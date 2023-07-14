Парад 14 июля: День взятия Бастилии — в фотографиях

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Франция отметила свой национальный праздник 14 июля традиционным военным парадом на Елисейских полях. Самые яркие фотографии главного торжества, проходящего в День взятия Бастилии, — в подборке RFI.

Пилотажная группа Patrouille de France французских ВВС. Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023.

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Президент и главнокомандующий: Эмманюэль Макрон на параде

Перед началом парад в День взятия Бастилии французский президент торжественно проезжает по Елисейским полям от Триумфальной арки до площади Согласия. Его сопровождают всадники Республиканской гвардии. В командной машине рядом с президентом Эмманюэлем Макроном — глава Генерального штаба французских вооруженных сил Тьерри Бюркар.

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Французский триколор в небе: парад открывает Patrouille de France

Пилотажная группа французских ВВС — Patrouille de France — традиционно открывает парад 14 июля пролетом над Елисейскими полями. В этом году элитное подразделение празднует свое 70-летие.

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Пилотажная группа Patrouille de France французских ВВС. Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. AP - Christophe Ena

Индия — почетный гость французского парада 14 июля 2023 года

Индийские военные открыли парад в День взятия Бастилии в качестве почетных гостей. На трибуне — французский президент Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. AP - Aurelien Morissard

Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. © REUTERS / GONZALO FUENTES

Военные из Индии на параде на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. AP - Christophe Ena

Военные из Индии на параде на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. Колонна военнослужащих индийских сухопутных сил. AP - Aurelien Morissard

Военные из Индии на параде на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. Колонна военнослужащих индийских ВВС. REUTERS - GONZALO FUENTES

Военные из Индии на параде на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. Колонна военнослужащих индийских ВМС. AP - Christophe Ena

Французская армия в пешем и конном строю

Конная Республиканская гвардия сопровождает президента Франции перед началом парада, а также завершает воинский праздник 14 июля.

Военный парад на Елисейских полях 14 июля. Всадники Республиканской гвардии (фото 2022 года). REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. © AP / Christophe Ena

Французский Иностранный легион — в традиционных фартуках — проходит по Елисейским полям своим особым замедленным маршевым шагом.

Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. REUTERS - GONZALO FUENTES

Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. REUTERS - GONZALO FUENTES

В первых рядах на параде 14 июля по традиции идут курсанты знаменитой Политехнической школы (École Polytechnique), одного из самых престижных высших учебных заведений Франции. Самый узнаваемый элемент их парадной формы — шапки-двууголки. Девиз школы со времен Наполеона — «Ради Отечества, Наук и Славы» (Pour la Patrie, les Sciences et la Gloire).

Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. REUTERS - GONZALO FUENTES

Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. AP - Christophe Ena

Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. AP - Aurelien Morissard

Следом за курсантами многочисленных военных училищ Франции на параде идут боевые подразделения сухопутных сил, ВВС и военно-морского флота. На фото — солдаты специального соединения, обеспечивающего морские десантные операции с высадкой войск на побережье противника.

Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. REUTERS - GONZALO FUENTES

Военная техника армии Франции на Елисейских полях

Парад 14 июля неизменно остается смотром военной техники, стоящей на вооружении французских сил.

Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. AP - Christophe Ena

По Елисейским полям прошли самоходные артиллерийские установки CAESAR. Эти САУ стоят на вооружении армии Украины и воюют на фронте против российских оккупационных сил.

Французские САУ CAESAR и бронетранспортеры VAB на параде 14 июля 2023. Эти виды вооружений Франция передала армии Украины в рамках программы военной помощи. REUTERS - GONZALO FUENTES

Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. REUTERS - GONZALO FUENTES

Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. AP - Christophe Ena

Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. AP - Christophe Ena

Впервые в параде 14 июля приняли участие легкие многоцелевые бронетранспортеры «Serval», которые армия Франции начала получать в прошлом году.

Легкие многоцелевые бронетранспортеры «Serval» на параде 14 июля 2023. («Serval» VBMR-L — véhicule blindé multirôle légèr) AFP - LUDOVIC MARIN

Второй год подряд французские военные показали еще одну новинку — разведывательно-боевые машины «Jaguar», которые приходят на смену колесным танкам AMX-10 RC, переданным Украине в рамках программы военной помощи.

Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. via REUTERS - POOL

В этот раз на главном парижском проспекте можно было увидеть основной боевой танк французской армии Leclerc. Эта тяжелая техника теперь нечасто участвует в парадах 14 июля.

Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. AP - Aurelien Morissard

В авиационной части парада участвовало 66 самолетов французских ВВС.

Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. AP - Christophe Ena

Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. AP - Christophe Ena

В небе над Парижем также пролетели 27 вертолетов армии Франции.

Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. REUTERS - GONZALO FUENTES

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