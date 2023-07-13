Как Франция модернизирует свои танки Leclerc

До конца этого десятилетия все 200 танков Leclerc, стоящих на вооружении французской армии, пройдут полную модернизацию. Работы по переоснащению машин, стоящих на вооружении с 1993 года, идут полным ходом на заводе в Роане франко-германского оборонного консорциума KNDS. На этом предприятии побывали военный обозреватель RFI Франк Александр и корреспондент газеты Le Monde Седрик Пьетралунга.

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В рамках программы модернизации, запущенной в 2015 году, основные боевые танки французской армии Leclerc ремонтируют и переоснащают на заводе в городе Роан, в центре страны (департамент Луара). Это предприятие принадлежит франко-германскому консорциуму KNDS, который был создан восемь лет назад в результате слияния французского оборонного производителя Nexter и немецкого концерна Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Именно компания Nexter была производителем танков Leclerc, которые тридцать лет назад называли одними из лучших основных боевых танков в мире. В 2007 году производство этих машин было прекращено из-за отсутствия заказов. Nexter выпустил в общей сложности 406 танков Leclerc для французской армии, а также 388 единиц на экспорт — в Саудовскую Аравию.

Теперь на заводе в Роане одновременно порядка десяти танков проходят полную модернизацию. На доведение каждой машины до современного уровня оснащения необходимо около полугода. Модернизированный танк получает серийное наименование Leclerc XLR.

Мастер цеха Тома пояснил RFI, что на предприятие поступают машины из полков и учебных полигонов. На заводе проводится полная разборка танка на четыре основных узла: шасси, башня, гусеницы и силовой агрегат (двигатель, коробка передач, система охлаждения). «Все компоненты будут демонтированы, а затем собраны заново, с новым, более современным оборудованием», — пояснил журналистам мастер.

Так, на обновленных танках устанавливают систему управления и обмена информацией Scorpion, которая внедряется во французских сухопутных силах. Своего рода закрытая интернет-сеть, система Scorpion должна связывать и координировать все наземные подразделения на поле боя: бронетехнику, пехотинцев и беспилотники.

Большую работу на танках Leclerc проводят по усилению бронезащиты. Как объяснил журналистам руководитель программы танковой модернизации в концерне KNDS Жерар Гризери, усиливается «боковая защита» добавлением «комплекта Azur» (защита, в том числе, от противотанковых гранатометов). Танк получает новую противоминную защиту под днищем.

Танк Leclerc на модернизации. Завод компании Nexter (франко-немецкий концерн KNDS) в Роане 4 июля 2023. AFP - OLIVIER CHASSIGNOLE

На башне устанавливают 7,62-мм пулемет — с дистанционным управлением из кабины (чего не было раньше на французских танках). Leclerc оснащается системой постановки электронных помех Barage производства компании Thales для предотвращения дистанционного приведения в действие боеприпасов. Со всем этим дополнительным оснащением общая масса танка увеличивается с 57 до 63 тонн. Как признают в концерне KNDS, в новой версии танк «приближается к своему пределу» по соотношению «массы и мощности» его двигателя (1500 л.с.).

«После модернизации Leclerc по-прежнему останется одним из лучших основных боевых танков в мире», — отмечает в интервью RFI Франсуа Грошани, один из руководителей подразделения гусеничной бронетехники концерна KNDS.

«Leclerc вновь уравнивается со своими конкурентами. Он по-прежнему остается очень хорошей машиной. По своей огневой мощи и компактности это один из немногих танков в мире, оснащенный автоматической системой заряжания, на борту которого находится всего три члена экипажа, в то время как на большинстве другой техники экипаж по-прежнему состоит из четырех человек. Мы заменили систему заряжания боеприпасов на автоматическую, что обеспечило компактность, которая является отличительной чертой французской военной техники», — объяснил RFI Франсуа Грошани.

Как отмечает LeMonde, в обновленной версии Leclerc решено сохранить лишь основной боекомплект из 22 снарядов, находящийся внутри башни. Внешний (дополнительный) контейнер на 18 боеприпасов с танка сняли из-за необходимости ограничить массу машины.

Также отмечается, что программа модернизации основного боевого танка французских сил утверждалась еще в 2015 году и была основана во многом на опыте военной операции в Афганистане.

Так, на новом Leclerc не предусмотрена установка так называемой системы «hard kill», позволяющей перехватывать противотанковые ракеты. На немецком Leopard 2, израильском Merkava и американском Abrams M1 такую систему устанавливают. Не планируется оснащать французский танк лазерными или инфракрасными детекторами, предупреждающими экипаж, что машина находится под прицелом.

Танки Leclerc на модернизации. Завод компании Nexter (франко-немецкий концерн KNDS) в Роане 4 июля 2023. AFP - OLIVIER CHASSIGNOLE

Военный обозреватель RFI Франк Александр об одной серьезной опасности для танков на современном поле боя, которую выявила война России против Украины. Это беспилотники, которые активно применяются для поражения бронетехники. Но программой модернизации танков Leclerc средства борьбы с дронами (пока) не предусмотрены.

На замечания о различных «недостатках» обновленного танка представитель концерна KNDS Жерар Гризери отвечает: «Танк — это не рождественская елка. Мы не пытаемся разместить на нем наибольшее число устройств. Наша цель — получить эффективную и незаметную машину».

Танк Leclerc на учениях 1 мая 2023. © AFP / FRANCOIS NASCIMBENI

Модернизированный Leclerc XLR останется на вооружении армии Франции до появления нового основного боевого танка. Им должна стать машина с условным названием MGCS (Main Ground Combat System). Речь идет о франко-германском проекте создания основного боевого танка будущего, который придет на смену «Леклерам» и «Леопардам». Участники проекта — концерны KNDS и Rheinmetall. Согласно официальным планам, новая машина (являющаяся частью целой системы средств наземного боя) должна появиться в 2035 году. Однако на пути проекта уже давно возникают многочисленные сложности и разногласия (между производителями, правительствами двух стран, а также военными).

В апреле на слушаниях в Национальном собрании Франции генерал Пьер Шилль, главком сухопутных сил страны, признал, что «краткосрочной целью» военных является продление срока службы Leclerc «до 2040 или 2045 года». Почтенный французский танк имеет все шансы «отпраздновать» в строю свой полувековой юбилей.

Французские танки Leclerc на параде в Париже в День взятия Бастилии, 14 июля 2014 г. © AP / Francois Mori

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