На каждом шагу продвигалась Франция, которая никогда не перестает быть верной самой себе», — произнес Макрон.

Церемония прощания с Леоном Готье, Уистреам, 7 июля 2023. REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

Церемония прощания с Леоном Готье, Уистреам, 7 июля 2023. REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

Церемония прощания с Леоном Готье, Уистреам, 7 июля 2023. REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

Церемония прощания с Леоном Готье, Уистреам, 7 июля 2023. REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

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