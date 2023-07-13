Французские власти пытаются сделать все возможное, чтобы избежать нового всплеска насилия, которое недавно сотрясло Францию. В преддверии Национального праздника 14 июля министр внутренних дел Жеральд Дарманен собрал специальную пресс-конференцию, на которой представил «исключительные» меры по охране порядка на будущие выходные.

В День взятия Бастилии во Франции будут дежурить 130 000 полицейских и жандармов.

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Около 130 тысяч военных, полицейских и жандармов, элитные подразделения и бронетехника на мостах через Сену: с вечера четверга до утра субботы во Франции будут приняты особые меры по охране порядка. После недавних волнений правительство попытается сдержать «традиционные» инциденты празднования 14 июля.

Так, вечером в пятницу в различных городах Франции будут мобилизованы 45 тысяч полицейских и военных, в том числе около 10 тысяч в столичном регионе – столько же, сколько понадобилось для дежурства во время беспорядков неделю назад.

«Как и 10 дней назад, спецназы полиции (GIGN) и жандермерии (BRI), вертолеты, беспилотники и бронемашины будут развернуты повсюду на территории», — сказал во время пресс-конференции глава МВД Жеральд Дарманен. Кроме того, 34 тысячи пожарных будут мобилизованы днем и 40 тысяч ночью для быстрого реагирования.

«Мы ничего не боимся, мы просто осторожны», — заверил в четверг в интервью телеканалу BFMTV префект полиции Парижа Лоран Нуньес, добавив, что беспорядки являются «к сожалению, часть традиции» праздника 14 июля.

Находясь на саммите НАТО в Вильнюсе, Эмманюэль Макрон пообещал действовать «с большой решимостью» в случае возникновения инцидентов.

По словам источника в службе безопасности, особое внимание будет уделено регионам Иль-де-Франс, Севера Франции в районе Лиона.

Помимо этого, было решено остановить работу наземного транспорта по всей стране: за некоторыми исключениями, автобусы и трамваи будут циркулировать до 22:00 вечера и до 21:00 в Париже и его пригородах.

Власти нескольких городов решили отказаться от традиционных фейерверков и балов, особенно в Иль-де-Франс и на севере страны. При этом, «никакие торжества не были отменены по требованию министерства», — прокомментировал эти решения глава МВД Жеральд Дарманен.

В столице, как обычно, пройдет праздничный салют в пятницу вечером у Эйфелевой башни. Ему будет предшествовать большой симфонический концерт Национального оркестра Франции на Марсовом поле.

Власти подтвердили свою решимость обеспечить соблюдение указа, запрещающего вплоть до субботы продажу всех пиротехнических изделий, так как они использовались участниками беспорядков в качестве оружия против полиции или для поджога зданий. Всего с начала беспорядков 27 июня было полицией было изъято 150 тысяч пиротехнических минометов, заявил в минувшую среду Жеральд Дарманен.

Запрет на продажу пиротехники вызывает сомнения у ее производителей, так как, по их мнению, он подпитывает «черный рынок» – в последние недели значительно увеличилась продажа пиротехники в интернете, в частности, в социальных сетях Snapchat и Telegram.

В прошлом году было мобилизовано около 125 000 полицейских и жандармов. Инциденты, произошедшие на фоне Национального праздника, привели к 807 задержаниям, 749 возгораниям автомобилей и 55 ранениям в рядах полиции, в основном в крупных городах, а также в Дижоне, Руане, Безансоне и Гавре.

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