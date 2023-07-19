Более тысячи обвинительных приговоров вынесено во Франции за участие в недавних беспорядках

Более тысячи человек были осуждены в связи с беспорядками, спровоцированными гибелью в конце июня в Нантере во время полицейской проверки 17-летнего Наэля М. Всего было вынесено 1278 приговоров, из которых 95% – обвинительные. Дела 1300 человек были переданы в прокуратуру, дела 905 человек стали предметом немедленного судебного разбирательства.

Пожарные сражаются с огнем в ночь с 28 на 29 июня. Беспорядки в парижских пригородах вспыхнули после того, как 27 июня полицейский застрелил 17-летнего водителя по имени Наэль.

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«1056 человек были приговорены к лишению свободы, из них 742 человека получили реальные сроки. Средний срок заключения составляет 8,2 месяца. 600 человек уже были направлены в места лишения свободы», — заявил в среду министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти в интервью радиостанции RTL.

Министр добавил, что всего было вынесено 1278 судебных решений, из них 95% — обвинительные приговоры.

Кроме того, в отношении родителей арестованных несовершеннолетних будут возбуждены уголовные дела. По словам главы минюста, уже в ближайшее время пройдут судебные процессы в отношении родителей, чьи дети участвовали в погромах. «Речь идет не о наказании матери, которая работает по ночам и одна воспитывает своего ребенка, такая систематизация никогда не бывает хорошей, мы будем разбирать каждый отдельный случай», — сказал Эрик Дюпон-Моретти.

«Другая часть процессов заключалась в том, чтобы напомнить молодым людям, что Snapchat — это не убежище», — сказал министр. По его словам, работники полиции выслеживали участников беспорядков через соцсети, были «вынесены приговоры».

Смерть 17-летнего Наэля, застреленного полицейскими с близкого расстояния во время дородной проверки в Нантере, пригороде Парижа, вызвала волну беспорядков и насилия несколько ночей подряд во многих городах Франции.

В 2005 году, после трех недель пригородных беспорядков, вызванных смертью двух подростков в Клиши-су-Буа (они убегали от преследования полиции, спрятались в трансформаторной будке, где погибли от удара током), 4728 человек были арестованы, суды вынесли более 400 приговоров о тюремном заключении.

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