Умерла певица и актриса Джейн Биркин
Модель, певица и актриса Джейн Биркин скончалась в возрасте 76 лет в своем парижском доме.
Опубликовано:
О смерти Биркин сообщает Le Parisien.
В конце мая она по состоянию здоровья отменила все свои концерты, напоминает Би-би-си.
«Я всегда была большой оптимисткой и я понимаю, что мне нужно еще немного времени, чтобы снова быть в состоянии выйти на сцену и быть с вами», — говорила певица.
Широкую известность Биркин получила благодаря союзу с культовой в культуре Франции личностью, поэтом и композитором Сержем Генсбуром, напоминает «Настоящее время».
Уроженка Великобритании Джейн Биркин переехала во Францию в 60-е и стала «музой» Генсбура.
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFIПодписаться