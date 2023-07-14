Парад 14 июля: День взятия Бастилии — в фотографиях
Франция отметила свой национальный праздник 14 июля традиционным военным парадом на Елисейских полях. Самые яркие фотографии главного торжества, проходящего в День взятия Бастилии, — в подборке RFI.
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Президент и главнокомандующий: Эмманюэль Макрон на параде
Перед началом парад в День взятия Бастилии французский президент торжественно проезжает по Елисейским полям от Триумфальной арки до площади Согласия. Его сопровождают всадники Республиканской гвардии. В командной машине рядом с президентом Эмманюэлем Макроном — глава Генерального штаба французских вооруженных сил Тьерри Бюркар.
Французский триколор в небе: парад открывает Patrouille de France
Пилотажная группа французских ВВС — Patrouille de France — традиционно открывает парад 14 июля пролетом над Елисейскими полями. В этом году элитное подразделение празднует свое 70-летие.
Индия — почетный гость французского парада 14 июля 2023 года
Индийские военные открыли парад в День взятия Бастилии в качестве почетных гостей. На трибуне — французский президент Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Французская армия в пешем и конном строю
Конная Республиканская гвардия сопровождает президента Франции перед началом парада, а также завершает воинский праздник 14 июля.
Французский Иностранный легион — в традиционных фартуках — проходит по Елисейским полям своим особым замедленным маршевым шагом.
В первых рядах на параде 14 июля по традиции идут курсанты знаменитой Политехнической школы (École Polytechnique), одного из самых престижных высших учебных заведений Франции. Самый узнаваемый элемент их парадной формы — шапки-двууголки. Девиз школы со времен Наполеона — «Ради Отечества, Наук и Славы» (Pour la Patrie, les Sciences et la Gloire).
Следом за курсантами многочисленных военных училищ Франции на параде идут боевые подразделения сухопутных сил, ВВС и военно-морского флота. На фото — солдаты специального соединения, обеспечивающего морские десантные операции с высадкой войск на побережье противника.
Военная техника армии Франции на Елисейских полях
Парад 14 июля неизменно остается смотром военной техники, стоящей на вооружении французских сил.
По Елисейским полям прошли самоходные артиллерийские установки CAESAR. Эти САУ стоят на вооружении армии Украины и воюют на фронте против российских оккупационных сил.
Впервые в параде 14 июля приняли участие легкие многоцелевые бронетранспортеры «Serval», которые армия Франции начала получать в прошлом году.
Второй год подряд французские военные показали еще одну новинку — разведывательно-боевые машины «Jaguar», которые приходят на смену колесным танкам AMX-10 RC, переданным Украине в рамках программы военной помощи.
В этот раз на главном парижском проспекте можно было увидеть основной боевой танк французской армии Leclerc. Эта тяжелая техника теперь нечасто участвует в парадах 14 июля.
В авиационной части парада участвовало 66 самолетов французских ВВС.
В небе над Парижем также пролетели 27 вертолетов армии Франции.
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