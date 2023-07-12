В Париже скончался один из величайших романистов XX века Милан Кундера

Французский писатель чешского происхождения Милан Кундера ушел 11 июля на 95-м году жизни. О его кончине 12 июля объявило чешское телевидение, и после этого новость разлетелась по всему свету. Его самые известные произведения «Невыносимая легкость бытия», «Шутка», «Книга смеха и забвения», «Вальс на прощание» были переведены на десятки языков. Милан Кундера неоднократно становился номинантом Нобелевской премии по литературе, но так ее и не получил. Зато получил всемирное признание.

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Милан Кундера родился в 1929 году в чехословацком Брно. Отец Милана был пианистом, музыковедом и ректором городского университета. Окончив школу в 1948 году, Милан учился на философском факультете Карлова университета в Праге и киноведческом факультете Пражской академии музыкального искусства. После этого работал ассистентом и позже профессором академии на факультете кино, преподавал мировую литературу.

Вступив в 1948 году в Коммунистическую партию Чехословакии, он был из нее исключен в 1950-м за «антипартийную деятельность и индивидуалистские тенденции».

В 1953 году Кундера опубликовал свою первую книгу, но стал известен после выпуска собрания стихов и выхода трех частей цикла новелл «Смешные любови», написанных и опубликованных с 1958 по 1968 год. В его первом романе «Шутка» (1967) речь идет о положении чешской интеллигенции в условиях советской действительности.

В 1968 году Кундера принимал участие в ряде демонстраций и собраний протеста, за что был лишен возможности преподавать. Его книги были изъяты из всех библиотек Чехословакии. В 1970 году по обвинению в соучастии в революционных событиях был повторно исключен из партии, ему было запрещено публиковаться.

В 1970 году Кундера заканчивает второй роман «Жизнь не здесь», который был издан в 1973 году в Париже. В 1975 году его приглашают преподавать в университет города Ренн (Бретань). После публикации в 1978 году четвертого романа Кундеры «Книга смеха и забвения», его лишают чешского гражданства. Следующие за этой книгой романы были запрещены для издания в Чехословакии. В 1981 году Кундера получает французское гражданство.

Действие самого известного романа Кундеры – «Невыносимая легкость бытия» — написанного в 1982 году и впервые опубликованного двумя годами позже, происходит в 1968 году в Праге. Этот роман подарил Кундере всемирное признание. В 1988 году на экраны вышел одноименный фильм, получивший две номинации на Оскар и премию Британской киноакадемии за лучший адаптированный сценарий.

Роман «Бессмертие» (1990) — последний, написанный им на чешском языке. С начала 1990-х годов Кундера пишет по-французски.

В 2019 году Кундере вернули чешское гражданство. Встреча с послом Чехии Петром Друлаком прошла в доме писателя во Франции 28 ноября. По словам Друлака, он от лица всей Чехии извинился перед Кундерой «за нападки, которые тот переносил годами».

Milan Kundera à l'anniversaire de la revue La règle du jeu, à Paris, le 30 novembre 2010. AFP - MIGUEL MEDINA

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