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Парад 14 июля: День взятия Бастилии — в фотографиях

Франция отметила свой национальный праздник 14 июля традиционным военным парадом на Елисейских полях. Самые яркие фотографии главного торжества, проходящего в День взятия Бастилии, — в подборке RFI.

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Пилотажная группа Patrouille de France французских ВВС. Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023.
Пилотажная группа Patrouille de France французских ВВС. Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. REUTERS - GONZALO FUENTES
RFI
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Президент и главнокомандующий: Эмманюэль Макрон на параде

Перед началом парад в День взятия Бастилии французский президент торжественно проезжает по Елисейским полям от Триумфальной арки до площади Согласия. Его сопровождают всадники Республиканской гвардии. В командной машине рядом с президентом Эмманюэлем Макроном — глава Генерального штаба французских вооруженных сил Тьерри Бюркар.

Французский триколор в небе: парад открывает Patrouille de France

Пилотажная группа французских ВВС — Patrouille de France — традиционно открывает парад 14 июля пролетом над Елисейскими полями. В этом году элитное подразделение празднует свое 70-летие.

Пилотажная группа Patrouille de France французских ВВС. Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023.
Пилотажная группа Patrouille de France французских ВВС. Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. AP - Christophe Ena

Индия — почетный гость французского парада 14 июля 2023 года

Индийские военные открыли парад в День взятия Бастилии в качестве почетных гостей. На трибуне — французский президент Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023.
Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. AP - Aurelien Morissard
Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023.
Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. © REUTERS / GONZALO FUENTES
Военные из Индии на параде на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023.
Военные из Индии на параде на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. AP - Christophe Ena
Военные из Индии на параде на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. Колонна военнослужащих индийских сухопутных сил.
Военные из Индии на параде на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. Колонна военнослужащих индийских сухопутных сил. AP - Aurelien Morissard
Военные из Индии на параде на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. Колонна военнослужащих индийских ВВС.
Военные из Индии на параде на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. Колонна военнослужащих индийских ВВС. REUTERS - GONZALO FUENTES
Военные из Индии на параде на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. Колонна военнослужащих индийских ВМС.
Военные из Индии на параде на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. Колонна военнослужащих индийских ВМС. AP - Christophe Ena

Французская армия в пешем и конном строю

Конная Республиканская гвардия сопровождает президента Франции перед началом парада, а также завершает воинский праздник 14 июля.

Военный парад на Елисейских полях 14 июля. Всадники Республиканской гвардии (фото 2022 года).
Военный парад на Елисейских полях 14 июля. Всадники Республиканской гвардии (фото 2022 года). REUTERS - SARAH MEYSSONNIER
Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023.
Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. © AP / Christophe Ena

Французский Иностранный легион — в традиционных фартуках — проходит по Елисейским полям своим особым замедленным маршевым шагом.

Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023.
Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. REUTERS - GONZALO FUENTES
Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023.
Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. REUTERS - GONZALO FUENTES

В первых рядах на параде 14 июля по традиции идут курсанты знаменитой Политехнической школы (École Polytechnique), одного из самых престижных высших учебных заведений Франции. Самый узнаваемый элемент их парадной формы — шапки-двууголки. Девиз школы со времен Наполеона — «Ради Отечества, Наук и Славы» (Pour la Patrie, les Sciences et la Gloire).

Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023.
Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. REUTERS - GONZALO FUENTES
Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023.
Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. AP - Christophe Ena
Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023.
Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. AP - Aurelien Morissard

Следом за курсантами многочисленных военных училищ Франции на параде идут боевые подразделения сухопутных сил, ВВС и военно-морского флота. На фото — солдаты специального соединения, обеспечивающего морские десантные операции с высадкой войск на побережье противника.

Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023.
Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. REUTERS - GONZALO FUENTES

Военная техника армии Франции на Елисейских полях

Парад 14 июля неизменно остается смотром военной техники, стоящей на вооружении французских сил.

Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023.
Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. AP - Christophe Ena

По Елисейским полям прошли самоходные артиллерийские установки CAESAR. Эти САУ стоят на вооружении армии Украины и воюют на фронте против российских оккупационных сил.

Французские САУ CAESAR и бронетранспортеры VAB на параде 14 июля 2023. Эти виды вооружений Франция передала армии Украины в рамках программы военной помощи.
Французские САУ CAESAR и бронетранспортеры VAB на параде 14 июля 2023. Эти виды вооружений Франция передала армии Украины в рамках программы военной помощи. REUTERS - GONZALO FUENTES
Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023.
Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. REUTERS - GONZALO FUENTES
Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023.
Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. AP - Christophe Ena
Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023.
Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. AP - Christophe Ena

Впервые в параде 14 июля приняли участие легкие многоцелевые бронетранспортеры «Serval», которые армия Франции начала получать в прошлом году.

Легкие многоцелевые бронетранспортеры «Serval» на параде 14 июля 2023. («Serval» VBMR-L — véhicule blindé multirôle légèr)
Легкие многоцелевые бронетранспортеры «Serval» на параде 14 июля 2023. («Serval» VBMR-L — véhicule blindé multirôle légèr) AFP - LUDOVIC MARIN

Второй год подряд французские военные показали еще одну новинку — разведывательно-боевые машины «Jaguar», которые приходят на смену колесным танкам AMX-10 RC, переданным Украине в рамках программы военной помощи.

Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023.
Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. via REUTERS - POOL

В этот раз на главном парижском проспекте можно было увидеть основной боевой танк французской армии Leclerc. Эта тяжелая техника теперь нечасто участвует в парадах 14 июля.

Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023.
Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. AP - Aurelien Morissard

В авиационной части парада участвовало 66 самолетов французских ВВС.

Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023.
Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. AP - Christophe Ena
Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023.
Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. AP - Christophe Ena

В небе над Парижем также пролетели 27 вертолетов армии Франции.

Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023.
Военный парад на Елисейских полях в Париже 14 июля 2023. REUTERS - GONZALO FUENTES

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