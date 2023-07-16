Умерла певица и актриса Джейн Биркин

Модель, певица и актриса Джейн Биркин скончалась в возрасте 76 лет в своем парижском доме.

Биркин на фестивале в Каннах 08.07.2021

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О смерти Биркин сообщает Le Parisien.

В конце мая она по состоянию здоровья отменила все свои концерты, напоминает Би-би-си.

«Я всегда была большой оптимисткой и я понимаю, что мне нужно еще немного времени, чтобы снова быть в состоянии выйти на сцену и быть с вами», — говорила певица.

Обложка альбома Биркин «Oh! Pardon tu dormais…». © Nathaniel Goldberg/Universal Music/ Barclay

Широкую известность Биркин получила благодаря союзу с культовой в культуре Франции личностью, поэтом и композитором Сержем Генсбуром, напоминает «Настоящее время».

Уроженка Великобритании Джейн Биркин переехала во Францию в 60-е и стала «музой» Генсбура.

Серж Генсбур и Джейн Биркин. Лондон, 1971 г. © Robert Dear/AP

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