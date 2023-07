Дух стойкости и Сопротивления: как прошел военный парад в Париже 14 июля

Танки Leclerc на параде 14 июля 2023 года.

🔴 "#14Juillet, Le défilé"



Chars Leclerc : "Il n'y a pas plus lourd, pas plus blindé, pas plus résistant face au feu de l'ennemi". Regardez ⬇ cc @ACCoudray @GillesBouleau @PierreServent



📷 #14JuilletTF1 https://t.co/mGMK0r22uy pic.twitter.com/EjH9nCXHYm