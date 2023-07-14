Дух стойкости и Сопротивления: как прошел военный парад в Париже 14 июля

ФРАНЦИЯ

День национального праздника Франции 14 июля в Париже начался с традиционного военного парада. Официальным его девизом в 2023 году стали слова «Nos forces morales» — о силе духа, «моральной силе» французской нации в ее истории. Этот девиз стал напоминанием о 80-летней годовщине создания Национального совета французского Сопротивления в годы Второй мировой войны, о гибели Жана Мулена, а также об учреждении Шарлем де Голлем медали Сопротивления. Почетным иностранным гостем праздника Французской Республики стала Индия: в параде участвовали 240 индийских военных и самолеты индийских ВВС, за которыми с трибуны наблюдал премьер-министр страны Нарендра Моди, прибывший в Париж с двухдневным визитом.

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Дух стойкости и Сопротивления

В 2023 году военный парад на Елисейских полях в День взятия Бастилии прошел под девизом «Nos forces morales» (букв. — наши моральные силы). Слова о силе духа французской нации стали напоминанием об отмечаемой в этом году 80-летней годовщине создания Национального совета французского Сопротивления. В 1943 году — в разгар Второй мировой войны — этот совет объединил под началом генерала Шарля де Голля французов, которые не сдались и решили продолжать борьбу против нацистской оккупации.

«Марсельеза» звучит в память о героях, награжденных медалью Сопротивления в годы Второй мировой войны. 14 июля 2023 года 🔴 "#14Juillet, Le défilé"



🇫🇷🎖 Écoutez la Marseillaise qui rend hommage à la Médaille de la résistance française, créée il y a tout juste 80 ans



📷 #14JuilletTF1 https://t.co/mGMK0r22uy cc @GUELAUD pic.twitter.com/D94Yrl2uib — TF1Info (@TF1Info) July 14, 2023

Объединил разрозненные подпольные ячейки в единую силу — движение Сопротивления — Жан Мулен, погибший 80 лет назад — 8 июля 1943 года — после жестоких пыток в отделении гестапо французского Лиона. Память Жана Мулена почтили во время заключительной части торжественных мероприятий. На площади Согласия, где выступлениями оркестров открывается и завершается парад, было зачитано знаменитое письмо героя Сопротивления, написанное матери и сестре 15 июня 1940 года со словами, вошедшими в историю: «Я до сих пор и не знал, насколько легко исполнять свой долг, когда тебе угрожает опасность».

►►►Смотреть полную трансляцию военного парада в Париже 14 июля 2023 года

Наконец, в том же 1943 году генерал де Голль учредил медаль Сопротивления (La médaille de la Résistance française), которой были награждены более 65 тысяч человек. Из них почти 26 тысяч героев — посмертно.

Хор армии Франции исполняет «Песню партизан» на параде 14 июля 2023 года 🔴 "#14Juillet, Le défilé"



🎶 Le Chœur de l'Armée Française interprète le Chant des partisans, écoutez ⬇



📷 #14JuilletTF1 https://t.co/mGMK0r22uy cc @GUELAUD pic.twitter.com/1ctAbpDwBd — TF1Info (@TF1Info) July 14, 2023

На площади Согласия перед президентской трибуной хор армии Франции исполнил знаменитую «Песню партизан» (LeChantdespartisans), которая была гимном движения Сопротивления. Ее первоначальный текст был написан по-русски Анной Марли (Смирновой-Марли). Французский вариант вышел из-под пера писателя и журналиста Жозефа Кесселя и его племянника Мориса Дрюона, ставшего после войны знаменитым писателем.

В этом году в военном параде 14 июля приняли участие 6500 человек. Помимо военных всех родов войск и курсантов, по главному парижскому проспекту традиционно прошли сотрудники полиции и жандармерии, а также пожарные. В моторизованных колоннах было почти 160 единиц техники, а также 60 мотоциклов. Участниками парада стал 200 всадников Республиканской гвардии. В авиационной части парада армия показала 66 самолетов и 27 вертолетов.

Война в Украине и 14 июля во Франции

Второй год Франция отмечает национальный праздник на фоне полномасштабной войны, которую ведет путинская Россия против Украины. В 2022 году парад на Елисейских полях прошел под знаком солидарности с Украиной и союзниками по НАТО. Почетными гостями были подразделения девяти стран Восточной и Центральной Европы (государств Балтии, Польши, Венгрии, Болгарии, Чехии, Словакии и Румынии). Чествовали тогда французских солдат, отправленных для усиления восточного фланга Альянса.

В 2023 году о войне в Украине, сопротивлении украинской армии и российской агрессии постоянно говорили в комментариях к прямой трансляции парада на всех телеканалах Франции.

Французские САУ CAESAR и бронетранспортеры VAB на параде 14 июля 2023. Эти виды вооружений Франция передала армии Украины в рамках программы военной помощи. REUTERS - GONZALO FUENTES

На параде французская армия вновь продемонстрировала вооружения, которые помогают ВСУ сдерживать агрессию РФ и вести трудное и кровавое контрнаступления. По Елисейским полям проследовали самоходные артиллерийские установки CAESAR, воюющие на фронте (в этом году число французских САУ на вооружении украинских сил составит 30 единиц). В параде приняли участие пусковые установки зенитно-ракетного комплекса SAMP/T Mamba. Эта современная ЗРК франко-итальянского производства, способная сбивать российские баллистические ракеты, уже защищает небо Украины.

Индийские гости на празднике Французской Республики

Ни один военный парад 14 июля не обходится без почетных иностранных гостей-участников. В 2023 году на торжества приглашена Индия — по случаю 25-летия заключения стратегического партнерства между Парижем и Нью-Дели.

Старт этому партнерству 26 января 1998 года дал визит в Индию тогдашнего французского президента Жака Ширака. Чтобы отметить юбилей тесного сотрудничества в военной сфере, а также в области ядерной энергетики, освоения космоса и безопасности, во Францию с двухдневным визитом прибыл индийский премьер-министр Нарендра Моди.

240 военнослужащих армии Индии на параде 14 июля в Париже 🔴 DIRECT - L’Inde est l’invitée d’honneur de cette édition, marquée par la présence en tribunes du Premier ministre Narendra Modi. 240 soldats indiens foulent les pavés des Champs-Elysées. Ils se distinguent par leur ample mouvement de balancier, avec le bras gauche. pic.twitter.com/GNXKro8Ipb — franceinfo (@franceinfo) July 14, 2023

240 военных армии Индии — ее сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил — открыли парад на Елисейских полях. А в небо вместе с французскими пилотами поднялись летчики индийских ВВС. В воздушной части парада они пролетели над Парижем на боевых самолетах Rafale французского производства. 36 этих истребителей четвертого поколения Индия заказала у французского концерна Dassault Aviation в 2016 году. В ходе нынешнего визита Моди в Париж индийское министерство обороны объявило о принципиальном решении заказать у Франции еще 26 самолетов Rafale — в версии для военно-морских сил — для размещения на первом индийском авианосце «Викрант», поставленном на вооружение в прошлом году. Индия также решила заказать у Франции еще три подводных лодки класса Scorpène в дополнение к шести закупленным ранее в рамках контракта, предполагающего частичную передачу технологий.

Воинские юбилеи и традиции на параде 14 июля

По традиции парад на Елисейских полях стал поводом отпраздновать и целый ряд исключительно воинских, армейских годовщин.

Всадники Республиканской гвардии на параде 14 июля 2023 года. 🔴 "#14Juillet, Le défilé"



Le régiment de cavalerie de la Garde républicaine (@GardeRepFR @Gendarmerie). On vous explique pourquoi leur crinière est rouge, un peu d'histoire ⬇ cc @GillesBouleau @PierreServent



📷 #14JuilletTF1 https://t.co/mGMK0r22uy pic.twitter.com/H9aHGi8PRs — TF1Info (@TF1Info) July 14, 2023

70-летний юбилей отметила пилотажная группа Patrouille de France французских ВВС. Ее пилоты традиционно открыли парад, раскрасив небо над Елисейскими полями в сине-бело-красные цвета флага Франции.

Пилотажная группа Patrouille de France французских ВВС на параде 14 июля 2023. 🔴 DIRECT - La Patrouille de France fend le ciel parisien, comme chaque année, pour donner le coup d'envoi au défilé du 14-Juillet en survolant les Champs-Elysées. pic.twitter.com/JM8ct584Po — franceinfo (@franceinfo) July 14, 2023

80 лет исполнилось элитному подразделению французской армии — Первому ударному парашютно-десантному батальону. Bataillon de choc был создан в 1943 году в Алжире как подразделение спецназовцев-десантников. Двадцать лет спустя на базе батальона был создан Национальный центр подготовки коммандос (Centre national d'entraînement commando) в департаменте Восточные Пиренеи.

80-летний юбилей на параде отметила 2-я бронетанковая бригада (2e brigade blindée) — наследница знаменитой 2-й бронетанковой дивизии генерала Леклера. Это соединение, созданное в 1943 году, годом позже участвовало в высадке союзников в Нормандии 6 июня, освобождало Париж и Страсбург. Бригада базируется в эльзасском городе Илькирш-Граффенштаден и принимала участие в основных французских операциях за рубежом — в Косово, Кот-д'Ивуаре, Ливане, Афганистане, Мали и Центральноафриканской Республике.

Парадная демонстрация военной техники

Вооруженные силы Франции на параде 14 июля продемонстрировали соотечественникам как старые — проверенные временем — вооружения, так и совсем новые образцы, поступающие в войска в рамках программ модернизации.

Впервые в параде 14 июля приняли участие легкие многоцелевые бронетранспортеры «Serval», которые армия начала получать в прошлом году. В колоннах они проследовали рядом с более мощными бронетранспортерами «Griffon» и разведывательно-боевыми машинами «Jaguar» (они впервые были показаны на параде год назад).

Легкие многоцелевые бронетранспортеры «Serval» на параде 14 июля 2023. («Serval» VBMR-L — véhicule blindé multirôle légèr) AFP - LUDOVIC MARIN

«Гифоны» и «Сервалы» заменят в войсках бронетранспортеры VAB, стоящие в строю с 1976 года. Десятки проверенных временем французских бронемашин VAB были переданы Украине и воюют против российских сил вторжения.

Что касается «Ягуаров», они заменят в армии Франции колесные танки AMX-10 RC — также переданные Украине в рамках программы военной помощи.

Все эти новые виды бронетехники поступают в армию в рамках принятой в 2013 году программы SCORPION по модернизации вооружений сухопутных сил Франции.

Новинкой парада в этом году стали и новые многофункциональные вертолеты «Guépard» (H160M). Эти машины производства европейского концерна Airbus Helicopters заменят в войсках сразу несколько старых моделей вертолетов (Fennec, Gazelle, Panther, Alouette, Dauphin). На вооружение «Гепарды» поступают вместе с новым ударным вертолетом «Tigre».

Танки Leclerc на параде 14 июля 2023 года. 🔴 "#14Juillet, Le défilé"



Chars Leclerc : "Il n'y a pas plus lourd, pas plus blindé, pas plus résistant face au feu de l'ennemi". Regardez ⬇ cc @ACCoudray @GillesBouleau @PierreServent



📷 #14JuilletTF1 https://t.co/mGMK0r22uy pic.twitter.com/EjH9nCXHYm — TF1Info (@TF1Info) July 14, 2023

В этот раз по Елисейским полям в составе бронетанковых колонн прошли редкие в последние годы участники парижских парадов — танки Leclerc. Основной боевой танк французской армии, стоящий на вооружении с 1993 года, проходит программу модернизации. Все 200 машин будут полностью переоснащены в ближайшие годы для продолжения службы.

Военный парад 2023 года: некоторые подробности

В пешем строю по Елисейским полям прошли колонны из 5100 человек. За военными из Индии, открывшими шествие, следовали другие иностранные гости парада — из стран Африки. Отдельную колонну составили преподаватели и учащиеся военных лицеев из стран-партнеров Франции: Сенегала, Кот д’Ивуара, Бенина, Габона и Республики Конго. Они впервые получили приглашение принять участие в параде 14 июля — вместе со своими побратимами и партнерами из военных лицеев Франции.

Собственно французские военные колонны на параде по традиции возглавили курсанты Политехнической школы (École Polytechnique), одного из самых известных и престижных высших учебных заведений страны. Из этой инженерно-технической школы, основанной в конце XVIII века, вышла неисчислимая плеяда знаменитых ученых, инженеров, предпринимателей, представителей управленческой и политической элиты страны. Выпускницей Политеха была, например, французский премьер-министр Элизабет Борн, которая в эту пятницу на президентской трибуне наверняка вспоминала, как много лет назад сама маршировала по Елисейским полям.

Курсанты Политехнической школы на параде 14 июля 2023. 🔴 Émission spéciale "#14Juillet - Le défilé"



🇫🇷 Les Polytechniciens défilent sous les yeux d'@Elisabeth_Borne



📲 #14JuilletTF1 https://t.co/DcXEiPB5aV" pic.twitter.com/vvRlcHpQND — TF1Info (@TF1Info) July 14, 2023

Участницей авиационного парада в эту пятницу стала Софи Адено, которая в конце прошлого года вошла в основной состав отряда астронавтов Европейского космического агентства (ЕКА). Вместе с четырьмя коллегами-новобранцами она недавно начала подготовку к полетам на околоземную орбиту. Парад 14 июля для подполковника французской армии Софи Адено прошел за штурвалом вертолета «Guépard» (H160M). Теперь единственная во Франции женщина- испытатель винтокрылых машин (с летным стажем более 3000 часов), готовится к космическим путешествиям.

Еще одним героем торжеств на Елисейских полях и площади Согласия стал астронавт Тома Песке, настоящий любимец и герой французов, «ветеран» освоения космоса. За плечами инженера и летчика, 45-летнего полковника Песке уже две длительные экспедиции на Международную космическую станцию, где в 2021 году он провел 200 дней, став первым в истории французом, получившим переходящий пост командира МКС.

Французский астронавт Тома Песке и президент Эмманюэль Макрон на параде 14 июля 2023. via REUTERS - POOL

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