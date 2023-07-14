ФРАНЦИЯ

Дух стойкости и Сопротивления: как прошел военный парад в Париже 14 июля

День национального праздника Франции 14 июля в Париже начался с традиционного военного парада. Официальным его девизом в 2023 году стали слова «Nos forces morales» — о силе духа, «моральной силе» французской нации в ее истории. Этот девиз стал напоминанием о 80-летней годовщине создания Национального совета французского Сопротивления в годы Второй мировой войны, о гибели Жана Мулена, а также об учреждении Шарлем де Голлем медали Сопротивления. Почетным иностранным гостем праздника Французской Республики стала Индия: в параде участвовали 240 индийских военных и самолеты индийских ВВС, за которыми с трибуны наблюдал премьер-министр страны Нарендра Моди, прибывший в Париж с двухдневным визитом.

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Пилотажная группа Patrouille de France французских ВВС открывает парад 14 июля 2023 года. Элитное подразделение французских летчиков-асов отмечает свое 70-летие.
Пилотажная группа Patrouille de France французских ВВС открывает парад 14 июля 2023 года. Элитное подразделение французских летчиков-асов отмечает свое 70-летие. REUTERS - GONZALO FUENTES
Дмитрий Гусев
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Дух стойкости и Сопротивления

В 2023 году военный парад на Елисейских полях в День взятия Бастилии прошел под девизом «Nos forces morales» (букв. — наши моральные силы). Слова о силе духа французской нации стали напоминанием об отмечаемой в этом году 80-летней годовщине создания Национального совета французского Сопротивления. В 1943 году — в разгар Второй мировой войны — этот совет объединил под началом генерала Шарля де Голля французов, которые не сдались и решили продолжать борьбу против нацистской оккупации.

«Марсельеза» звучит в память о героях, награжденных медалью Сопротивления в годы Второй мировой войны. 14 июля 2023 года

Объединил разрозненные подпольные ячейки в единую силу — движение Сопротивления — Жан Мулен, погибший 80 лет назад — 8 июля 1943 года — после жестоких пыток в отделении гестапо французского Лиона. Память Жана Мулена почтили во время заключительной части торжественных мероприятий. На площади Согласия, где  выступлениями оркестров открывается и завершается парад, было зачитано знаменитое письмо героя Сопротивления, написанное матери и сестре 15 июня 1940 года со словами, вошедшими в историю: «Я до сих пор и не знал, насколько легко исполнять свой долг, когда тебе угрожает опасность».

►►►Смотреть полную трансляцию военного парада в Париже 14 июля 2023 года

Наконец, в том же 1943 году генерал де Голль учредил медаль Сопротивления (La médaille de la Résistance française), которой были награждены более 65 тысяч человек. Из них почти 26 тысяч героев — посмертно.

Хор армии Франции исполняет «Песню партизан» на параде 14 июля 2023 года

На площади Согласия перед президентской трибуной хор армии Франции исполнил знаменитую «Песню партизан» (LeChantdespartisans), которая была гимном движения Сопротивления. Ее первоначальный текст был написан по-русски Анной Марли (Смирновой-Марли). Французский вариант вышел из-под пера писателя и журналиста Жозефа Кесселя и его племянника Мориса Дрюона, ставшего после войны знаменитым писателем.

В этом году в военном параде 14 июля приняли участие 6500 человек. Помимо военных всех родов войск и курсантов, по главному парижскому проспекту традиционно прошли сотрудники полиции и жандармерии, а также пожарные. В моторизованных колоннах было почти 160 единиц техники, а также 60 мотоциклов. Участниками парада стал 200 всадников Республиканской гвардии. В авиационной части парада армия показала 66 самолетов и 27 вертолетов.

Война в Украине и 14 июля во Франции

Второй год Франция отмечает национальный праздник на фоне полномасштабной войны, которую ведет путинская Россия против Украины. В 2022 году парад на Елисейских полях прошел под знаком солидарности с Украиной и союзниками по НАТО. Почетными гостями были подразделения девяти стран Восточной и Центральной Европы (государств Балтии, Польши, Венгрии, Болгарии, Чехии, Словакии и Румынии). Чествовали тогда французских солдат, отправленных для усиления восточного фланга Альянса. 

В 2023 году о войне в Украине, сопротивлении украинской армии и российской агрессии постоянно говорили в комментариях к прямой трансляции парада на всех телеканалах Франции.

Французские САУ CAESAR и бронетранспортеры VAB на параде 14 июля 2023. Эти виды вооружений Франция передала армии Украины в рамках программы военной помощи.
Французские САУ CAESAR и бронетранспортеры VAB на параде 14 июля 2023. Эти виды вооружений Франция передала армии Украины в рамках программы военной помощи. REUTERS - GONZALO FUENTES

На параде французская армия вновь продемонстрировала вооружения, которые помогают ВСУ сдерживать агрессию РФ и вести трудное и кровавое контрнаступления. По Елисейским полям проследовали самоходные артиллерийские установки CAESAR, воюющие на фронте (в этом году число французских САУ на вооружении украинских сил составит 30 единиц). В параде приняли участие пусковые установки зенитно-ракетного комплекса SAMP/T Mamba. Эта современная ЗРК франко-итальянского производства, способная сбивать российские баллистические ракеты, уже защищает небо Украины.

Индийские гости на празднике Французской Республики

Ни один военный парад 14 июля не обходится без почетных иностранных гостей-участников. В 2023 году на торжества приглашена Индия — по случаю 25-летия заключения стратегического партнерства между Парижем и Нью-Дели.

Старт этому партнерству 26 января 1998 года дал визит в Индию тогдашнего французского президента Жака Ширака. Чтобы отметить юбилей тесного сотрудничества в военной сфере, а также в области ядерной энергетики, освоения космоса и безопасности, во Францию с двухдневным визитом прибыл индийский премьер-министр Нарендра Моди.

240 военнослужащих армии Индии на параде 14 июля в Париже

240 военных армии Индии — ее сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил — открыли парад на Елисейских полях. А в небо вместе с французскими пилотами поднялись летчики индийских ВВС. В воздушной части парада они пролетели над Парижем на боевых самолетах Rafale французского производства. 36 этих истребителей четвертого поколения Индия заказала у французского концерна Dassault Aviation в 2016 году. В ходе нынешнего визита Моди в Париж индийское министерство обороны объявило о принципиальном решении заказать у Франции еще 26 самолетов Rafale — в версии для военно-морских сил — для размещения на первом индийском авианосце «Викрант», поставленном на вооружение в прошлом году. Индия также решила заказать у Франции еще три подводных лодки класса Scorpène в дополнение к шести закупленным ранее в рамках контракта, предполагающего частичную передачу технологий.

Воинские юбилеи и традиции на параде 14 июля

По традиции парад на Елисейских полях стал поводом отпраздновать и целый ряд исключительно воинских, армейских годовщин.

Всадники Республиканской гвардии на параде 14 июля 2023 года.

70-летний юбилей отметила пилотажная группа Patrouille de France французских ВВС. Ее пилоты традиционно открыли парад, раскрасив небо над Елисейскими полями в сине-бело-красные цвета флага Франции.

Пилотажная группа Patrouille de France французских ВВС на параде 14 июля 2023.

80 лет исполнилось элитному подразделению французской армии — Первому ударному парашютно-десантному батальону. Bataillon de choc был создан в 1943 году в Алжире как подразделение спецназовцев-десантников. Двадцать лет спустя на базе батальона был создан Национальный центр подготовки коммандос (Centre national d'entraînement commando) в департаменте Восточные Пиренеи.

80-летний юбилей на параде отметила 2-я бронетанковая бригада (2e brigade blindée) — наследница знаменитой 2-й бронетанковой дивизии генерала Леклера. Это соединение, созданное в 1943 году, годом позже участвовало в высадке союзников в Нормандии 6 июня, освобождало Париж и Страсбург. Бригада базируется в эльзасском городе Илькирш-Граффенштаден и принимала участие в основных французских операциях за рубежом — в Косово, Кот-д'Ивуаре, Ливане, Афганистане, Мали и Центральноафриканской Республике.

Парадная демонстрация военной техники

Вооруженные силы Франции на параде 14 июля продемонстрировали соотечественникам как старые — проверенные временем — вооружения, так и совсем новые образцы, поступающие в войска в рамках программ модернизации.

Впервые в параде 14 июля приняли участие легкие многоцелевые бронетранспортеры «Serval», которые армия начала получать в прошлом году. В колоннах они проследовали рядом с более мощными бронетранспортерами «Griffon» и разведывательно-боевыми машинами «Jaguar» (они впервые были показаны на параде год назад).

Легкие многоцелевые бронетранспортеры «Serval» на параде 14 июля 2023. («Serval» VBMR-L — véhicule blindé multirôle légèr)
Легкие многоцелевые бронетранспортеры «Serval» на параде 14 июля 2023. («Serval» VBMR-L — véhicule blindé multirôle légèr) AFP - LUDOVIC MARIN

«Гифоны» и «Сервалы» заменят в войсках бронетранспортеры VAB, стоящие в строю с 1976 года. Десятки проверенных временем французских бронемашин VAB были переданы Украине и воюют против российских сил вторжения.

Что касается «Ягуаров», они заменят в армии Франции колесные танки AMX-10 RC — также переданные Украине в рамках программы военной помощи.

Все эти новые виды бронетехники поступают в армию в рамках принятой в 2013 году программы SCORPION по модернизации вооружений сухопутных сил Франции.

Новинкой парада в этом году стали и новые многофункциональные вертолеты «Guépard» (H160M). Эти машины производства европейского концерна Airbus Helicopters заменят в войсках сразу несколько старых моделей вертолетов (Fennec, Gazelle, Panther, Alouette, Dauphin). На вооружение «Гепарды» поступают вместе с новым ударным вертолетом «Tigre».

Танки Leclerc на параде 14 июля 2023 года.

 

В этот раз по Елисейским полям в составе бронетанковых колонн прошли редкие в последние годы участники парижских парадов — танки Leclerc. Основной боевой танк французской армии, стоящий на вооружении с 1993 года, проходит программу модернизации. Все 200 машин будут полностью переоснащены в ближайшие годы для продолжения службы.

Военный парад 2023 года: некоторые подробности

В пешем строю по Елисейским полям прошли колонны из 5100 человек. За военными из Индии, открывшими шествие, следовали другие иностранные гости парада — из стран Африки. Отдельную колонну составили преподаватели и учащиеся военных лицеев из стран-партнеров Франции: Сенегала, Кот д’Ивуара, Бенина, Габона и Республики Конго. Они впервые получили приглашение принять участие в параде 14 июля — вместе со своими побратимами и партнерами из военных лицеев Франции.

Собственно французские военные колонны на параде по традиции возглавили курсанты Политехнической школы (École Polytechnique), одного из самых известных и престижных высших учебных заведений страны. Из этой инженерно-технической школы, основанной в конце XVIII века, вышла неисчислимая плеяда знаменитых ученых, инженеров, предпринимателей, представителей управленческой и политической элиты страны. Выпускницей Политеха была, например, французский премьер-министр Элизабет Борн, которая в эту пятницу на президентской трибуне наверняка вспоминала, как много лет назад сама маршировала по Елисейским полям.

Курсанты Политехнической школы на параде 14 июля 2023.

Участницей авиационного парада в эту пятницу стала Софи Адено, которая в конце прошлого года вошла в основной состав отряда астронавтов Европейского космического агентства (ЕКА). Вместе с четырьмя коллегами-новобранцами она недавно начала подготовку к полетам на околоземную орбиту. Парад 14 июля для подполковника французской армии Софи Адено прошел за штурвалом вертолета «Guépard» (H160M). Теперь единственная во Франции женщина- испытатель винтокрылых машин (с летным стажем более 3000 часов), готовится к космическим путешествиям.

Еще одним героем торжеств на Елисейских полях и площади Согласия стал астронавт Тома Песке, настоящий любимец и герой французов, «ветеран» освоения космоса. За плечами инженера и летчика, 45-летнего полковника Песке уже две длительные экспедиции на Международную космическую станцию, где в 2021 году он провел 200 дней, став первым в истории французом, получившим переходящий пост командира МКС.

Французский астронавт Тома Песке и президент Эмманюэль Макрон на параде 14 июля 2023.
Французский астронавт Тома Песке и президент Эмманюэль Макрон на параде 14 июля 2023. via REUTERS - POOL

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