Эмманюэль Макрон: Вильнюсский саммит подтвердил «путь в НАТО» для Украины

Отвечая на вопрос во время пресс-конференции на саммите НАТО в Вильнюсе о пока отдаленной перспективе вступления Украины в Североатлантический альянс, Эмманюэль Макрон сказал, что «со стороны украинского президента законно быть требовательным, потому что он сражается, потому что сражается его армия, и он защищает целостность своей территории и суверенитет своего народа».

Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции на саммите НАТО в Вильнюсе, 12 июля 2023.

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Президент Франции так обосновал нынешнюю форму западной поддержки Киева: «быть на его стороне, полностью защищать Украину, применять санкции против России, избегать любой эскалации и расширения этого конфликта и сделать это, сохраняя при этом единство всех союзников».

По его словам, саммит НАТО в Вильнюсе позволил сделать «краткосрочные военные обязательства», включая поставку Парижем ракет дальнего радиуса действия Scalp, которые «помогут изменить характер этого контрнаступления». Что же касается «долгосрочных военных обязательств» по поставкам оружия, то Эмманюэль Макрон выразил готовность помогать Украине вплоть до ее победы. «Даже если мы вступим в войну на истощение, мы будем вместе (с Украиной – ред.)», – сказал он.

Несмотря на отсутствие конкретных обещаний по вхождению Украины в НАТО, президент считает, что саммит подтвердил «путь Украины» в Альянс: «Безопасность нашего континента не может быть предметом переговоров без гарантий безопасности для Украины и без этого членства».

«На мой взгляд, мы сделали то, что должны были сделать, сохранив единство всех союзников, что очень важно», — подчеркнул он.

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