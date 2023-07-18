«Была удивительна ее вовлеченность»: как Джейн Биркин пыталась привлечь внимание к войне в Чечне

История

Президент Франции Эммманюэль Макрон назвал Джейн Биркин «французской иконой», олицетворявшей свободу. Он написал, что «ее голос был столь же нежен, сколь пылок был ее активизм». Многие знают Джейн Биркин как певицу, актрису, законодательницу мод, спутницу жизни Сержа Генсбура. Но есть и менее известная сторона ее жизни — ее поддержка правозащитников и политзаключенных, попытки привлечь внимание к войне в Чечне и трагедии чеченского народа.

Джейн Биркин выступает на митинге в Париже 11 октября 2006 года, через четыре дня после убийства в Москве журналистки Анны Политковской

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Чеченский историк, бывший пресс-секретарь президента Ичкерии Аслана Масхадова Майрбек Вачагаев в своей колонке на «Радио Свобода» вспоминает, как Джейн Биркин выступала на антивоенном митинге в поддержку чеченского народа в конце 2000 года в Париже, а также о своей встрече с ней в 2002 году, когда во Францию приехал чеченский детский ансамбль танца «Даймокх».

«Она очень подробно расспрашивала о Чечне. Биркин удивляло, как удается оказывать сопротивление стране, которую боятся во всем мире. Очень интересовал семейный уклад чеченцев, какое место занимает женщина. Было видно, что ей не хватает информации из первых уст, и она задавала много вопросов, но одновременно с этим успевала следить за детьми: ей казалось, что они плохо едят, Джейн очень беспокоилась за участников детского ансамбля», — рассказывает Майрбек Вачагаев.

Он пишет, что Биркин в 2003 году выступала с детьми из ансамбля «Даймокх», вновь прибывшими во Францию, а также сама пела на чеченском языке.

«По любому поводу, связанному с оказанием помощи чеченцам, в числе первых все обращались к ней. Ее подпись стоит и в письме на имя российского руководства с просьбой помочь в розыске пропавшего без вести в 2017 году в Чеченской республике певца Зелимхана Бакаева», — продолжает Майрбек Вачагаев.

Французская ассоциация Russie-Libertés в защиту прав человека и свобод в России отмечает, что Джейн Биркин участвовала в акциях в память убитой журналистки «Новой газеты» Анны Политковской.

Член Совета Центра «Мемориал» Александр Черкасов тоже поделился своими воспоминаниями об англо-французской певице:

«В марте 2000-го Джин Биркин участвовала в пресс-конференции FIDH и Мемориала в Париже. Это было тогда очень важно: легализовать материалы о резне в Новых Алдах, о бомбежке Катыр-Юрта и т. п. Для публики, наверное, это была её пресс-конференция, мы в довесок — но так и устроена жизнь: „звезды“ могут привлечь внимание к чему-то важному».

Также Александр Черкасов был ее проводником в Москве в ноябре 2005 года. «Здание „Мемориала“ в центре города ее восхитило: „Mais c`est chique…“ Хотела сумочку свою продать на аукционе и отдать Комитету солдатских матерей… (…) Сквозь всё — как-то было удивительна эта её свобода и присутствие, вовлеченность и включенность каждую минуту, в самой неожиданной обстановке», — написал Черкасов.

Профессор бельгийского открытого университета, специалистка по Северному Кавказу Од Мерлен опубликовала фотографию Джейн Биркин на выставке, посвященной войне в Чечне, в Клермон-Ферране в начале 2000-х.

Англо-французская певица Джейн Биркин умерла на 77 году жизни в Париже 16 июля.

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