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Парад 14 июля в Париже: прямая трансляция с Елисейских полей

День национального праздника Франции 14 июля в столице начинается с традиционного военного парада. В этом году почетным гостем праздника Французской Республики стала Индия. Официальным девизом парада стали слова «Nos forces morales» о силе духа, «моральной силе» французской нации в ее истории. Этот девиз стал напоминанием о 80-летней годовщине создания Национального совета французского Сопротивления в годы Второй мировой войны, а также учреждения генералом Шарлем де Голлем медали Сопротивления.

Военный парад на Елисейских полях 14 июля. Всадники Республиканской гвардии (фото 2022 года). REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

RFI

Реклама Читать далее Прямая трансляция военного парада на Елисейских полях в день Национального праздника Франции 14 июля 2023 года. Первый телеканал французского телевидения TF-1 (с комментариями). Прямая трансляция военного парада на Елисейских полях в Youtube-канале администрации президента Франции. РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями