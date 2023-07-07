Франция «с пониманием» отнеслась к поставкам Украине кассетных боеприпасов
МИД Франции в пятницу, 7 июля, прокомментировал новость о том, что власти США решили поставить украинской армии кассетные боеприпасы.
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Французское министерство иностранных дел подчеркнуло, что «как государство участник Конвенции Осло*, Франция обязалась не производить и не применять кассетные боеприпасы и препятствовать их использованию. Франция соблюдает свои обязательства в этой области».
Но «ни Соединенные Штаты, ни Украина не являются участниками Конвенции Осло и поэтому не связаны ее положениями», и «мы понимаем компромисс, к которому пришли Соединенные Штаты в их желании помочь Украине в осуществлении ее законной обороны перед лицом незаконной агрессии, развязанной Россией», — заявила официальный представитель МИД Франции.
Ранее сегодня стало известно, что Германия выступает против отправки кассетных боеприпасов Украине, — об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не будет поставлять кассетные боеприпасы.
Ранее газета Washington Post и агентство Assосiated Press рассказали о том, что после «нескольких месяцев раздумий» в Вашингтоне решили выполнить запрос Киева о поставках таких боеприпасов.
Решение было принято в момент, когда Киев и его союзники обеспокоены медлительностью украинского контрнаступления и опасаются нехватки боеприпасов, подчеркнула газета WP. Ожидается, что официально о поставках Украине кассетных боеприпасов будет объявлено в течение дня.
*Конвенция по кассетным боеприпасам (англ. Convention on Cluster Munitions, CCM). Международный договор, который запрещает использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов, то есть таких, которые разбрасывают множество разрывных суббоеприпасов. Подписание конвенции началось 3 декабря 2008 в Осло. К настоящему моменту ее подписали 108 государств. Украина и Россия, которые, по сообщениям СМИ, уже широко применяют это оружие, не подписали конвенцию, так же, как и восемь из 31 страны-члена НАТО, включая США.
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